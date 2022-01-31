США заявили об «отсутствии» ответов России на озабоченности по Украине

Западные СМИ объяснили, до чего довела США «игра мускулами»

Соединенным Штатам необходимо полностью изменить отношение к расширению НАТО для успешного урегулирования отношений с Россией, пишет The New Yorker.

По мнению профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, профессора истории и международных отношений в Университете Южной Калифорнии, а также научного сотрудника Центра европейских исследований Гарвардского университета Мэри Элиз Саротт, сложилось особое мнение как об этом процессе, так и вообще о взаимоотношениях двух государств в переломный для России момент – после развала Советского Союза, передает РИА «Новости».

«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры», – отмечает Саротт.

При этом она добавила, что весь процесс расширения альянса был отмечен «опьяняющим чувством» – это был тот исторический момент, когда Америка могла свободно «играть мускулами». По ее словам, во время президентства Бориса Ельцина администрация Клинтона воспользовалась возможностью, вызванной откровенной слабостью России, неспособной отстаивать свои условия построения «нового мира».

«На саммите в Хельсинки Клинтон пообещал выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году – столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как «своего рода взятка», – выразила мнение автор статьи.

Также историк утверждает, что Билл Клинтон не сразу поверил, что Россия согласилась на невыгодные для себя условия. «Узнав об этих событиях, Клинтон, как говорят, ответил: «Скажу прямо: все, что русские получают из этой большой сделки, которую мы им предлагаем, – только заверения, что мы не собираемся вложить наши вооружения в руки бывших союзников России, которые теперь станут нашими союзниками, если только мы не проснемся однажды утром и не решим передумать. Русские получат шанс сидеть в одной комнате с НАТО, но не будут иметь никакой возможности помешать нам сделать что-то, с чем они не согласны. Они могут только зарегистрировать свое неодобрение и выйти из комнаты», – процитировала историк экс-президента США.

Как резюмировала Саротт, этот и многие другие договоры неспокойного для России времени создали идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, после «победы в холодной войне» странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным», так как окно возможностей всегда находится в движении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.