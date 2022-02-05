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Генсек НАТО назвал расширение альянса на восток «большим успехом»
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая поспособствовала распространению свободы и демократии в Европе.
«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», –заявил Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC на просьбу прокомментировать совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в котором они выступили против расширения НАТО, передает РИА «Новости».
Столтенберг заявил, что, когда речь заходит об отношении к расширению НАТО, на повестке на самом деле оказывается дилемма между свободой выбора независимых наций и возвращением к «эпохе сфер влияния великих держав». «Фундаментально это не об экспансии НАТО, это об уважении прав каждой суверенной нации выбирать собственный путь, в том числе решать, хотят ли они принадлежать НАТО или нет. НАТО уважает эти суверенные свободные решения. И НАТО никогда не принуждала ни одну страну влиться в наши ряды», – сказал Столтенберг.
Накануне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО, призвав альянс отказаться от подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Испанская газета опубликовала текст конфиденциального ответа США и НАТО России
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Испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
Издание опубликовало копии двух документов на английском языке: ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса – четыре. Основное отличие текстов, как отмечает El Pais, в том, что Вашингтон готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.
Из документов следует, что США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении НАТО. Также США и альянс предложили Москве провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия».
«НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем, – говорится в документе.
В тексте статьи сказано, что США в консультации с союзниками и партнерами готовы рассмотреть дополнительные меры, чтобы предупредить инциденты на море и в воздухе, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом, при этом известно, что Украину ранее проинформировали о сути документов.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России
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Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Собеседник РИА «Новости» ответил утвердительно на вопрос о том, может ли он подтвердить, что появившийся в СМИ документ является подлинным.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности.
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Сатановский: Странно, что Псаки не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
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«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Джен Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО, приведя в пример аллегорию о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
«Чтобы понять американские аллегории, надо отметить одну вещь – 30 лет назад мы были одной страной с Украиной. До сих пор у нас огромное количество разделенных семей, некоторые из которых с 2014 года стали пламенными патриотами Украины. Фактически все, что происходит в этой стране – это гражданская война, в которой Россия не участвует. Вместо того, чтобы выбить оттуда оккупантов, мы придерживаемся правил чужой игры», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня. Но за 7-8 лет американцы, англичане и вся остальная сволочь почувствовали себя на Украине хозяевами. Поэтому мы и получаем от США такую аналогию», – полагает эксперт.
«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? – задается вопросом политолог. – Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?».
«А на тему использования химического оружия необходимо напомнить американцам Вьетнамскую войну, химикат «Agent Orange» и то, как они напалмом жгли живых людей. Псаки еще не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Странно. С другой стороны, чего мы хотим от примитивной, малограмотной, американской чиновницы?», – риторически заключил Сатановский.
В среду пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».
Комментируя необходимость «взаимной деэскалации», Псаки заявила, что «у России есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.
Позже российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» других государств.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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Эксперт напомнил причину срыва переговоров с США об инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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«Диалог о российской инспекции объектов США в Европе надо вести в рамках обсуждения боевых возможностей пусковых установок в Польше и Румынии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что США готовы обсудить с Москвой инспекции баз НАТО в Польше и Румынии.
«Предложение дельное, если США действительно намерены его сделать. Это шаг в правильном направлении для продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Но, напомню, когда только возник вопрос размещения американских противоракет в Румынии и Польше, разговор уже шел о взаимных инспекциях, и как раз требования Варшавы завели диалог в тупик», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, тогда польская сторона тоже, как и США, захотела получить доступ на военные базы на территории России. «Вероятно, Польша рассчитывала инспектировать объекты, где находятся российские тактические ядерные системы. Москва эти условия не приняла, и дискурс был свернут», – добавил аналитик.
Впрочем, отметил эксперт, чтобы минимизировать вызовы для безопасности российской стороны, Москве необходимо обсуждать с США технологические решения, которые не позволяли бы использовать размещенные в Польше и Румынии носители для запуска ракет меньшей и средней дальности.
«Позиция США ранее заключалась в том, что с территории Польши и Румынии нельзя запускать ракеты меньшей и средней дальности, поскольку у этих установок другое программное обеспечение. Но все понимают, что алгоритм работы установки поменять нетрудно. Поэтому именно это и нужно обсуждать в первую очередь», – детализировал собеседник.
Аналитик также заметил: требования Москвы по безопасности не исчерпываются проверками военных объектов в Польше и Румынии. «Обсуждение инспекции этих баз должно стать еще одним шагом на пути к полноценному диалогу по требованиям России к Западу, а не его заменой», – подчеркнул глава РСМД.
Политолог также коснулся утечки ответов США и НАТО на предложения России по безопасности – их в среду опубликовала испанская газета El Pais. «Эти документы прошли столько уровней в стольких ведомствах, что я бы удивился, если бы утечки не было. США, вероятно, будут отрицать их достоверность, утверждая, что это всего лишь один из «черновых» вариантов, но фон диалога с Москвой эта утечка не ухудшит», – заключил Кортунов.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники: администрация Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на базах ПРО НАТО в Румынии и Польше.
Однако любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками США, особенно с Варшавой и Бухарестом. Кроме того, Россия должна будет предоставить Западу ответную информацию о своих военных базах, где размещено оружие наземного базирования.
В Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В прошлую среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности
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НАТО обманула Москву, тезиса об «открытых дверях» нигде нет, а Украина может напасть на Россию – таковы три основных тезиса президента Владимира Путина по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что во время пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась накануне, Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам, передает РИА «Новости».
«Первый посыл – это относительного того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули», – сказал представитель Кремля.
Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, «и в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО, Украина может напасть на Россию».
«Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», – подчеркнул Песков.
Третьим моментом является тот факт, что тезис об «открытых дверях» нигде документально не зафиксирован: «В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стал комментировать публикацию.
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Эксперт: НАТО заставляет ВСУ с помощью дронов следить за учениями в Белоруссии
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По замыслу западных кураторов, у ВСУ должно быть налажено взаимодействие с комплексами стран НАТО по получению разведданных. Видимо, они хотели сопоставить данные от спутников и от беспилотника. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минск сообщил о перехвате украинского дрона в районе российско-белорусских учений.
«На Украину не просто так прибыло четыре тысячи инструкторов. Они же обещали Киеву поддержку – и вот, теперь стоят за спинами украинских военных и направляют их действия, в том числе в сфере разведки силами беспилотной авиации. Инструкторы проверяют функциональность обрабатывающих центров ВСУ и НАТО: их данные о передвижении войск России по Белоруссии должны совпадать», – предположил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Леонков не исключает, что ВСУ не собирались отправлять свой дрон вглубь территории Белоруссии. «Военные вряд ли планировали проникновение на 40 км, под Брест. Они не могли не подозревать, что там будут атакованы РЭБ и потеряют аппарат. Проблема может быть в навигационном оборудовании ВСУ. Не исключено, что они пользовались простыми гражданскими приемниками координат, которые дают погрешности в расстоянии», – сказал аналитик.
Скорее всего, беспилотник во время полета 24 января должен был летать лишь вдоль границы, – следить за тем, чтобы к границе не приближались российские войска, которые будут прибывать в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость – 2022». «Но, допускаю, что дело и в невысокой квалификации самих украинских военных. В какой-то момент они могли просто потерять управление БЛА, и тот уже сам улетел, неконтролируемо вглубь Белоруссии, в район Бреста», – добавил собеседник.
Леонков пояснил, что далее перехватить управление дроном для РЛС белорусов было уже делом техники. «Комплекс радиотехнической разведки определяет частоту сигнала, глушит его более мощным сигналом и перехватывает управление», – детализировал аналитик.
