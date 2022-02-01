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Лавров заявил о негативной реакции США на ключевой вопрос России по безопасности
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Российская сторона запрашивает межведомственное соглашение реакции на ответ американской стороны и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Этот ключевой принцип международного права (неделимости безопасности, – прим. ВЗГЛЯД) согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что сегодня в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что российская сторона «не позволит замотать» этот вопрос.
«И мы будем наставить на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу», – подчеркнул министр.
Также сейчас завершается межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам. Об этом будет доложено президенту России Владимиру Путину.
Сам Блинкен же выразил согласие, что есть предмет для разговора о неделимости безопасности.
Вместе с тем Москву тревожит позиция нескольких стран НАТО по этому же вопросу.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности.
До этого Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Посольство России ответило США на угрозу введения американских санкций
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Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов, именно Вашингтон является генератором напряженности в двусторонних отношениях, заявило посольство РФ в США.
«<…> Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», – подчеркнули дипломаты на странице посольства России в соцсети Facebook.
Сообщение российского посольства стало ответом на сообщение Госдепартамента США в Twitter, который перечислил с пометкой «факт» утверждения о том, что «Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а в настоящий момент «сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной».
В ответ российские дипломаты напомнили, что именно США поощрили госпереворот в Киеве, «в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». «Именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства [президента Украины Владимира] Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем», – отметили они. «Именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооруженных сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают», – подчеркнули в посольстве.
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Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину». При этом Госдепартамент США отказался раскрывать все возможные санкции против России.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Стало известно о перепалке представителей России и США на заседании ООН
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В ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка, пишут западные СМИ. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Томаса-Гринфилд заявила, что Россия якобы «пыталась, без каких-либо фактических оснований, изобразить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения», разместив войска на границе с Украиной, передает The Washington Post.
«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», – ответил ей Небензя.
Издание называет словесную перепалку представителей двух стран «одной из самых острых за последние годы». При этом обе стороны признали, что выход лежит через дипломатию, однако ни одна из сторон не уступила, пишет The Washington Post.
Небензя обвинил Запад в том, что он привел «чистых нацистов» к власти на границах России и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». Цель США, по его словам, состоит в том, чтобы «ослабить Россию и создать дугу нестабильности вокруг нее».
«Если Россия и дальше вторгнется в Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели. И последствия будут ужасающими», – заявила в ответ постпред США.
Между тем Небензя в очередной раз опроверг какое-либо запланированное вторжение на Украину и подчеркнул, что Россия имеет право размещать войска в любом месте на своей территории. «Ни один российский политик, ни один общественный деятель, ни один человек не сказал, что мы планируем напасть на Украину», – указал он.
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Накануне постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
США получили от России ответ на предложения Вашингтона по безопасности
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Соединенные Штаты получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента США.
«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался приводить какие-либо подробности и раскрывать содержание документа. «Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаемся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной», – заявил американский чиновник.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия опровергла передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности
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Данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это сообщение не соответствует действительности», – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Россия еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.
Тем временем высокопоставленный диписточник заявил, что послание главы МИД России Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности.
«И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно», – сказал он.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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США обеспокоились «принятием» Бразилией стороны Москвы
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США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины и считая, что таким образом республика «принимает сторону Москвы», пишут СМИ.
Издание Folha de Sao Paulo пишет, что «госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел (Бразилии) Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», передает РИА «Новости».
По данным издания, аналогичные переговоры администрация президента США Джо Байдена провела с Аргентиной, президент которой Альберто Фернандес приедет в Россию в ближайшие дни.
«В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента), однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена», – говорится в статье.
При этом источники отмечают, что желания отменить поездку в Москву в бразильском правительстве нет – «на встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией, партнеров по БРИКС, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы».
Напомним, Болсонару прилетит в Москву по личному приглашению президента России Владимира Путина. В МИД республики заявляли на фоне этого визита, что Бразилии не нужно разрешение других государств, чтобы проводить собственную внешнюю политику.
США подготовили санкции против российских элит
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Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.
«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.
«Я бы также отметила, что речь идет лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений», – уточнила Псаки. Как она напомнила, ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае агрессии России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году. «Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей», – повторила Псаки.
В понедельник британские СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Запада ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Пушков написал в Telegram, что «громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса, в этом их главный смысл».
Ранее британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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Небензя назвал мегафонной дипломатией заседание СБ ООН по Украине
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Проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии, заявил перед заседанием постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности.
«Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности», – цитирует РИА «Новости» Небензю, добавив, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.
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Небензя назвал запрашиваемую встречу «классическим примером мегафонной дипломатии, работой на публику».
«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение», – указал дипломат.
По его словам, паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России.
Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.
«Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», – заявил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.
«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва, в свою очередь, предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель американских обвинений России в «агрессии против Украины».
