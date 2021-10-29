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Стало известно о решении США отложить испытания «гиперзвука» из-за России
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За несколько дней до июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Белый дом велел Пентагону отложить испытания гиперзвукового оружия, заявили источники в Пентагоне и Конгрессе США.
Politico со ссылкой на три источника пишет, что приказ «задержать давно запланированные испытания» был отдан «менее чем за неделю» до саммита. Такое решение Белый дом принял, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». Источник в Пентагоне также заявил, что и Россия «не устраивала разных вещей перед саммитом». Однако в администрации США заявили, что публикация Politico «неточна», передает РИА «Новости».
В октябре Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) сообщило, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.
Президент России Владимир Путин сообщал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве.
Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
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Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
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Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
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«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
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Захарова назвала новую американскую мечту
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В США растет число убийств на почве расовой ненависти. Если тренд сохранится, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен «пообещал, что «администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», поскольку «Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики».
После сенат утвердил санкции против Китая «из-за якобы нарушений прав уйгуров, а минфин США ввел рестрикции против Белоруссии «из-за нарушений прав человека».
Кроме того, «второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: «Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека».
Представитель МИД указала, что весь этот «поток возмущения несоответствием мировой ситуации «высоким американским стандартам» больше похож на новую обложку «Шарли Эбдо», «особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США», которые подтверждают, что «сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис».
«Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики. С 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, фактически, как видно на графике, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности», – указала Захарова.
При этом «особенно впечатляют» данные по убийствам на почве расовой ненависти: «По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят еще более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», а «пережить год».
«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», – заключила Захарова.
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В посольстве США оказалось некому открывать и закрывать ворота
В 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность только охраной здания, так как не хватает персонала, сообщил представитель Госдепа высокого ранга.
В Госдепе заявили, что «где-то в следующем году» столкнутся «с ситуацией, когда будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства». Персонала не хватает для базовых функций: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. При таких условиях работы вряд ли удастся вести рассылку дипломатических депеш. В Госдепе подчеркнули, что требуется «быстрее добиться прогресса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
Немцев возмутили угрозы главы минобороны в адрес России
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о вероятности применения ядерного оружия против России, указав, что такие угрозы опасны в первую очередь для самой Германии.
«Доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать! Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!», – заявил пользователь с ником Namenlos, передает РИА «Новости».
«Меня всегда удивляют разговоры о нападении России на западные страны. Вам не кажется, что создается искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса?», – написал WInfried-30kyiq7nR
«Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться», – иронизирует JuerGenredeTmit.
«Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше. Сначала фатальная ошибка в Афганистане, затем нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат, а теперь она хочет втянуть нас в ядерную войну с Россией», – пишет JoergAhoi.
«Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, – это немного риторики времен холодной войны», – подытожили пользователи.
Напомним, на минувшей неделе страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе.
В МИД сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ.
«Российские хакеры» атаковали оружейное лобби США
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Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке с использованием вируса-вымогателя, который связывают с «российскими хакерами», сообщают СМИ.
Хакеры выложили в сеть файлы, которые, как они утверждают, были украдены у NRA. Сама NRA заявила, что «не обсуждает вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Если запрашиваемый хакерами выкуп не будет выплачен, киберпреступники грозятся опубликовать и другие украденные файлы, передает ТАСС.
По информации NBC, оружейное лобби США было атаковано группировкой Grief, в которую входят хакеры, составлявшие прежде коллектив Evil Corp. Власти США связывают Evil Corp с Россией. Против Evil Corp введены американские санкции. Bloomberg считает, что организация могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.
В октябре сообщалось, что с вирусами, разработанными Evil Corp, связывают хакерскую атаку на американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group. За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.
Товарооборот между Москвой и компаниями из США резко вырос
Товарооборот между Москвой и компаниями США с начала 2021 года составил 12,2 млрд долларов, это на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что российская столица – это одна из крупнейших городских экономик мира. Ее крупными инвесторами, наряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией, являются США: накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны по данным Центробанка на 1 апреля этого года составили 3,3 млрд долларов, передает ТАСС.
«Растет и товарооборот между субъектами: в январе–августе 2021 года он составил 12,2 млрд долларов, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе объем экспорта увеличился на 68% и составил 5,3 млрд долларов. Экспорт из Москвы в США за восемь месяцев этого года достиг 6,9 млрд долларов, превысив на 34% аналогичный показатель за тот же период 2020 года», – сказал Ефимов.
