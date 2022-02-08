Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

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8 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:12  |  vz.ru
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США нашли спасение в российском дизеле

Американский бизнес зарабатывает на российских нефтепродуктах Frank Duenzl/DPA/ТАСС
Американцы вынуждены увеличивать зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива. В феврале США получат из России рекордные за три года объемы дизеля. Это в очередной раз вскрывает двойные стандарты США: ни геополитическая война с Россией, ни переход на «зеленую» энергетику не мешает американцам делать выгодный бизнес за счет российских традиционных углеводородов. Подробности...
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Киев ждет американскую ПРО под Харьковом

С помощью комплексов THAAD Украина хочет «смотреть» на тысячу километров вглубь России Capt. Adan Cazarez/Zuma/ТАСС
Американские комплексы ПРО THAAD могут вскоре появиться под Харьковом – менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Об этом, как сообщается, Киев уже попросил Вашингтон. Как ответят США на обращение Украины, чем опасны для России системы THAAD и как Москва сможет ответить на такое размещение американских ракетных комплексов? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Как Россия унизила Францию в Африке

Боевые действия в пустыне имеют свои особенности Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
Западная Африка за последние несколько лет стала регионом, где Франция стремительно теряет свое былое влияние. Зато там порою можно услышать благодарность в адрес граждан России – и это очень нервирует Париж. Почему происходящее ставит Францию в крайне неудобное положение и каким образом Россия добилась этого? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем Путин шесть часов говорил с Макроном

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Не пугайте нас тридцать седьмым

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

    МиГ-31К принес в Калининград оружие, не имеющее аналогов
    		   8 февраля 2022, 23:00
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет две тысячи километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Насколько усилят анклав гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и зачем Россия столь открыто их демонстрирует НАТО?

    Во вторник в небе над Калининградской областью был замечен российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». На кадрах, снятых очевидцем, видно, как самолет пролетает на небольшой высоте над железной дорогой и автотрассой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Dambiev. По оценке источника портала Avia.pro, видео датировано нынешним вторником, и запечатлело заход истребителя на посадку на аэродром Чкаловск в 9 километрах северо-западнее Калининграда.

    По данным источников другого канала, «Оперативная линия», в минувший четверг два истребителя Миг-31К совершили перелет с авиабазы Сольцы в Новгородской области на базу Черняховск в Калининградской области под руководством ведущего борта Ту-154Б-2 и в сопровождении истребителей Су-35 Западного военного округа и Су-30 Балтийского флота.

    Наконец, как сообщает источник портала Avia.pro, экипаж одного из МиГов, вооруженных «Кинжалом», совершил тренировочный полет «рядом с границами НАТО». Маршрут не уточняется, но напомним, что российский анклав граничит с двумя государствами альянса – Польшей и Литвой. «После появления в Калининградской области «Кинжалов» за российскими истребителями контроль только усилился, – сказал источник портала. – Логично полагать, что гиперзвуковая ракета, способная достать до практически любой точки в Европе, подействовала на НАТО устрашающе, тем более что у НАТО нет средств, способных бороться с гиперзвуковыми целями».

    Информация о том, что Минобороны приняло решение усилить «Кинжалами» Западный военный округ (ЗВО, куда входит и Калининградская область) появилась в прессе в июне прошлого года – об этих планах сообщил «Известиям» источник в оборонном ведомстве. На тот момент «Кинжалы» находились лишь в распоряжении Южного военного округа (ЮВО).  «В мае 2018 года десять МиГ-31К были направлены к южным границам, в расположение ЮВО. Переброска этих истребителей-перехватчиков с ракетами «Кинжал» на постоянное базирование в Калининград, безусловно, усилит группировку Западного военного округа и Балтфлот», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    В ответ на появление истребителей с «Кинжалами», США и их партнеры по НАТО могут перебазировать авиационные истребительные подразделения и провести серию маневров на территории Польши и Германии, предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

    Но, добавил Попов, не следует забывать, что страны НАТО, включая Соединенные Штаты, на данный момент не располагают полноценными аналогами российских гиперзвуковых вооружений. «На сегодняшний день даже у США нет на боевом дежурстве подобных систем. У них ведутся исследования и проводятся испытания. Но их успех пока не позволяет заявить о том, что они добились своего и тоже берут на вооружение гиперзвуковую ракету нового поколения», – пояснил военный эксперт.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в декабре неудачей закончилась попытка американских ВВС запустить ракету-носитель быстрого реагирования AGM-183A с бомбардировщика B-52.  Это была уже третья попытка провести разгонные испытания ракеты производства Lockheed Martin. В докладе исследовательской группы Конгресса США делался вывод – в ближайшие годы нет возможности сократить отставание Соединенных Штатов от России и Китая по части разработки «гиперзвука» и принятия его на вооружение.

    «Отмечу, что ни у Польши с Литвой, ни у НАТО в целом ответа на «Кинжал» нет. Самое новое, чем располагает альянс – это американская ракета SM-6, которая способна перехватывать баллистические цели. Но при этом, она не может успешно противостоять активно маневрирующим целям», – подчеркнул Леонков.

    Авиационные ракетные комплексы «Кинжал», напомним, были приняты на опытно-боевое дежурство в ЮВО еще в декабре 2017-го. Как напоминает ТАСС, о том, что Россия располагает гиперзвуковым оружием, мир узнал в марте 2018 года, из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В том же году, на параде 9 мая были представлены два МиГ-31К с комплексами «Кинжал». Этот самолет – модификация высотного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31, которая предназначена для несения ракет типа «Кинжал» (отсюда и буква «К» в названии модификации).

    Высотный истребитель-перехватчик способен подняться на высоту до 25 километров и разогнаться до 3 тыс. км/ч, после чего начинает свое автономное движение «Кинжал». Ракета, напомним, может лететь со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, и при этом совершать маневры на всей траектории своего полета. «Кинжал» способен нести обычные и ядерные боезаряды на дальность до 2 тысяч километров.

    «Дальность ракеты «Кинжал» позволяет поражать, по сути, всю территорию Европы на глубину Германии, Франции, Италии, все страны НАТО», – отметил доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков. По его мнению, появление МиГов с «Кинжалами» в Калининградской области было сугубо политическим решением, равно как и то, что пролет истребителей «засветили» в социальных сетях и прессе.

    Политическим фоном для размещения новейших вооружений в западном российском анклаве стали непростые переговоры Москвы с Вашингтоном и Брюсселем по гарантиям безопасности – в том числе, о взаимных гарантиях в Европе. Отметим, что во вторник президент Путин подчеркнул – если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между Россией и Североатлантическим альянсом победителей не будет.

    На ваш взгляд

     
    До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?




    Обсуждение:  64 комментария

    Кроме нагнетания ситуации на Украине, на Западе по-прежнему вынашивают агрессивные идеи и в отношении Калининграда. В конце января американский военный аналитик призвал Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.

    «Поэтому мы провели тактический маневр, предполагая, что в угрожаемый период при необходимости перебазируем свои силы и средства, в том числе новое гиперзвуковое оружие, чтобы

    охладить пыл тех, кто, условно говоря, попытается провести наступательную операцию на границе Польши и Калининграда»,

    – подчеркнул Попов. Россия тем самым демонстрирует, что не строя агрессивных замыслов, она готова защитить себя, и в том числе – Калининград, зажатый со всех сторон странами НАТО.

    При этом эксперт отметил – решение разместить МиГи с «Кинжалами» на аэродромах Калининградской области  не было каким-то политически мотивированным экспромтом. Переброска была плановой в рамках учебно-тренировочного процесса в начале года, указал собеседник. При этом никаких рисков того, что сверхсовременное оружие расположено в непосредственной близости от границ НАТО, нет. «В Калининградской области достаточно войскового наземного и морского компонента, есть глубокоэшелонированная ПВО», – напомнил эксперт. Таким образом, маневры МиГов были запланированными и безопасными, отметил Попов.

    Но все же в перелете МиГ-31К с «Кинжалами» с «большой земли» в Калининград был определенный элемент демонстрации, добавил собеседник. «Кинжалы» могли бы перевезти транспортным самолетом. Такой же перелет можно было выполнить в ночное время и тогда визуализация была бы другой, нельзя было бы определить, с каким боеприпасом летит самолет. Но боеприпас демонстративно попал в объективы натовских самолетов и наблюдателей. Мы не угрожаем кому-то, а демонстрируем свои силы и средства», – констатировал Попов.


     
     
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