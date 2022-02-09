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9 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

МиГ-31К принес в Калининград оружие, не имеющее аналогов Антон Денисов/РИА «Новости»
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«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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«Польша оказалась гувернанткой на встречах Макрона и Шольца»

Лидеры Германии, Франции и Польши решили реанимировать «Веймарский треугольник» из-за ситуации вокруг Украины Jakub Szymczuk/KPRP/prezydent.pl
Лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Что подразумевается под этими угрозами и почему Варшава, Берлин и Париж решили реанимировать «Веймарский треугольник»?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

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На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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    «Польша оказалась гувернанткой на встречах Макрона и Шольца»

    Лидеры Германии, Франции и Польши решили реанимировать «Веймарский треугольник» из-за ситуации вокруг Украины
    		   9 февраля 2022, 14:18
    Фото: Jakub Szymczuk/KPRP/prezydent.pl
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Что подразумевается под этими угрозами и почему Варшава, Берлин и Париж решили реанимировать «Веймарский треугольник»?

    Во вторник вечером президент Польши Анджей Дуда перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.

    По его словам, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.

    В свою очередь Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.

    Как подчеркнул канцлер ФРГ, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе: посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил канцлер.

    Это была первая за долгое время встреча «Веймарского треугольника» в составе лидеров Берлина, Парижа и Варшавы. Напомним, что сам «Веймарский формат» зародился в 1991 году немецком городе Веймаре, откуда и получил свое название. Его изначальная цель – помочь Польше набраться опыта европейской политики для присоединения к Евросоюзу и НАТО. Уже после интеграции Варшавы в евроатлантические структуры формат использовался для реагирования на кризисные ситуации.

    Однако со временем этот формат себя изжил. В 2006 году тогдашний президент Польши Лех Качиньский даже проигнорировал поездку в Веймар из-за публикаций в немецкой прессе о местечковом патриотизме и ненависти польского руководства к Германии. Затем стороны садились за стол переговоров в 2011 году и в 2020 году, когда Макрон пытался возродить «Веймарский треугольник».

    Ранее в понедельник все тот же Макрон провел переговоры с президентом России. Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер также предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

    При этом Макрон заявил, что президент России пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине. А после визита в Киев французский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц вернулся из Вашингтона, где провел не самые удачные переговоры с Джо Байденом.

    «США и Британия хотят полностью разорвать экономические и энергетические связи Европы с Россией, перекрыв все трубопроводы. При этом сами США по-прежнему будут закупать энергоносители в России. Кроме того, американцы сами будут возить в Европу СПГ и заставят делать тоже самое Катар и Саудовскую Аравию», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, Шольц назвал возможные санкции против Москвы геостратегическими, потому что они повлекут глобальный передел рынка энергоносителей. Россия в такой ситуации переориентирует почти весь свой сбыт на Азию. «Лучший итог для Вашингтона: Россия полностью станет частью Азии, а США укрепят свое влияние в Европе», – отметил эксперт.

    Аналитик указал: судя по всему, на прошедшей позавчера встрече с Байденом Шольцу почти прямым текстом сказали: «Хватит высказываться в поддержку тезисов про единое пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока», «Сотрудничество с Москвой надо сократить до минимума».

    «Канцлеру ФРГ дали понять, что второго Вилли Брандта в Берлине Вашингтон терпеть не будет. Иначе США просто изолируют Германию, и Берлин потеряет поддержку. Видно было, что Шольца запугали», – уверен политолог. Кроме сворачивания энергетического сотрудничества, Запад, в частности – Лондон, запретит российские инвестиции и кредиты, а также воплотит в жизнь ранее озвученные угрозы по аресту средств российских олигархов в Британии.

    Рар добавил, что в рамках попытки изоляции России США и Британия через Польшу инициировали возобновление «Веймарского формата» для того, чтобы Москва не смогла договориться с Европой по Украине и вопросах безопасности. Именно по этой причине Вашингтон и Лондон ввели в дискуссию Варшаву – явно антироссийски настроенное государство и «верного вассала» США.

    «Польша оказалась гувернанткой на встречах Макрона и Шольца, с помощью которой США и Британия проследят за тем, чтобы Германия по-прежнему придерживалась трансатлантического союзничества.

    При этом сам по себе «Веймарский формат» – ситуативно возрожденная инициатива для давления на Россию и превращения Украины в «анти-Россию», но не имеющая никаких перспектив в других «кейсах», – заметил Рар.

    «В Европе многие понимают, что доверительным отношениям в рамках этого треугольника места не будет. Напомню, что на саму Польшу Брюссель наложил санкции за отказ следовать либеральным ценностям. Да и в других вопросах у Варшавы, Парижа и Берлина слишком разные планы и векторы развития, чтобы решать какие-то глобальные самостоятельные вопросы», – подчеркнул политолог.

    Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов придерживается схожей позиции. По его словам, «Веймарский треугольник» – это некая дань уважения Варшаве: такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут.

    «В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.

    «Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.

    «На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».

    «Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.

    «При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.

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