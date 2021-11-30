Путин предупредил о последствиях появления ударных комплексов на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь–десять, а в случае размещения гиперзукового оружия – пять минут. (...) А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», – передает РИА «Новости» его слова на инвестиционном форуме «Россия зовет!».



«Мы сейчас успешно испытали, и с начала следующего года у нас будут на вооружении новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 Махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», – заявил глава государства.

Ранее на форуме глава государства затронул вопросы экологии. Он заявил, что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде. Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно.