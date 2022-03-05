Российская операция переворачивает курс Германии

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5 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
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Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
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Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждет суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Как «закенселить» всю Россию

Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Оценивая будущее России, вы скорее:
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Российская операция переворачивает курс Германии

    Немецкий канцлер рассчитывает на немецкую армию
    		   5 марта 2022, 20:25
    Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    «Путин случайно устроил революцию в Германии». Именно так звучит заголовок в статье авторитетного издания The Foreign Policy. Российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ. О какой смене идет речь и что это даст России?

    В последних числах февраля канцлер Олаф Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.

    Кирпичики Шольца

    Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.

    Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).

    Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина. Олаф Шольц объявил о поддержке «наркоманов и нациков в Киеве» за счет поставки им уже не касок, а сотен противотанковых и противовоздушных средств.

    Да, раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления Гитлеровской Германии. Однако сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».

    «Разве Германия не должна чувствовать особую ответственность в деле защиты и поддержки Украины, снова ставшей жертвой агрессивной войны – на фоне тех страданий, которые она претерпела от развязывания войны Гитлером? И в более широком смысле: разве военная поддержка Украины не является справедливой с точки зрения наших восточных партнеров по ЕС, таких как страны Прибалтики, которые были травмированы зверствами не только нацистской Германии, но и продолжавшейся десятилетия советской диктатуры», – говорит бывший посол ФРГ в Греции Петер Шуф

    Ряд западных СМИ высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверяет CNN. «За семь дней Германия… запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – пишет Foreign Policy.

    Сам же лидер Германии превращается в лидера Европы. «Когда Шольц впервые появился в качестве канцлера за границей, например, в Париже или Брюсселе, он казался сдержанным, очень тихим и совершенно бессодержательным. Теперь же он путешествует по миру “как кризисный канцлер” со стремлением положить конец войне», – пишет Spiegel.

    Сложности взросления

    Однако вопрос в том, есть ли у Германии ресурсы для такого взросления? Соответствуют ли ее желания ее возможностям? Да, в Евросоюзе действительно существует вакуум лидерства – но вот достаточно ли целостным является канцлер Шольц для того, чтобы этот вакуум собой занять?

    «Пока Шольц, даже будучи главой правительства Германии, не выглядит как первый политик в ЕС. Этой роли куда больше соответствует премьер Голландии Марк Рютте, который находится у руля своей четвертой по мощи страны ЕС с 2010 года. Именно от него  в очень большой степени зависят и политика ЕС в отношении России, и действия в Восточной Европе», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

    «У Шольца дефицит доверия и силы. Он бледно смотрится по сравнению с Меркель и он это хорошо понимает. Его предшественница была своего рода мамой всей Европы, а сам Шольц на эту роль не тянет», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Не тянут на эту роль и немецкие элиты.

    Да, на пресловутом заседании Бундестага (где Шольц объявил о взрослении) раздавались бурные и продолжительные аплодисменты, однако эмоции сменились дискуссиями. «Германские элиты расколоты, причём порой раскол идёт внутри одной партии. У политиков нет ощущения уверенности», – поясняет Вадим Трухачев. Новые амбиции несут новую ответственность и новые политические риски, а ряд представителей немецкой элиты слишком привыкли к комфорту американского управленческого и военно-политического кокона. Напоминаем, что пост «Лидера Запада» великая Меркель пыталась занять после прихода Дональда Трампа – и тогда она не получила в этом благородном деле поддержки немецкого истеблишмента.

    Что же касается военной составляющей новой внешней политики, то амбиции Шольца не подкрепляются техническим состоянием немецкой оборонки. «Некоторые задаются вопросом, смогут ли 100 миллиардов евро — а это меньше, чем двухлетний военный бюджет страны – обратить вспять два десятилетия пренебрежительного отношения к военной сфере. В середине 1990-х годов в вооруженных силах Германии было 2100 танков, сейчас — 220. В течение семи лет Бундесвер изо всех сил пытался найти, заказать и внедрить новую стандартную винтовку. Из четырех фрегатов, заказанных в 2019 году, ни один не готов к морским операциям», – пишет Irish Times.