Леонков подчеркнул, что подобные случаи отмечались и в Донбассе, поскольку у военных ДНР и ЛНР тоже есть комплексы РЭБ, позволяющие успешно захватывать дроны. «Вспомнился случай, как посаженному в центре Донецка беспилотнику ветеран костылями обломал винты, чтобы тот не смог снова взлететь», – сказал собеседник.
В том же, что Минск решил обнародовать данные о произошедшем сейчас, тогда как сам инцидент произошел 24 января, эксперт не видит ничего удивительного: видимо, Белоруссия две недели согласовывала свою реакцию и сейчас решила указать южному соседу на недопустимость таких действий.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов подтвердил: судя по уровню сохранности беспилотника на опубликованном фото, он мог упасть в следствие воздействия средств РЭБ. «Другой причиной могла стать техническая неисправность», – добавил специалист.
«Что касается марки дрона, то я бы не взялся точно ее идентифицировать. Если рассматривать продукцию украинских компаний, то в наибольшей степени аппарат на фото напоминает БЛА Spectator. Однако имеются некоторые визуальные отличия от тех образцов упомянутой модели, которую украинцы демонстрировали на открытых мероприятиях», – заключил аналитик.
Напомним, Белоруссия в четверг сообщила о незаконном пересечении границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Инцидент произошел еще 24 января. Насколько известно, беспилотник был запущен недалеко от деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины – в 1,7 км от границы с Белоруссией. Дрон пролетел вглубь страны на 40 км – почти до Бреста. Кстати, именно на брестском полигоне идет подготовка учений «Союзная решимость – 2022» России и Белоруссии, намеченных на 10 февраля.
После этого Минобороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста. В Минске отметили, что это уже третье нарушение с ноября. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что ВСУ не использовали БЛА на границе с Белоруссией, и что Киев считает это обвинение «провокацией». «Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
При этом, также в четверг Киев выразил намерение закупить у Анкары новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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В Совфеде призвали ООН отреагировать на применение Украиной натовских боеприпасов против Донбасса
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«Нужно освещать факты обстрелов Киевом Донбасса на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев произвел обстрел подстанции в ДНР натовскими боеприпасами.
«Вооружая Украину, Запад неминуемо подталкивает ее к конфликту на юго-востоке страны. Они также рассчитывают втянуть в этот конфликт Россию», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, из стран Запада только Германия осознает риски от бесконтрольного снабжения Киева оружием. «Нынешние украинские власти уже замучили немцев своими постоянными требованиями и претензиями. Более того, постоянно обостряя обстановку в Донбассе, они не дают Берлину нормально развивать отношения с Москвой. В частности, препятствуют вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2». Я думаю, что немцев такая политика Украины раздражает и они понимают: чем больше оружия Запад поставляет Киеву, тем выше шанс начала войны между юго-востоком Украины и центральными властями страны», – полагает сенатор.
«Вероятно, стоит рассмотреть инициативу «Единой России» об оказании военной помощи Донбассу, включая поставки боеприпасов. И нужно наконец добиться того, чтобы западные партнеры Украины убедили ее прекратить разрушать Минские соглашения», – добавил Джабаров.
«Также необходимо как можно больше освещать факты обстрелов Киевом Донбасса натовским оружием и боеприпасами на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины. В частности, нужно поставить этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, где Россия сейчас председательствует», – заключил собеседник.
В четверг стало известно, что Киев применил западное оружие на востоке Украины, произведя обстрел подстанции в Еленовке натовскими боеприпасами. Об этом сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов.
В середине января Британия поставила Киеву несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, включая комплексы NLAW, предназначенные для наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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США и Словакия подписали военный договор
В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.
Подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава словацкого МИДа Иван Корчок, передает Deutsche Welle.
Данный договор позволит США расширить военное присутствие в Словакии, в частности, путем модернизации военных аэродромов Малацки-Кухиня и Слиач.
Для вступления документа в силу требуется его ратификация словацким парламентом и утверждение президентом страны.
