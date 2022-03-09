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9 марта, среда  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
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В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
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«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
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Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

Украинские войска не выпускают мирных жителей из городов REUTERS/Mykola Tymchenko
Настоящий террор развязали украинские власти, войска и спецслужбы против собственных граждан. Без суда и следствия идут избиения и даже расстрелы тех, кто пытается спасти мирных жителей и вести переговоры с Россией. Миллионы обычных украинских граждан стали по сути заложниками киевского режима, который по своей жестокости и практике уже напоминает ИГИЛ. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Дезертирства с инфовойны быть не может

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После начала российской спецоперации значительная часть отечественных журналистов исполнила свой долг – защитила сознание россиян от беспрецедентной массы украинских фейков. Но были и те, кто просто сбежал на сторону врага. Подробности...

Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если часть связей с Западом окажутся по итогам происходящих событий восстановленными, постсоветское пространство – это не только источник озабоченностей, но и масса возможностей, которыми нельзя будет пренебрегать. Подробности...

«Эхо» исчерпало лимит терпения

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Максим Соколов, публицист
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Как «закенселить» всю Россию

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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

    Украинские войска не выпускают мирных жителей из городов
    		   9 марта 2022, 12:40
    Фото: REUTERS/Mykola Tymchenko
    Текст: Николай Стороженко

    Настоящий террор развязали украинские власти, войска и спецслужбы против собственных граждан. Без суда и следствия идут избиения и даже расстрелы тех, кто пытается спасти мирных жителей и вести переговоры с Россией. Миллионы обычных украинских граждан стали по сути заложниками киевского режима, который по своей жестокости и практике уже напоминает ИГИЛ*.

    Война многое меняет в жизни людей. Пачка дешевых сигарет вдруг может оказаться ценнее дизайнерской футболки: сигаретами можно расплатиться или откупиться, а футболка – это просто тряпка. Меняется отношение к поступкам и проступкам. За нефатальные в мирной жизни вещи человека могут пристрелить на месте – скажем, за воровство (на войне – мародерство). 

    Неудивительно, что спецоперация, проводимая ВС РФ на Украине, тоже быстро сменила шкалу ценностей и внесла свои коррективы в жизнь украинцев. Однако и украинская сторона меняет реальность на свой лад. Причем война по-украински как-то уж слишком напоминает войну в стиле ИГИЛ.

    За гуманитарный коридор – пуля

    В СМИ широко разошлась новость о смерти банкира Дениса Киреева, входившего в состав украинской делегации, прибывшей на первые переговоры в Гомель. Версий было много.

    Сперва сообщили, что он был российским шпионом и за ним давно следила СБУ (сотрудники которой его и убили). Хотя в любом случае такое поведение нехарактерно для разведки (если это, конечно, не СБ бандеровской ОУН* – там да, так и поступали). Позднее сообщили, что Киреев был убит, но российским шпионом не был, а был, наоборот, сотрудником ГУР МО Украины. Поверить в это мешает одно обстоятельство: после гибели Киреева случаи подозрительных смертей с украинской стороны пошли, что называется, косяком. 

    7 марта украинские СМИ сообщили о гибели мэра Гостомеля (Киевская область) Юрия Прилипко: якобы раздавал хлеб и лекарства горожанам и был убит в ходе обстрела российскими войсками. Однако есть и другая информация: убили свои же, за организацию переговоров между ВС РФ и украинскими войсками – чтобы договориться о гуманитарном коридоре для жителей города. Возможно когда-нибудь эту историю прояснит мэр соседней Бучи, якобы раненный во время того же обстрела. В пользу этой версии говорят сразу два обстоятельства. 

    Прежде всего, на северо-западе Киевской области (Гостомель, Буча, Ирпень) действительно идут сильные бои. О них меньше говорят, поскольку там, по понятным причинам, нет российских журналистов. Однако гуманитарная ситуация сопоставима с Харьковом и Мариуполем. Во-вторых, похожие истории уже имели место – и они подтверждены украинской стороной. 

