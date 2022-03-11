Что там по Киеву? (Выпуск №2)

1) Половина населения уже покинула город, заявил Виталий Кличко. Как велись подсчеты – загадка, но по словам киевлян, внешне город действительно выглядит полупустым. При этом спрос на эвакуацию все равно остается высоким и люди по-прежнему жалуются на невозможность свободного выезда из Киева ни по автодорогам, ни с помощью поездов. Кроме того, ВСУ продолжают блокировать выезд людей в сторону Белоруссии и России.

2) Утром при странных обстоятельствах пропал видный публицист и сатирик, ревностный защитник канонического православия Ян Таксюр. По данным коллег, у него прошли обыски, и с тех пор не выходит на связь. Также, по предварительным данным, СБУ приезжало домой к публицисту Дмитрию Скворцову и историку Александру Каверину. Их судьба остается невыясненной. Продолжаются проблемы и у Дмитрия Джангирова, ранее захваченного СБУ.

3) В Дарницком районе (левый берег) убит Дмитрий Демьяненко – это, на секундочку, бывший заместитель начальника Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области. Причем убит силами МВД, что указывает на продолжающийся бардак среди силовиков. При этом левый берег Киева остается дугой стабильности и относительного порядка, несмотря на все более активные бои в Броварском районе Киевщины. Там, кстати, ВСУ умудрились победить инфраструктуру завода Coca-Cola.

4) На правом берегу российские войска продолжают объятия древнерусской столицы. Благодаря режимам тишины и эвакуации населения интенсивность боев здесь не слишком велика, но это не мешает ВС России укреплять свои позиции.

Внешний контур:

1) Эммануэль Макрон не считает возможным вступление Украины в ЕС в условиях военного конфликта. А премьер Нидерландов Макрон Рютте напомнил Владимиру Зеленскому о том, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

2) Госдеп, похоже, поставил точку в истории с польскими самолетами: МиГ-29 не будут переданы ВСУ, потому что это прямая эскалация конфликта с Россией. Вдобавок Пентагон сообщил, что вопрос размещения на Украине ЗРК Patriot ни с кем не обсуждается.

3) Сергей Лавров встретился с Дмитрием Кулебой в Турции, где анонсировал избавление России от иллюзий надежности Запада и дал понять, что переговоры с представителями Зеленского носят действительно ритуальный характер. В то же время главным бенефициаром встречи, как и прогнозировалось, стал Эрдоган, превративший свою внешнею политику в смесь византийщины и неосманизма.

На практике это выглядит так: Эрдоган осуждает спецоперацию России и поставляет БПЛА для ВСУ, но при этом выступает против антироссийских санкций, дискриминации русских на Западе, и сохраняет все контакты с Москвой. Многовекторность – она такая.

Прогноз: В ближайшие дни, как справедливо отмечают коллеги, мы увидим начало второй фазы спецоперации. Она предполагает окружение основой части ВСУ в Донбассе, а также продвижение к Одессе, Кривому Рогу, Днепропетровску и Запорожью. Кроме того, ожидается последовательная работа по окружению Киева. А там, вероятно, Кулеба еще раз захочет встретиться с Лавровым, однако список условий со стороны Москвы для команды Зеленского будет еще жестче.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева