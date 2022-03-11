Что там по Киеву? (Выпуск №2)

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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

«Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой instagram.com/gixie_beauty
Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск №2)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Левый берег Киева остается дугой стабильности и относительного порядка, несмотря на все более активные бои в Броварском районе Киевщины. На правом берегу ситуация иная. Подробности...

Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Украине нужна еще и дезинфекция

Евгений Мысловский
Евгений Мысловский, член Совета по правам человека
Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию американских биолабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Подробности...
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Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев

Байден запретил русскую нефть

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск №2)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		11 марта 2022, 01:19

    1) Половина населения уже покинула город, заявил Виталий Кличко. Как велись подсчеты – загадка, но по словам киевлян, внешне город действительно выглядит полупустым. При этом спрос на эвакуацию все равно остается высоким и люди по-прежнему жалуются на невозможность свободного выезда из Киева ни по автодорогам, ни с помощью поездов. Кроме того, ВСУ продолжают блокировать выезд людей в сторону Белоруссии и России.

    2) Утром при странных обстоятельствах пропал видный публицист и сатирик, ревностный защитник канонического православия Ян Таксюр. По данным коллег, у него прошли обыски, и с тех пор не выходит на связь. Также, по предварительным данным, СБУ приезжало домой к публицисту Дмитрию Скворцову и историку Александру Каверину. Их судьба остается невыясненной. Продолжаются проблемы и у Дмитрия Джангирова, ранее захваченного СБУ.

    3) В Дарницком районе (левый берег) убит Дмитрий Демьяненко – это, на секундочку, бывший заместитель начальника Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области. Причем убит силами МВД, что указывает на продолжающийся бардак среди силовиков. При этом левый берег Киева остается дугой стабильности и относительного порядка, несмотря на все более активные бои в Броварском районе Киевщины. Там, кстати, ВСУ умудрились победить инфраструктуру завода Coca-Cola.

    4) На правом берегу российские войска продолжают объятия древнерусской столицы. Благодаря режимам тишины и эвакуации населения интенсивность боев здесь не слишком велика, но это не мешает ВС России укреплять свои позиции.

    Внешний контур:

    1) Эммануэль Макрон не считает возможным вступление Украины в ЕС в условиях военного конфликта. А премьер Нидерландов Макрон Рютте напомнил Владимиру Зеленскому о том, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

    2) Госдеп, похоже, поставил точку в истории с польскими самолетами: МиГ-29 не будут переданы ВСУ, потому что это прямая эскалация конфликта с Россией. Вдобавок Пентагон сообщил, что вопрос размещения на Украине ЗРК Patriot ни с кем не обсуждается.

    3) Сергей Лавров встретился с Дмитрием Кулебой в Турции, где анонсировал избавление России от иллюзий надежности Запада и дал понять, что переговоры с представителями Зеленского носят действительно ритуальный характер. В то же время главным бенефициаром встречи, как и прогнозировалось, стал Эрдоган, превративший свою внешнею политику в смесь византийщины и неосманизма.

    На практике это выглядит так: Эрдоган осуждает спецоперацию России и поставляет БПЛА для ВСУ, но при этом выступает против антироссийских санкций, дискриминации русских на Западе, и сохраняет все контакты с Москвой. Многовекторность – она такая.

    Прогноз: В ближайшие дни, как справедливо отмечают коллеги, мы увидим начало второй фазы спецоперации. Она предполагает окружение основой части ВСУ в Донбассе, а также продвижение к Одессе, Кривому Рогу, Днепропетровску и Запорожью. Кроме того, ожидается последовательная работа по окружению Киева. А там, вероятно, Кулеба еще раз захочет встретиться с Лавровым, однако список условий со стороны Москвы для команды Зеленского будет еще жестче.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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