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Американский бизнес испугался санкций США против России
Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать разные сценарии того, как работать в этой ситуации, однако этих усилий может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.
Юрист Адам М. Смит, партнер юридической фирмы Gibson, Dunn. & Crutcher LLP, которая специализируется на соблюдении требований международной торговли, заявил, что в последние недели он ежедневно общается с клиентами, особенно в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах, обеспокоенными тем, что Москва попадет под удар американской политики, передает РИА «Новости».
«Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США», – добавил он.
По словам эксперта, США могут использовать несколько подходов и задействовать существующие инструменты для введения новых ограничительных мер, а последствия окажутся серьезными.
Смит также заявил, что санкции, скорее всего, будут подразумевать исключения и лицензии на определенные виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свертывания операций, однако для этого все равно потребуются указания и консультации со стороны американских агентств.
«Все эти нюансы делают навигацию очень сложной», – заключил Смит.
Кэри Стайнбауэр, партнер юридической фирмы Winston & Strawn LLP в Вашингтоне, занимающейся санкциями и экспортным контролем, рассказала о том, что планируют делать местные и иностранные клиенты в случае введения новых мер против Москвы: предприятия, скорее всего, обратятся в различные агентства, такие как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, чтобы получить лицензию на работу или право на ее продление для постепенного прекращения деятельности.
С учетом тесных связей между экономикой США, Европы и России соблюдение санкций может оказаться сложным, поэтому компаниям не следует медлить с обращением к государственным чиновникам, чтобы выразить свою обеспокоенность и получить рекомендации, считает Стайнбауэр.
Ранее стало известно, что сенат США уже на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины.
Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада: по его словам, это должно «предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса (НАТО)».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Небензя: США готовы принести Украину в жертву собственным интересам
Соединенные Штаты, вероятно, готовы принести Украину в жертву собственным интересам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Постпред заявил, что США, похоже, готовы «принести Украину в жертву в своим геополитическим интересам», передает ТАСС.
Напомним, Совет безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.
Небензя отметил, что это заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии.
США заявили об «отсутствии» ответов России на озабоченности по Украине
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На заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины, выступила с утверждением постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Мы созвали данную встречу, чтобы русские дали нам объяснение своих действий. Мы мало что услышали, они не дали нам тех ответов, которые, как мы надеялись, они предоставят», – приводит слова постпреда США при ООН ТАСС.
Американский постпред добавила, что «сегодня Россия ясно услышала объединенную позицию значительного большинства Совета Безопасности» и выразила надежду, что прошедшее заседание «приведет к дипломатическому решению».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва якобы угрожала предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены. Она также не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В США заявили о готовности России предпринять военные действия против Украины
Москва якобы выражала готовность предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Украины.
«Недавно Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными», – приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, но готов дать решительный ответ в случае обострения ситуации.
«Мы стремимся к миру. Мы стремится к диалогу. Мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и в единстве, если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину», – уточнила дипломат.
Она также выступила с утверждением, что Россия направила в Белоруссию порядка пяти тыс. военнослужащих, системы ПВО, войска специального назначения и баллистические ракеты малой дальности.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.
«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Госдеп США отказался раскрывать все возможные санкции против России
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Соединенные Штаты не намерены заранее раскрывать суть всех возможных санкций против России, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины, чтобы не дать Москве возможность подготовиться, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций. Часть сдерживающего эффекта, который имеют эти санкции, заключается в том, что мы ясно дали понять, что они будут беспрецедентными с точки зрения их масштабов и потенциального ущерба для РФ», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.
Накануне британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
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Днем ранее глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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США допустили возможность «вторжения» России на Украину в любой момент
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Власти Соединенных Штатов по-прежнему считают, что Россия «может вторгнуться» на Украину в любой момент, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я могу говорить лишь о наших намерениях и ответственности. Мы считаем важным быть открытыми и откровенно говорить об угрозе со стороны РФ. Это не просто слова, разумеется. Вы видите детали, которые мы здесь излагали, в том числе [заявления] о более чем 100 тыс. военных на украинской границе <…>. Они также стягивают войска в Белоруссию <…>. Мы также видим, как Россия предпринимает усилия по дестабилизации Украины, в том числе посредством возможной «операции под чужим флагом». Это опасно», – приводит ТАСС ответ Псаки на просьбу прокомментировать заявления украинских чиновников, которые, по мнению американской стороны, якобы «преуменьшают неизбежность российского вторжения».
«Мы уже больше недели говорим, что Россия может вторгнуться в любое время. <…> Наши усилия направлены на то, чтобы гарантировать, что мы информируем американскую общественность и мировое сообщество о серьезности этой угрозы. <…> Я не могу говорить о мотивации или обосновании комментариев украинского руководства, я могу говорить только о наших усилиях», – добавила Псаки.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности сил России у границы к «вторжению».
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В минувшее воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на «экономические страдания» из-за распространяемой в обществе паники. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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