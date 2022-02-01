Россия опровергла передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности

Данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Это сообщение не соответствует действительности», – сказал он РИА «Новости».

По его словам, Россия еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.

Тем временем высокопоставленный диписточник заявил, что послание главы МИД России Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности.

«И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно», – сказал он.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от России ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» России на Украину.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС России Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.

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