Это вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где прошли акции протеста. Критики заявляют, что договор может привести к утрате суверенитета республики и нарушению силами США словацкого законодательства.
Однако Блинкен отрицает создание постоянных баз США в Словакии: «Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении (...) Оно было подготовлено Словакией совместно с США, в качестве полноправных и суверенных партнеров, и в интересах обоих правительств оно представляет интересы народов обеих стран».
Он осудил распространение «дезинформации» о содержании сделки. Глава Госдепа отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.
По условиям договора, Соединенные Штаты профинансируют модернизацию двух военных аэродромов, которые останутся в собственности словацкого правительства, но которыми американские военные смогут бесплатно пользоваться.
Ранее Словакия и Нидерланды предложили усилить восточное крыло НАТО.
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Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности
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МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
Лавров отметил, что «Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ». В связи с этим она представила проекты соглашений с США и НАТО. Ответы на российские предложения «свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности», сообщается на сайте МИДа.
Как пояснил министр, в Хартии европейской безопасности 1999 года говорится о том, что страны ОБСЕ принимают «обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». В Хартии подчеркивается, что «ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния». Кроме того, в 2010 году в Астане была одобрена декларация, подтвердившая этот целостный пакет взаимосвязанных обязательств.
Лавров указывает, что Запад «выдергивает» из документов только часть о «праве государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности». При этом «стыдливо опускается» уточнение – «по мере их эволюции», которое является составной частью понимания «неделимости безопасности». Министр указал, что речь идет об «обязательном уходе военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах».
Кроме того, один из ключевых документов ОБСЕ – Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности 1994 года – указывает, что «при выборе способов обеспечения безопасности, включая членство в союзах, государства будут «учитывать законные интересы безопасности других государств».
Однако на Западе «принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО». Представители Запада старательно избегают упоминания Хартии и Астанинской декларации, ссылаясь лишь на более ранние документы ОБСЕ, особенно часто – на Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, «в которой не содержится ставшего «неудобным» обязательства не укреплять безопасность своих государств за счет других».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Лавров заявил, что «так дело не пойдет». Он подчеркнул, что «смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого». Все страны ОБСЕ «имеют равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического «эксклюзивного» клуба».
Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». Без «внесения полной ясности в этот ключевой вопрос», заявил Лавров, «невозможно обеспечить баланс интересов».
Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока».
31 января сообщалось, что российская сторона передала в МИД Австрии послание министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему европейской безопасности и ждет ответ Вены. Перед этим Лавров заявил в интервью радиостанциям, что Россия намерена направить в НАТО и ОБСЕ запрос касательно выполнения их обязательств по безопасности.
Байден счел «святым обязательством» США переброску сил в Европу
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Президент США Джо Байден заявил, что решение перебросить американские войска в Восточную Европу соответствует тому, что он говорил российскому лидеру Владимиру Путину «с самого начала».
Журналистка CNN Кейтлен Коллинз рассказала, что «решение перебросить войска», как заявил ей сам Байден, «полностью соответствует» тому, что президент США говорил главе российского государства «с самого начала». Байден сказал, что США намерены «поддерживать союзников по НАТО в Восточной Европе», пока Россия «действует агрессивно». США собираются продемонстрировать союзникам, что «статья 5 (о совместной обороне) – это святое обязательство», передает ТАСС.
Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «не продемонстрировала признаков деэскалации», это «привело к озабоченностям среди союзников по НАТО, в частности на восточном фланге». Речь идет о странах, которые «граничат с Россией». В результате меры «упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил».
Кирби утверждает, что переброска войск является «сдерживанием агрессии против союзников НАТО» и «поддержкой обороны НАТО на восточном фланге». По версии США, ситуация вызвана «неопределенностью и дестабилизирующими действиями» со стороны России.
Напомним, Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.
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Чешский эксперт указал на опасность расширения НАТО для самого альянса
Дальнейшее расширение НАТО грозит Североатлантическому альянсу распадом, считает аналитик из Чехии Ян Кампбелл.
