Как будет разбита украинская армия

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Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
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В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
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«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством – теперь это уже совершенно очевидно. Цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Подробности...

McDonald’s снимает свои чары с России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Почему не слышно сторонников России на Украине

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Подробности...
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как будет разбита украинская армия

    Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины
    		   9 марта 2022, 21:15
    Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.

    Напомним диспозицию. К началу специальной операции ВС РФ на Украине 80% украинской армии и националистических формирований были неравномерно распределены по 600-километровому фронту в Донбассе.

    По всей его протяженности за семь лет позиционной войны были созданы эшелонированные инженерные укрепления. Тыловые городские агломерации были превращены в крепости, в которые были помещены центры управления. Мариуполь, Волноваха, Рубежное – Северодонецк – Лисичанск, Славянск – Краматорск. В начале февраля некоторые части ВСУ и тербатов были по плану подготовки наступления на Донбасс переформатированы в батальонные группы (например, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада), но общая конфигурация их расположения не изменилась.

    Украинская группировка откровенно готовилась к наступлению. Более 120 тысяч украинских военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе были дополнительно снабжены огромным количеством бронетехники, артиллерии и РСЗО. Кстати, количество артиллерии таково, что ее не могут подавить до сих пор. Еще с 2014 года ВСУ делали ставку на старосоветскую систему боя с массированным применением артиллерии, что и приводило в итоге к большим потерям среди мирного населения Донбасса и массовым разрушениям.

    Большая часть этой группировки располагалась по дуге от юго-западных окраин Донецка до Горловки и Светлодарской дуги (дебальцевского направления). Именно там расположены и основные артиллерийские бригады, и отдельные батареи. Ударные же части с максимальным присутствием бронетехники располагались на южном направлении (Мариуполь – Волноваха) и северном напротив и чуть западнее Луганска.

    Подготовка к наступлению велась Украиной настолько спешно и с такой верой в скорый успех, что основная территория Украины была оставлена совершенно неприкрытой. Оборона и пограничных, и внутренних районов была переложена на так называемую тероборону, то есть фактически «фольксштурм».

    Большая часть войск округа «Север» была переброшена в Донбасс, гарнизон Киева свелся к спецназу и частям, расположенным на бывшем полигоне Десна в районе Чернигова. Его командование и вовсе находилось на Западной Украине в Ровно. 40-я отдельная артиллерийская бригада имени князя Витовта Великого (где Витовт, где Украина?) была распределена на широком пространстве аж от Николаева до пригородов Киева.

    Та же история сложилась на северо-востоке и на южном направлении. Фактически все основные части тыловых округов ВСУ были переброшены в Донбасс.

    Теперь немного политической составляющей. Долгое время велись дискуссии, в чем, собственно, должна заключаться цель операции на Украине. Сейчас она понятна: денацификация и демилитаризация. Это означает, что Украина должна быть лишена боеспособной армии, ее военная авиация и военно-морской флот уничтожены, тяжелое вооружение поставлено под международный контроль. Сделать это возможно только физически – путем полной военной победы.

    Судя по последним событиям, выбор был сделан в пользу упреждающего удара, стратегической целью которого должно стать окружение и уничтожение основных сил ВСУ и националистических отрядов. То есть по факту 120-тысячной группировки в Донбассе.

    Учитывая описанную выше конфигурацию войск, можно прогнозировать практические шаги по демилитаризации Украины.

    Окружение и расчленение украинской группировки в Донбассе было логично организовать, избегая фронтальных атак наиболее укрепленных районов. Также на первом этапе операции сверхточным оружием дальнего действия уничтожались тыловые объекты ВСУ – от складов до аэродромов, что фактически ликвидировало ключевую инфраструктуру украинской армии. По факту уже через 3-4 дня после начала операции ВСУ как организованная система перестала существовать, но 120-тысячная группировка в Донбассе сохранила устойчивость по инерции. Их просто много, они много лет вкапывались в землю, и у них слишком много пушек и танков.

    Части ЛНР последние дни эффективно продвигались вперед на север от Луганска, форсировав Северский Донец. Их целью было, во-первых, соединение с российскими частями, двигавшимися от Харькова, а во-вторых, поворот на запад и окружение украинского укрепрайона Северодонецк – Лисичанск.

    К настоящему моменту обе эти цели достигнуты. Появился первый крупный котел, но сейчас сложно оценить численность украинских отрядов, окруженных в Северодонецке. В любом случае после занятия Попасной выхода оттуда нет.

    Второй котел – это Мариуполь. Чтобы окружить город, пришлось преодолеть укрепленную эшелонированную оборону, причем значительная часть этой задачи была выполнена подразделениями ДНР. Одновременно российские войска от Крыма быстро продвигаются по степи на север в условном направлении Запорожье – Кривой Рог. Это угрожает окружением основной группировке ВСУ и националистов, скованной местными боями по дуге городской агломерации от Донецка до Горловки. Появились сообщения о боях уже в районе Гуляйполя, куда подошли части мелитопольской группировки ВС РФ.

