Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

Настоящий террор развязали украинские власти, войска и спецслужбы против собственных граждан. Без суда и следствия идут избиения и даже расстрелы тех, кто пытается спасти мирных жителей и вести переговоры с Россией. Миллионы обычных украинских граждан стали по сути заложниками киевского режима, который по своей жестокости и практике уже напоминает ИГИЛ*.

Война многое меняет в жизни людей. Пачка дешевых сигарет вдруг может оказаться ценнее дизайнерской футболки: сигаретами можно расплатиться или откупиться, а футболка – это просто тряпка. Меняется отношение к поступкам и проступкам. За нефатальные в мирной жизни вещи человека могут пристрелить на месте – скажем, за воровство (на войне – мародерство).

Неудивительно, что спецоперация, проводимая ВС РФ на Украине, тоже быстро сменила шкалу ценностей и внесла свои коррективы в жизнь украинцев. Однако и украинская сторона меняет реальность на свой лад. Причем война по-украински как-то уж слишком напоминает войну в стиле ИГИЛ.

За гуманитарный коридор – пуля

В СМИ широко разошлась новость о смерти банкира Дениса Киреева, входившего в состав украинской делегации, прибывшей на первые переговоры в Гомель. Версий было много.

Сперва сообщили, что он был российским шпионом и за ним давно следила СБУ (сотрудники которой его и убили). Хотя в любом случае такое поведение нехарактерно для разведки (если это, конечно, не СБ бандеровской ОУН* – там да, так и поступали). Позднее сообщили, что Киреев был убит, но российским шпионом не был, а был, наоборот, сотрудником ГУР МО Украины. Поверить в это мешает одно обстоятельство: после гибели Киреева случаи подозрительных смертей с украинской стороны пошли, что называется, косяком.

7 марта украинские СМИ сообщили о гибели мэра Гостомеля (Киевская область) Юрия Прилипко: якобы раздавал хлеб и лекарства горожанам и был убит в ходе обстрела российскими войсками. Однако есть и другая информация: убили свои же, за организацию переговоров между ВС РФ и украинскими войсками – чтобы договориться о гуманитарном коридоре для жителей города. Возможно когда-нибудь эту историю прояснит мэр соседней Бучи, якобы раненный во время того же обстрела. В пользу этой версии говорят сразу два обстоятельства.

Прежде всего, на северо-западе Киевской области (Гостомель, Буча, Ирпень) действительно идут сильные бои. О них меньше говорят, поскольку там, по понятным причинам, нет российских журналистов. Однако гуманитарная ситуация сопоставима с Харьковом и Мариуполем. Во-вторых, похожие истории уже имели место – и они подтверждены украинской стороной.

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Еще 3 марта сообщалось об убийстве мэра города Кременной (Луганская область) Владимира Струка. «В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов по этому поводу... Судя по всему, он был расстрелян неизвестными патриотами, как предатель, по законам военного времени», – прокомментировал случившееся советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Неизвестные они (пока) только для нас. Националистические структуры на Украине курируются СБУ и МВД как минимум со времен Виктора Ющенко. И действия боевиков кураторам всегда известны.

Мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Машегора встречи с «неизвестными патриотами» избежал, но задержан украинскими силовиками. Ему предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственную измену. Но сделал он то же самое, что Струк и Прилипко: спас жителей города от бессмысленной гибели. «Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе», – объяснял он горожанам свои действия в видеообращении.

Те же обвинения выдвинуты мэру Южного (Харьковская область) Александру Брюханову и его заму. «Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: «Расстреливать будут на месте», – прокомментировал задержание глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Все это – наглядный урок для всех остальных чиновников. Выбор им оставляют небольшой: либо партизань, пока не убьют, либо, договариваясь с российскими войсками, готовься заехать на пожизненное: буквально на днях наказание за госизмену ужесточили.

Кроме того, идет множество сообщений о массовых нападениях, избиении и насилии в отношении любых публичных лиц, находящихся на подконтрольной Украине территории и не во всем согласных с киевской властью. Это прежде всего блогеры, журналисты, лидеры мнений. Известный политолог Дмитрий Джангиров, по ряду сведений, был задержан СБУ – а после этого на YouTube появилась его запись с требованием остановить войну.

«Будем стрелять!»

Похожий выбор власть предлагает и мирным жителям. «Батальоны теробороны удерживают на Украине как «живой щит» более 4,5 млн мирных граждан и около двух тысяч иностранцев, захотевших эвакуироваться», – констатирует Минобороны РФ.

Сначала вину за это возлагали на националистов. Мол, это они мешают жителям эвакуироваться, это они не дают украинским военнослужащим сдаваться в объективно безвыходной ситуации. Однако эта иллюзия вскоре была развеяна.

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус прямым текстом написал о том, что выезды из города заминированы. Ранее то же самое сообщило оперативное командование «Север». Иными словами, власть и военные оставили жителей в заложниках и не позаботились о коридоре. Аналогично повел себя и мэр города Сумы, пообещавший открывать огонь по всем, кто попытается эвакуироваться в сторону РФ.

И власть все это поддерживает. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала коридоры в направлении России и Белоруссии неприемлемыми. А Зеленский объявил о награждении глав ОГА Сум и Чернигова орденами. Ну а что? Храбро воюют. За спинами женщин и детей.

Здесь киевские власти, конечно, зарвались. Это уже не дуля в кармане, не «а вот мы вам на русском запретим говорить». Жителей не просто взяли в заложники, им отказывают в праве спасать свою жизнь, а это уже военное преступление.

Но в Киеве понимают и другое: Запад в этой ситуации занял позицию союзника. А значит, никогда не признает украинских чиновников виновными в военных преступлениях – даже если они действительно будут лично расстреливать из пулеметов бегущих в сторону российско-украинской границы. Ведь это будет означать признание соучастия в этих преступлениях.

Впрочем, выехать в Россию из Сум и Харькова (в Белоруссию – из Киева) все же можно. Правда, не бесплатно: на блокпостах беженцев «стригут». Суммы называют разные: от 150 долларов с человека до 1000 долларов с машины. Занимаются этим все: и ВСУ, и тероборона, и националисты. В условиях военного времени это вполне можно считать мародерством, но у Киева, как видим, свои приоритеты.

Зеленский, Верещук и прочее высшее руководство могут творить вообще что угодно: в любом случае Запад потом даст им убежище из политических соображений. А вот местная власть, особенно в восточных регионах Украины, стоит перед непростым выбором: срок за измену родине от украинского суда или срок за военные преступления – от российского.