    Еще 3 марта сообщалось об убийстве мэра города Кременной (Луганская область) Владимира Струка. «В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов по этому поводу... Судя по всему, он был расстрелян неизвестными патриотами, как предатель, по законам военного времени», – прокомментировал случившееся советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

    Неизвестные они (пока) только для нас. Националистические структуры на Украине курируются СБУ и МВД как минимум со времен Виктора Ющенко. И действия боевиков кураторам всегда известны. 

    Мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Машегора встречи с «неизвестными патриотами» избежал, но задержан украинскими силовиками. Ему предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственную измену. Но сделал он то же самое, что Струк и Прилипко: спас жителей города от бессмысленной гибели. «Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе», – объяснял он горожанам свои действия в видеообращении. 

    Те же обвинения выдвинуты мэру Южного (Харьковская область) Александру Брюханову и его заму. «Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: «Расстреливать будут на месте», – прокомментировал задержание глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. 

    Все это – наглядный урок для всех остальных чиновников. Выбор им оставляют небольшой: либо партизань, пока не убьют, либо, договариваясь с российскими войсками, готовься заехать на пожизненное: буквально на днях наказание за госизмену ужесточили.

    Кроме того, идет множество сообщений о массовых нападениях, избиении и насилии в отношении любых публичных лиц, находящихся на подконтрольной Украине территории и не во всем согласных с киевской властью. Это прежде всего блогеры, журналисты, лидеры мнений. Известный политолог Дмитрий Джангиров, по ряду сведений, был задержан СБУ – а после этого на YouTube появилась его запись с требованием остановить войну.

    «Будем стрелять!»

    Похожий выбор власть предлагает и мирным жителям. «Батальоны теробороны удерживают на Украине как «живой щит» более 4,5 млн мирных граждан и около двух тысяч иностранцев, захотевших эвакуироваться», – констатирует Минобороны РФ.

    Сначала вину за это возлагали на националистов. Мол, это они мешают жителям эвакуироваться, это они не дают украинским военнослужащим сдаваться в объективно безвыходной ситуации. Однако эта иллюзия вскоре была развеяна. 

    Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус прямым текстом написал о том, что выезды из города заминированы. Ранее то же самое сообщило оперативное командование «Север». Иными словами, власть и военные оставили жителей в заложниках и не позаботились о коридоре. Аналогично повел себя и мэр города Сумы, пообещавший открывать огонь по всем, кто попытается эвакуироваться в сторону РФ. 

    И власть все это поддерживает. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала коридоры в направлении России и Белоруссии неприемлемыми. А Зеленский объявил о награждении глав ОГА Сум и Чернигова орденами. Ну а что? Храбро воюют. За спинами женщин и детей. 

    Здесь киевские власти, конечно, зарвались. Это уже не дуля в кармане, не «а вот мы вам на русском запретим говорить». Жителей не просто взяли в заложники, им отказывают в праве спасать свою жизнь, а это уже военное преступление.

    Но в Киеве понимают и другое: Запад в этой ситуации занял позицию союзника. А значит, никогда не признает украинских чиновников виновными в военных преступлениях – даже если они действительно будут лично расстреливать из пулеметов бегущих в сторону российско-украинской границы. Ведь это будет означать признание соучастия в этих преступлениях.  

    Впрочем, выехать в Россию из Сум и Харькова (в Белоруссию – из Киева) все же можно. Правда, не бесплатно: на блокпостах беженцев «стригут». Суммы называют разные: от 150 долларов с человека до 1000 долларов с машины. Занимаются этим все: и ВСУ, и тероборона, и националисты. В условиях военного времени это вполне можно считать мародерством, но у Киева, как видим, свои приоритеты. 

    Зеленский, Верещук и прочее высшее руководство могут творить вообще что угодно: в любом случае Запад потом даст им убежище из политических соображений. А вот местная власть, особенно в восточных регионах Украины, стоит перед непростым выбором: срок за измену родине от украинского суда или срок за военные преступления – от российского. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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