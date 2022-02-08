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Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Глава МИД Германии назвала причину отмены встречи с Зеленским
Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, отметив, что встреча не являлась самоцелью.
«Встречи не являются самоцелью», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N24.
По словам Бербок, изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.
Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.
Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Лукашенко озвучил условие признания Абхазии и Южной Осетии
Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».
Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость.
«Как только я пойму и президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне скажет, что в этом есть необходимость...», – сказал Александр Лукашенко. Отмечается, что он не уточнил, относятся ли эти слова к Крыму, передает «Коммерсант».
Ранее представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил, что признание Крыма частью России неизбежно, Минск должен налаживать с полуостровом экономические связи, развивать туризм.
Украина попросила США разместить под Харьковом несколько противоракетных комплексов
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Власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD, сообщил дипломатический источник.
«Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», – отметил собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи, об этом рассказал глава минобороны страны Алексей Резников. По его словам, оружие от партнеров уже на стрельбище, а страна ждет новых поставок.
Ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
В Латвии, Литве и Эстонии заявили, что предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, раннее название Theater High Altitude Area Defense) предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.
Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Антиракета THAAD состоит из боевой части и двигателя. Первые испытания прошли 21 апреля 1995 года на полигоне Уайт-Сэндз и продолжались до 1999 года. В ходе десятого испытательного пуска 10 июня 1999 года впервые была успешно перехвачена мишень, имитирующая ракету СКАД.
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.
«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.
«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.
Киев отменил встречу главы МИД Германии с Зеленским
Запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся, сообщили СМИ.
По данным немецкого телеканала N24, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, передает РИА «Новости».
Причины отмены пока не сообщаются.
О готовящейся встрече Бербок с Зеленским ранее сообщала представитель МИД ФРГ.
Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины.
Газпром нарастил транзит газа через Украину
Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Текущая заявка на прокачку составляет 107,8 млн кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства Газпрома равны примерно 109 млн, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может вырасти на 24%.
В свою очередь мощности «Ямала – Европы» остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме.
Ранее сообщалось, что газопровод «Ямал – Европа» возобновил работу, при этом поставки вновь идут в реверсном направлении.
На Украине объяснили покос травы под снегом заботой о мышах
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Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине поручили косить траву и обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на сугробы выше колена, чтобы уберечь от стресса мышей, при этом эксперты утверждают, что от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть.
В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей. «Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», – заявил спикер «Львовской железной дороги» Андрей Везденко, сообщает «National Geographic Россия».
Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени.
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Экоактивист и блогер Жора Каваносян рассказал изданию, что такая методика причиняет вред окружающей среде.
«Когда ежи зимуют, они спят, и их температура тела падает до 2–3 градусов. Если их потревожить и разбудить, они погибнут, потому что не найдут пропитания. Мыши не впадают в спячку, но им тоже не хватает еды под снегом – если на их территорию вторгнется человек и начнет что-то уничтожать, вытаптывать, они могут заблудиться, не найти свои норы. Совсем не похоже на заботу о них», – пояснил эксперт.
По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают. При этом сами рабочие пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели, а к началу февраля рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. До весны им необходимо пройти еще 70 км.
Ранее в городе Троицке на территории Новой Москвы произошла массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
В Турции началась подготовка к визиту Путина
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина.
Отмечается, что точная дата визита будет известна в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», – сказал Калын в интервью телеканалу A haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
В Кремле назвали призыв Киева разместить под Харьковом комплекс THAAD шагом к дестабилизации
Размещение возле Харькова американских противоракетных комплексов THAAD станет новым шагом к дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.
Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Перечислены ключевые заслуги Байдена в расширении НАТО после развала СССР
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Президент США Джо Байден всю свою политическую карьеру являлся одним из ярых сторонников расширения НАТО, особенно в 1990-х и в 2000-х годах.
В частности, в 1998 году Сенат США поддержал включение Венгрии, Польши и Чешской Республики в НАТО, на тот момент сенатор Джо Байден заявил, что это решение «обеспечит мир еще на 50 лет вперед», передает ТАСС.
За год до этого он отмечал, что США – европейская держава, которую интересуют «не только земли к западу от реки Одра, но и судьба 200 млн человек, проживающих в странах между Балтийским и Черным морями».
Отмечается, что будучи самым влиятельным демократом в комитете по международным делам, Байден указывал, что присоединение к альянсу бывших противников НАТО по холодной войне – это исправление «исторической несправедливости, навязанной полякам, чехам и венграм Иосифом Сталиным».
Газета Tampa Bay Times также писала, что именно «Байден взял на себя ведущую роль в противостоянии мнениям о том, что с распадом Советского Союза и окончанием холодной войны в 1991 году не было никакой реальной необходимости в дальнейшем укреплении НАТО».
Кроме того, в 2002 году сенатор Байден назвал потенциальный рост НАТО ключевым внешнеполитическим интересом для Вашингтона. В 2008 году, когда Байден занимал должность председателя сенатского комитета по международным делам, он отмечал, что именно его парламентская работа способствовала расширению Североатлантического альянса. В то время Байден поддерживал расширение НАТО на Балканах за счет Албании, Хорватии и Македонии.
Желание видеть в альянсе Украину Байден повторял во время личного визита в Киев в 2009 году. В 2016 году во время президентской кампании в США тема НАТО стала важным предметом обсуждения в контексте выборов. Байден заявлял о неизменной приверженности Соединенных Штатов соблюдению пятой статьи, которая рассматривает нападение на одного члена альянса как нападение на всех.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Белоруссия указала на «бешеную милитаризацию» Польши и Украины
В соседних с Белоруссией странах: в Польше, на Украине, в Литве и Латвии – идет «бешеная милитаризация», заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что эти страны «вкладывают огромные деньги в вооружение армии». Так, Польша тратит на оборону «около 14 млрд долларов, Украина замахнулась на 15,5 млрд долларов, Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% от ВВП, Латвия так же, Польша – 2,2% от ВВП». Он подчеркнул, что в Белоруссии на оборону и вооружения запланировано выделить всего 1,5% от ВВП.
«Посмотрите, что сейчас происходит в Украине, явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.
Вольфович заявил, что используются различные фейки для «подогрева обстановки». В минобороны Украины «присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников», а «на оперативном уровне – более 64 таких советников», сказал Вольфович. По его словам, «явно американские советники диктуют, как жить, как строить вооруженные силы, чем заниматься и что делать».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают. Лукашенко сказал, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Минобороны Украины оценило «вероятность эскалации»
Вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины оценивается как низкая, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
Резников заявил, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в России и Белоруссии, действует планово и скоординировано для исключения «любых провокаций». По его словам готовятся силы территориальной обороны, идут учения с оборонным оружием, полученным от других стран, передает РИА «Новости».
«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию», – сказал он, отметив, что «может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов», особенно «в иностранных СМИ». Резников указал, что «некоторые уже о вторжении России объявили». По его словам, «вторжение» якобы «произошло» еще «восемь лет назад».
Как заявил министр, «долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз». Минобороны, по его словам, этим и занимается, а «вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая».
Напомним, постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США
Поддержка Китаем требований России в предоставлении США гарантий безопасности свидетельствует о наступлении наихудших времен для США, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США», – пояснил эксперт в статье для «Главреда», передает РИА «Новости».
Объединение Москвы и Пекина для противодействия «дестабилизирующим действиям» Вашингтона означает конец однополярного мира и окончание гегемонии США. Теперь за международную безопасность будет ответственна не только одна страна.
Теперь Штатам придется искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения под контроль ЕС. Иначе может начаться период региональных войн, а Украина станет лишь одной из участниц, считает эксперт.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. В начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.