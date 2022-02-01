Путин обвинил НАТО в обмане из-за обещания не продвигаться на восток

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток, по его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули.

«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО – Польша, Румыния, страны Прибалтики», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, «сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».

Ранее Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.

Напомним, Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.

В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО.

Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Он подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.