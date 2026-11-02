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Путин поручил Щукину поддерживать семьи бойцов спецоперации
Путин поручил главе Дагестана помогать вернувшимся ветеранам спецоперации
Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил о необходимости оказывать всестороннюю поддержку семьям участников специальной военной операции и возвращающимся с фронта ветеранам.
Глава государства подчеркнул важность заботы о военнослужащих и их близких на региональном уровне, передает ТАСС.
«Нужно оказывать помощь и поддержку и нашим военнослужащим, членам их семей, и, конечно, тем ребятам, которые возвращаются с боевой работы, тем более если они возвращаются с какими-то проблемами, связанными со здоровьем», – указал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи Путина с Щукиным.
В сентябре Путин потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции в Дагестане.
Щукин анонсировал появление Дома ветеранов СВО в центре Махачкалы.