Уточняется, что в Москве множество примеров локализации американских предприятий и офисов. Например, в столице работают заводы производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo, свои представительства в городе имеют фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, работают такие IT-гиганты, как Apple, Google, Intel, Microsoft.
Кроме того, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства, например, заключают контракты жизненного цикла (КЖЦ).
«Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования GE Healthcare стал победителем конкурсов на заключение с Москвой КЖЦ. В их рамках город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 млрд рублей. Условия подписанных КЖЦ предусматривают и сервис, то есть производитель будет не только поставлять технику, но и осуществлять ее обслуживание и ремонт в течение 7-10 лет», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Для поддержки промышленных предприятий и новых инвестиционных проектов правительство столицы предоставляет инвесторам льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки, что обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки до 25%.
Реализовать свои инвестпроекты иностранный бизнес может в том числе на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва». Ее резиденты могут получить льготы сроком на 10 лет по налогам на прибыль, имуществу и землю.
Отмечается, что производители, активно инвестирующие в собственное развитие, могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, то есть уменьшить региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.
«Право на инвестиционный вычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы, осуществляют свою деятельность в области обрабатывающего производства и получили статус московского инвестора первой или второй категории. На сегодняшний день статус, дающий право на льготы, присвоен двум столичным компаниям. Одна из них – производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», входящий в корпорацию PepsiCo. Льготная ставка налога на прибыль для предприятия составляет 8%», – сказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что Россия вынуждена реагировать на вводимые против нее дискриминационные ограничения, но при этом не собирается ставить препоны бизнесу из США.
В Минобороны заявили о неуязвимости ракет «Булава» для любой ПРО
Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
«Главные достоинства «Булавы» – простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», – приводит слова Наварского ТАСС.
Напомним, 21 октября ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Кроме того, в декабре 2020 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТОФ «Владимир Мономах» выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Булава».
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
Польша планирует увеличить численность вооруженных сил для защиты от России
Польские власти разработали новый пакет законов «О защите отечества», который призван радикально укрепить вооруженные силы страны на фоне «амбиций «России», заявил глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Качиньский назвал важнейшей причиной для создания нового законодательства «текущую международную ситуацию, необходимость обороны страны», передает ТАСС.
«Страна, которая расположена на границе НАТО, ЕС должна иметь серьезную силу для сдерживания, в случае необходимости – надеюсь, что до нее не дойдет – возможности действительно эффективной обороны», – указал он.
По его словам, «текущие силы не отвечают потребностям», так как «ситуация обострилась», имеет место «гибридная война на границе».
Он также упомянул сильную российскую армию, «амбиции» Москвы и «постоянные учения».
«Это склоняет нас к радикальному укреплению вооруженных сил», – добавил Качиньский, пояснив что оно представляет собой обновление 14 законов, введение новых 720 статей.
Также важный элемент – это «механизм финансирования ВС и нового вооружения, речь идет о том, чтобы это финансирование можно было разложить во времени».
По его словам, власти планируют увеличить численность Вооруженных сил и закупать современное вооружение, в том числе у европейских партнеров.
Ранее в Польше назвали место наступления России в случае войны.
Байдена в США уличили в двух провалах
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Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона.
В первую очередь, их возмутило, что американский лидер «позволил» России достроить «Северный поток – 2», что, по их мнению, можно считать «жалкой капитуляцией».
«Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб (сторонник эскалации с Россией), пообещав жестко ответить на проступки Кремля. Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика - первым провалом», – передает РИА Новости слова авторов.
Аналитики назвали это решение «странным» в контексте внутренней политики.
«Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности», – говорится в статье.
Вторым поражением Байдена публицисты назвали реакцию России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.
«Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии», – удивились авторы.
Берман и Гилл утверждают, что в администрации Байдена «приняли это предложение во внимание». По их мнению, об этом невозможно было бы подумать при бывшем президенте Дональде Трампе.
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Как сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане, США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу.
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Иностранные заказчики заинтересовались истребителем Checkmate
Потенциальные иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к новейшему российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate, в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил гендиректор АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев.
«Интерес к новому самолету достаточно высокий», – передает ТАСС ответ Михеева на вопрос, поступали ли какие-либо заявки на Checkmate от стран Латинской Америки после презентации истребителя на авиасалоне МАКС-2021.
