Лавров заявил о негативной реакции США на ключевой вопрос России по безопасности

Российская сторона запрашивает межведомственное соглашение реакции на ответ американской стороны и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Этот ключевой принцип международного права (неделимости безопасности, – прим. ВЗГЛЯД) согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что сегодня в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что российская сторона «не позволит замотать» этот вопрос.

«И мы будем наставить на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу», – подчеркнул министр.

Также сейчас завершается межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам. Об этом будет доложено президенту России Владимиру Путину.

Сам Блинкен же выразил согласие, что есть предмет для разговора о неделимости безопасности.

Вместе с тем Москву тревожит позиция нескольких стран НАТО по этому же вопросу.

Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности.

До этого Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.