Эксперт в интервью Parlamentní listy заявил, что в обозримом будущем НАТО не станет принимать в свой состав новые государства, поскольку это может угрожать безопасности, передает РИА «Новости».
«Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Почему? Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее она исчезнет в архивах», – сказал он.
По его мнению, в таком случае в мире будет спокойнее, а «страсти, ложь и лицемерие» забудутся в прошлом.
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как «напичканная оружием» страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В Пентагоне заявили, что у России нет «права вето» в вопросе вступления стран в НАТО.
Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
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Президент России Владимир Путин в четверг в третьем за неделю телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле добавили, что лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.
Кроме того, Путин указал Макрону на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащих Минским соглашениям. «Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», – подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов указал на сохранение возможности конструктивного, продуктивного диалога с США и НАТО по безопасности.
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В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Во вторник официальный представитель Госдепартамента США сообщал, что Соединенные Штаты якобы получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Однако Москва опровергла утверждение о передаче Вашингтону ответа на предложения по гарантиям безопасности.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который опубликован в испанском издании El Pais.
Прайс заявил, что не нашел в публикации «ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными». Он сказал, что США «не публиковали эти документы, но теперь, когда они обнародованы», Вашингтон «может подтвердить то, что всегда говорил» – США «едины с союзниками по НАТО в решимости участвовать в открытом, конструктивном и серьезном дипломатическом взаимодействии». По его словам, если Москва «действительно хочет искать решения переговорным путем», то «эти документы» доказывают, что «путь вперед есть», передает ТАСС.
«Если источник этих документов, кем бы он ни был, думал, что то, что они просочатся, поставит США в неловкое положение, вобьет клин между США и НАТО, думаю, они поймут, что сильно ошибались», – сказал Прайс, добавив, что идеи США и других стран НАТО «симметричны и дополняют друг друга», «тесно согласованы друг с другом».
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. В Кремле, МИДе, а также в НАТО не стали комментировать публикацию. В Пентагоне заявили о непричастности к публикации.
Политолог: Встреча Путина с Орбаном обнулила попытки Запада бойкотировать Россию
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«Венгерский премьер визитом в Москву показал, что он игнорирует призывы политиков из США и Евросоюза сделать Россию изгоем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Ярошенко. Ранее Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным выступил за развитие диалога России и Запада.
«Орбан – один из видных представителей западных политиков, лидер страны-члена НАТО и Евросоюза, приезжает в Москву, чтобы обсудить стратегически направления развития отношений с Россией», – пояснил политический консультант, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Ярошенко.
Аналитик подчеркнул: Орбан открыто ведет диалог с Москвой по энергетической безопасности и борьбе с пандемией. «Не случайно Будапешт признал сертификат о вакцинации «Спутником V», несмотря на противоположную позицию США и Евросоюза. Это, кстати, показывает, что «коллективный Запад» не монолитен по отношению к России. Во-вторых, мы видим провал всех попыток Запада сделать из России изгоя и бойкотировать Москву», – отметил собеседник.
Ярошенко напомнил, что Россия выполняет все свои обязательства как в сфере безопасности, так и по другим направлениям. Это принципиальный вопрос, учитывая, что нарушение договоров Западом подрывает доверие российской стороны и усложняет международную обстановку, добавил эксперт.
«В США и ЕС многие понимают, что попытка ввести Россию в изоляцию наносит ущерб их собственным интересам, поэтому здравомыслящие западные политики не отказываются от намерения сотрудничать с Москвой «в долгую», – указал политолог.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Будапешт заинтересован в снижении напряжения и готов сделать все возможное для предотвращения новой холодной войны, выступая за диалог между Западом и Москвой.
По словам главы венгерского правительства, он рассказал о том, что «в Европейском союзе нет ни одного руководителя, который хотел бы развязать конфликт с Россией», сообщает ТАСС.
В то же время Путин заявил, что он проинформировал Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Встреча Путина и Орбана прошла во вторник в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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