По его словам, на данный момент говорить о каких-либо заказах на Checkmate преждевременно. «Самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины», – сообщил Михеев.
Как отметил глава Рособоронэкспорта, новый самолет востребован на ряде рынков. «В парках военно-воздушных сил многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса», – добавил он.
Он отметил, что Россия продвигает гражданское, служебное и тактическое оружие на рынок стран региона Латинской Америки.
«Рособоронэкспорт ведет постоянную маркетинговую работу по продвижению российского гражданского, служебного и тактического оружия в полицейские подразделения ряда стран латиноамериканского региона, специализированной автомобильной техники различного назначения, в том числе автомобилей для патрулирования городской инфраструктуры, дорожно-строительной техники и других образцов», – сказал Михеева.
По его словам, Россия также продвигает различные суда на рынок Латинской Америки. «Кроме того, активно занимаемся продвижением гражданских, вспомогательных судов и судов обеспечения в страны региона», – добавил глава Рособоронэкспорта.
«Имеется интерес к ряду тем. Надеемся на перспективу работы по данному направлению», – подытожил Михеев.
По его словам, Россия готова поставить Перу боевую авиацию при наличии соответствующего запроса. Михеев добавил также, что Россия также готова модернизировать ряд боевых самолетов Военно-воздушных сил Перу. «Российская сторона готова обеспечить модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-25 при обращении перуанской стороны по данному вопросу», – сказал он.
Как отметил Михеев, Россия готова также поставить Перу новые вертолеты семейства Ми-171Ш. «Российская сторона готова по запросу поставить Республике Перу любое количество вертолетов Ми-171Ш, необходимое для выполнения вооруженными силами стоящих перед ними задач, а также обеспечить полный цикл их обслуживания, офсетную программу, обучение перуанских специалистов их эксплуатации», – добавил глава Рособоронэкспорта.
На вооружении ВВС Перу состоят многоцелевые истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и военно-транспортные самолеты Ми-171Ш-П.
Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021, который открывается в четверг, пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима в Перу. Выставка проводится раз в два года начиная с 2007 года. «Рособоронэкспорт» является постоянным участником салона.
Ранее Рособоронэкспорт решил показать 300 образцов оружия на выставке в Перу.
В Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше
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Отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, это несет риски для безопасности в Европе, заявил немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер.
Ишингер заявил в интервью агентству dpa, что «если Германия откажется от участия в ядерном устрашении, то в плане политики безопасности мы фактически выбьем полякам почву из-под ног», передает Deutsche Welle.
В этом случае Польша «может потребовать размещения ядерного оружия на ее территории, а активная роль Варшавы в ядерном устрашении НАТО будет иметь (...) последствия в Москве».
«С моей точки зрения, последствия будут катастрофическими. НАТО в ядерном плане еще ближе продвинется к границам России. В дискуссии, ведущейся в ФРГ, слишком мало задумываются об этом», – подчеркнул эксперт.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
На базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка около 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО.
Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе.
Указывается, что это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные боеголовки на своей территории.
При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
Ранее страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе.
В МИД России сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ. Немцев также возмутили угрозы главы минобороны.
Германский политолог Александр Рар заявил, что Крамп-Карренбауэр уходит из политики, «ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Германия заглядывается на ядерную бомбу.
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В МИД ответили на призывы США ввести санкции против России из-за роста цен на газ
Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
«Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контракты обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю», – передает его слова РИА «Новости».
Панкин заявил, что существует большое количество других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки, поэтому «флаг им в руки».
«Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов. Если вы будете на меня давить и говорить о тяжелой ситуации с просьбой на прежних условиях или на худших условиях наращивать поставки, «потому что у нас кризис», кто вам мешал год назад, когда газ стоил 100, закупить его на полвека вперед. Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус, или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты», – добавил замглавы МИД.
Напомним, в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу.
По версии Маккола, Россия таким образом пытается ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Маккол утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу». Это, по его словам, «привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту». Конгрессмен призвал расширить санкции.
Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar
На переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Киев проигнорировал вопросы об использовании турецкого беспилотника Bayraktar, сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.
Грызлов сообщил о «настоятельных просьбах представителей Донбасса» на переговорах «прояснить ситуацию». Представители Донбасса хотели, чтобы Киев «четко подтвердил или опроверг факт использования БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия». Однако просьбы «были проигнорированы украинской делегацией», передает РИА «Новости».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.