    И эксперты задаются таким же вопросом. «Германия не могла до конца освоить прежние военные бюджеты по причине специфики собственной промышленности. Хорошие инженеры в ФРГ давно идут не в ВПК, а куда-нибудь в условный Мерседес. По сути, вся оборонная сфера в Германии находится в глубоком упадке. Оживают кадры из наших передач 1990-х годов – текущие крыши казарм, не заводящаяся техника и т.п. Соответственно, 100 миллиардов евро на дополнительные оборонные расходы пойдут не в экономику ФРГ, а отправляются господину Джозефу Байдену из Вашингтона», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Конечно, массовые закупки американского оружия укрепят связи с Вашингтоном, однако вряд ли станут серьезной инвестицией в германское лидерство.  

    Риски и возможности

    Что же касается российско-германских отношений, то, на первый взгляд, новая внешняя политика канцлера Шольца становится серьезной угрозой для России. И действительно, подморозки отношений не избежать – немецкие санкции ударят по российской экономике, прежние деловые связи окажутся разорванными. Однако, с другой стороны, трагических и безвозвратных процессов тоже не ожидается.

    Да, Германия хочет избавляться от российских газовых поставок – но за счет кого? Эксперты не раз писали о том, что альтернативных поставщиков нет, а рынок СПГ не может обеспечить надежные поставки газа по разумным, выгодным для экономики ценам. Поэтому немцам либо придется снова обращать внимание на ядерную энергетику, либо – после деэскалации ситуации на Украине – постепенно свертывать свою «диверсификацию».

    Да, Германия поставляет оружие на Украину. Но какое?

    «Возраст большинства из 2700 ракет «Стрела», которые должны быть отправлены на Украину, превышает 35 лет, а треть 10 лет назад была признана непригодной к условию из-за того, что проржавела», – пишет Irish Times со ссылкой на Spiegel. В минобороны ФРГ не могли об этом не знать – и, не исключено, направили именно такое оружие для того, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать участие, а, с другой, не сильно злить русских.

    Да, Германия заморозила «Северный Поток – 2». Но какой у нее был выход? «Она просто исполнила то, о чем договаривалась Меркель. ФРГ же подписала совместное заявление с Байденом в июле 2021 г. Там написано, что если Россия предпримет новый акт агрессии к Украине и/или использует энергетику как оружие, тогда Германию обязывается ввести санкции против данного газопровода. Тогда это заявление выглядело как победа Германии, так как никто не мог ожидать нынешних событий», – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков.

    В то же время новая внешняя политика ФРГ создает России, как ни странно, ряд возможностей. И если усиления суверенитета немецкой внешней политики пока ждать не стоит, то европейского раскола – вполне. Ведь в восточноевропейских странах страхи перед сильной Германией куда более серьезные, чем перед сильной Россией.

    Да, сейчас они не так высоки. «В Восточной Европе, конечно, немного напряглись – особенно в Польше. Тем не менее, там считают, что Германию все равно будет сдерживать ряд моментов. Во-первых – влияние США. Во-вторых, ЕС с процедурной точки зрения устроен так, что Германия даже вместе с Францией и Италией всё решать не может. Поэтому бояться её, конечно, надо, но не сильно, и тех неприятностей, которые немцы доставляли раньше, больше не будет», – говорит Вадим Трухачев.

    Однако вышесказанное работает только в том случае, если Германия продолжит действовать в рамках ЕС. Учитывая серьезный институциональный кризис, который переживает Евросоюз, немцы могут выйти на вольные хлеба. Размять прусские мускулы и вспомнить о своих геополитических концепциях. И тогда Европа наконец вспомнит о России, без участия которой европейская система безопасности всегда была ущербной.


     
     
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