    Ключевым пунктом для проведения операции по тотальному окружению основной группы ВСУ в Донбассе становится на данный момент город Изюм Харьковской области. Именно после установления контроля над ним возможно проведение этой операции. Северная (условно «харьковская») группировка ВС РФ из Изюма может двинуться на юго-запад на соединение с мелитопольской группой. Состыковаться они могут или в Павлодаре, или в Покровске. В результате огромная группировка ВСУ окажется в котле от Славянска до Донецка.

    Такая операция не потребует кровопролитных штурмов агломерации Славянск – Краматорск и почти 80-тысячной украинской группы у Донецка и Горловки, обросшей инженерными сооружениями. Кроме того, такая операция позволяет избежать жертв среди мирного населения, собственных потерь и минимизировать политические риски. С другой стороны, это требует больше времени, чем хотелось бы с точки зрения постороннего взгляда и абстрактного общественного мнения.

    На данный момент ситуация вокруг Изюма до конца не ясна. Большая часть националистических отрядов сконцентрировалась заметно севернее, под Харьковом в районе Чугуева, где ранее располагался уничтоженный российскими ракетами основной аэродром украинской штурмовой авиации. Сопротивляться в Изюме могут только местные тербаты. Вполне возможно, что так же, как ранее в соседнем Купянске, администрацией города может быть принято решение о его сдаче.

    То есть огромная украинская группировка в Донбассе по итогам операции может быть расчленена на три неравные по численности группы, каждая из которых должна быть полностью окружена (две уже в котле, третья и самая крупная ожидается). Издержками этого плана было сохранение все это время относительной боеспособности украинских войск у Донецка – Горловки, что сопровождается постоянными обстрелами населенных пунктов ДНР, а также сложная гуманитарная обстановка в тех населенных пунктах, где наблюдается наиболее высокая концентрация высокомотивированных подразделений националистов. Все остальные направления, включая киевское, изначально предполагались как второстепенные. На юго-западном направлении стоит приготовиться Никополю, мэр которого выгнал население рыть траншеи и строить торосы из снега.

    Также к круговой обороне готовится Одесса. Между тем, если операция по окружению основных сил ВСУ и националистов с последующим их принуждением к сдаче или их физическим подавлением пройдет в относительно сжатые сроки, то и никакого движения в этом направлении может и не понадобиться.

    Киев по факту блокирован. Пока все присматривались к ситуации к северо-западу от города (Гостомель, Иванков, Бородянка), российские части, подошедшие от Чернигова и Сум (с северо-востока и востока), медленно, но верно блокировали Бровары, в которых начинается московская трасса. Под огневым контролем Фастов, Белая Церковь и аэропорт Борисполь. Практического смысла продвигаться вглубь городской застройки нет.

    Крупная российская группировка, опирающаяся на район Гостомель – Бородянка, может в любой момент двинуться хоть на Житомир, хоть на Винницу, хоть полностью блокировать Киев, закрыв житомирскую трассу. Ее бездействие в течение нескольких дней вызывало разумные вопросы. Возможно, это наиболее проблемный участок в силу плотности населения и привычно массированного применения украинской стороной тяжелой артиллерии и РСЗО, которая бьет не столько по российской группировке, сколько по пригородам Киева, включая Вышгород.

    Надо сказать, что у российской армии нет желания уничтожать военнослужащих ВСУ, оказавшихся в котлах на донбасском фронте (это утверждение не относится к националистическим группам и тербатам). Это еще один политический фактор, определивший именно такое планирование операции. Есть основания полагать, что окруженная, лишенная централизованного командования и снабжения многотысячная украинская группировка все-таки примет правильное решение и прекратит боевые действия. В противном случае Украину постигнет катастрофа эпического масштаба.

    Никто не хочет физического уничтожения украинских солдат и в России: растраченные впустую жизни украинских граждан – не лучший фундамент для конструирования послевоенного мира на новых условиях.

    С другой стороны, затягивание острой военной фазы операции по принуждению Украины к денацификации и демилитаризации до бесконечности так же неприемлемо, как и большие потери. Хотелось бы ожидать завершения окружения основной группировки противника у Донецка – Горловки в течение нескольких дней при сохранении темпов продвижения в Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях.

    Уничтожение или разоружение до 80% украинской армии само по себе означает окончание войны. Никакая ставка на тероборону или партизанщину не сработает. Киевское (или уже львовское?) правительство будет вынуждено идти на переговоры уже на совсем других условиях.

    Речь не идет о какой-либо оккупации Украины, но процесс денацификации уже по факту начался. На Херсонщине и в освобожденных районах ДНР и ЛНР идет что-то вроде режима КТО: идет поиск агентов СБУ и военной разведки Украины, а также активистов националистических организаций типа «Правого сектора*». Военное решение в данном случае заключается не в мифической оккупации Киева, а в ликвидации военной структуры современной Украины. А это принципиально разные и военные, и политические цели.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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