Небензя назвал мегафонной дипломатией заседание СБ ООН по Украине

Проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии, заявил перед заседанием постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, США, предлагая провести нынешнее заседание СБ ООН, указали на то, что они рассматривают размещение российских военных на российской территории как угрозу международному миру и безопасности.

«Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности», – цитирует РИА «Новости» Небензю, добавив, что Россия постоянно отвергала эти безосновательные обвинения.

Небензя назвал запрашиваемую встречу «классическим примером мегафонной дипломатии, работой на публику».

«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя, в том числе, трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение», – указал дипломат.

По его словам, паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России.

Небензя напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.

«Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы», – заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности.

«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель американских обвинений России в «агрессии против Украины».

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