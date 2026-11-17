Чернышенко: Более 1,2 млн туристов из России посетили Вьетнам за десять месяцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Растет количество рейсов, расширяется география полетов, более чем в три раза увеличили квоту для перелетов между нашими странами», – приводятся слова вице-премьера на сайте правительства.

Чернышенко отметил, что в прошлом году турпоток во Вьетнам увеличился вдвое, составив 700 тыс. человек. Кроме того, наблюдается рост числа вьетнамских туристов, приезжающих в Россию. За девять месяцев 2026 года прирост составил 6%, а в прошлом году – 36%.

Вице-премьер напомнил, что с октября для граждан Вьетнама действует безвизовый режим со сроком пребывания до 30 дней, и выразил надежду, что это будет способствовать дальнейшему росту турпотока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о превышении 800 тыс. поездок россиян во Вьетнам за первые шесть месяцев 2026 года.

В прошлом месяце президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возможности достижения показателя въездного туризма в Россию до 16 млн человек в год к 2030 году.