Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

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12 января, среда  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

Молдавия снова просит к себе особого отношения у России Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику? Подробности...
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«О русском языке в Казахстане не беспокойтесь»

PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
«Ежегодно у нас сотни тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя программу реформ, анонсированную президентом Токаевым по итогам волнений в стране. Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Зеленский ищет способ спасти украинцев от голода

Количество бедных на Украине гораздо больше, чем возможности государства их накормить REUTERS/Gleb Garanich
Вот уже несколько дней Украина бурно обсуждает идею введения так называемых продуктовых чеков. Соратники Зеленского полагают, что таким образом можно помочь миллионам украинцев, которым не хватает денег даже на еду. Как работает аналогичная система в Соединенных Штатах – и почему для Украины она окажется бесполезной? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В декабре прошлого года почти одновременно Россия и США провели испытания своих гиперзвуковых ракет. «Циркон», по словам президента Путина, показал себя безупречно, а испытания американской AGM-183A снова провалились. Подробности...

Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Россия вполне могла бы извлечь для себя пользу из кризиса НАТО. Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. Подробности...

Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...
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Украина вернется к талонам на продукты

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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		12 января 2022, 12:08

    Во время летных испытаний 15 декабря ВВС США «попытались запустить ракету-носитель быстрого реагирования (ARRW) AGM-183A с бомбардировщика B-52, но из-за «неизвестной проблемы» последовательность запуска была прервана до того, как ракета была выпущена», – сообщает американский военный портал Breaking Defence.

    «Ракета вернется на завод, и немедленно начнется анализ телеметрии и бортовых данных», – заявили в ВВС США, пообещав возобновить летные испытания гиперзвуковой ракеты «как можно скорее». Это была уже третья попытка ВВС США провести разгонные испытания ракеты производства Lockheed Martin. Испытание 5 апреля провалилось, когда ракета не отделилась от крыла бомбардировщика B-52, а 28 июля ракета отделилась, но ее двигатель не включился.

    В октябре прошлого года директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США (Air Force Global Strike Command – AFGSC) генерал-майор Эндрю Дж. Гебара в интервью журналу «Air Force Magazine» впервые сообщил официальные характеристики американской перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon), создаваемой корпорацией Lockheed Martin, которая должна стать первым образцом гиперзвукового оружия на вооружении ВВС США.

    По его словам, «это изделие сможет пролететь за 10–12 минут почти 1000 миль, это потрясающе». Если речь идет о сухопутных милях, то это дает максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М6,5 и М8. Ранее не раскрывались даже приблизительные характеристики ARRW. Генерал-майор Эндрю Гебара также сообщил, что В-52 будет способен нести четыре ракеты ARRW на внешней подвеске – по две на каждом пилоне. В сентябре командующий Стратегическим командованием ВВС США генерал Тимоти В. Рэй заявил, что ракета ARRW сможет достичь статуса первоначальной оперативной готовности (IOC) в течение «следующих двух лет».

    Конструктивно ARRW представляет собой твердотопливную ракету воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США. Ракетой должны быть оснащены в первоочередном порядке стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, при этом сообщалось, что ракета создается как в неядерном, так и в ядерном вариантах.

    Военные планируют изучить причины неудачи, «извлечь из нее урок» и попытаться снова запустить ракету. Они ожидают, что она сможет разгоняться до скорости, в 20 раз превышающей скорость звука, пишет CNN. В сентябре 2020 года американские военные испытали два прототипа гиперзвуковых ракет с прямоточными реактивными двигателями, разработанных компаниями Lockheed Martin и Raytheon в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC).

    Фото: U.S. Air Force/Christopher Okula/Wikipedia

    «Компании подтвердили, что их отдельные конструкции летательных аппаратов могут достигать и выдерживать полеты со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Предстоящие летные испытания позволят оценить, сможет ли двигательная установка и системы управления тепловым режимом оружия выдерживать гиперзвуковые крейсерские скорости, говорится в сообщении DARPA», – сообщает DefenceNews. Во время испытаний одна из ракет, как сообщил портал Aviation Week, была уничтожена. DARPA отказалась комментировать это сообщение

    Само содержание проведенных в США испытаний говорит о том, что в стадии незавершенной разработки находятся двигатели гиперзвуковых ракет и материалы, из которых они изготовлены, то есть основа нового вида вооружений. Поэтому оптимистические заверения американских военных о том, что гиперзвуковые ракеты будут приняты на вооружение в 2023 году, следует делить на десять. Однако, по словам бывшего министра обороны США Марка Эспера, гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка задач армии США и на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы».

    «Разработка гиперзвукового оружия стала одним из главных приоритетов для Пентагона, особенно в связи с тем, что такое же оружие создают Китай и Россия. Неудачные испытания стали очередным ударом для США, потому что проведенные в апреле пуски тоже закончились провалом. На этом фоне несколько дней назад появились сообщения об успешных китайских испытаниях гиперзвукового планирующего боевого блока», – пишет CNN. 16 октября британская Financial Times сообщила, что «Китай провел успешные испытания гиперзвукового планирующего блока, способного нести ядерный боезаряд. Сообщается, что планирующий летательный аппарат был запущен с орбитальной системы бомбометания».

    По данным Исследовательской службы Конгресса США, китайский гиперзвуковой планирующий аппарат, известный как DF-ZF, с 2014 года испытывался как минимум девять раз. Создание американцами гиперзвуковых вооружений пробуксовывает уже не первый год. 18 апреля 2018 года, выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам Конгресса США, заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин откровенно признал: «Сегодня у нас нет систем, которые могли бы соответствующим образом создать соответствующие риски для них [России и Китая], и у нас нет средств защиты от их [гиперзвуковых] систем».

    С тех пор минуло три года, но американский гиперзвуковой воз и ныне там. 19 октября 2021 года Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) обновила свой регулярный доклад «Hypersonic Weapons: Backgroundand Issues for Congress». В докладе отмечается, что США в последние годы увеличили финансирование программ создания гиперзвукового оружия, чтобы идти в ногу с растущими возможностями России и Китая в этой области.

    В докладе делается неутешительный вывод: в сфере создания гиперзвукового оружия в ближайшие годы нет возможности сократить отставание Вашингтона от Москвы и Пекина. Авторы доклада констатируют, что по состоянию на данный момент «Министерство обороны США не поставило на вооружение ни одной гиперзвуковой системы оружия и лишь разрабатывает прототипы для оценки концепций потенциальных систем вооружения и наборов задач». Аналитики Конгресса, нужно отдать им должное, трезво смотрят на ситуацию в гиперзвуковой гонке вооружений. Серьезное отставание в двигателях для гиперзвука и соответствующем материаловедении быстро сократить просто невозможно.

    На сегодняшний день Россия является лидером в гиперзвуковых вооружениях. 24 декабря российские ВМС провели залповый запуск гиперзвуковых ракет «Циркон». «Испытания проведены успешно, безупречно», – сказал Владимир Путин. И назвал это большим событием в жизни страны и существенным шагом в повышении безопасности России и ее обороноспособности. И с ним трудно поспорить.

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