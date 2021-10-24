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Вашингтон призвали к переговорам с Москвой и Пекином из-за «гиперзвука»
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Развитие гиперзвукового оружия создает стимулы для войны, США, Россия и Китай должны обсудить эту сферу за столом переговоров, пишет американская пресса.
Washington Post отмечает, что эти три страны работают над новейшим гиперзвуковым оружием, которое представляет «опасность и проблемы». Подчеркивается, что «межконтинентальная баллистическая ракета может доставить ядерную боеголовку через океаны за 30 минут – кошмарный сценарий с начала холодной войны», передает «Звезда».
В WP указали, что США отстают в создании «гиперзвука». Многие эксперты призывают включить новейшие разработки в схему контроля над вооружением. При этом говорится о необходимости привлечения Китая к переговорам с США с сохранением российского участия, передает РЕН ТВ.
«Некоторые аналитики считают, что гиперзвук может изменить планы войны, создавая стимулы для нанесения удара по противнику первым и без предупреждения», – говорится в материале, авторы которого подчеркивают, что российские ракеты способны обойти ПРО США. Кроме того, указывается, на угрозу гонки вооружений.
Напомним, Пентагон
подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно
отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Президент России Владимир Путин сообщил, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве. Кроме того, в начале октября Военно-морской флот России провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота.
Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота
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Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.
«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag.
«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.
«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB.
«Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo.
«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.
Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей.
АПЛ «Князь Олег» выстрелила «Булавой»
Атомная подлодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили в Минобороны.
«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», – передает РИА Новости сообщение военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что, «по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район».
Напомним, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море.
В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд
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В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заверил, что «никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в Россию в новой должности.
«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной ее задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», – подчеркнул диписточник.
При этом Россия всегда открыта к контактам «и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», подчеркнул он.
«Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака) Обамы, при (экс-помощнике президента России Владиславе) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», – отметил источник.
Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с Нуланд, обсудив итоги ее визита в Россию и американскую поддержку в контексте урегулирования конфликта в Донбассе.
Нуланд в Twitter назвала хорошим разговор с украинским чиновником. Она указала, что была подтверждена «поддержка со стороны США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ».
Напомним, заместитель госсекретаря посещала Москву 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.
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Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами
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Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли.
«Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист.
Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт.
«Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.
Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.
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В Киргизии ответили на вопрос о военной базе США
Власти Киргизии не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.
Жапаров сказал, отвечая на вопрос о возможности открытия в Киргизии военной базы США, что «у нас есть российская база в Канте (Чуйская область), нам хватит одной базы», передает ТАСС.
«Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы», – пояснил свою позицию глава государства, напомнив, что американский военный объект в республике перестал функционировать в 2014 году.
Напомним, база США была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Она предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.
Там располагались военнослужащие и техника стран – участниц антитеррористической коалиции, костяк группировки составляли американские силы и средства.
Через восемь лет авиабазу переименовали в Центр транзитных перевозок, а летом 2014 года она была закрыта по требованию киргизской стороны.
Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США.
Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.
Также США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщалось, что после вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.
В МИД России объясняли, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану.
Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане
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Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, во время которого моряки отработали тактическое маневрирование, говорится в сообщении Минобороны России.
«Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что во время патрулирования группировка кораблей прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль.
«Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран», – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в составе совместного отряда из 10 кораблей Российская Федерация была представлена силами Тихоокеанского флота – кораблем измерительного комплекса «Маршал Крылов», большими противолодочными кораблями «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий».
Военно-морские силы народно-освободительной армии Китая (НОАК) были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения «Дунь Пин Ху».
Ранее в Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
До этого корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив.
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, идет проверка, сообщили в министерстве обороны США.
В военном ведомстве пояснили, что речь идет об «эксперименте по сбору данных», который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.
«Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», – передает РИА Новости сообщение Пентагона.
Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия – стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.
Напомним, в четверг источник сообщил, что программа Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем.
Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки страной истребителей F-16 у США.
Акар заявил, что «начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
«Усиление Турции также означает усиление НАТО», – добавил он.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Эта сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Турция указывала, что ее позиция по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это.
В октябре США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у России системы ПВО C-400.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
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Путин о наказании в США за нарушение закона об иноагентах: Пятерочка ломится
Руководству российского телеканала RT в США может грозить тюремное заключение, ему «пятерочка ломится» там за то, что тот не был зарегистрирован в стране в качестве иноагента, заявил президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума.
Главред RT Маргарита Симоньян в ходе дискуссии на форуме сообщила, что не летает в США уже несколько лет, чтобы ее не посадили в тюрьму из-за закона об иностранных агентах, передает РИА «Новости».
Она отметила, что у нее есть повестка на допрос в США за то, что RT не был зарегистрирован в качестве иноагента до того, как его зарегистрировали уполномоченные органы страны. Наказание за такой проступок, по ее словам, составляет пять лет тюрьмы.
«Видите, как в Штатах: пятерочка ломится», – прокомментировал Путин.
Также Симоньян попросила президента о защите в качестве ответных мер за удаление немецкого канала RT на YouTube.
«Что касается ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать», – ответил президент.
«С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам и вам, нужно подумать – пошире подавать информацию, что вас запрещают, и интерес к вам будет возрастать», – отметил президент.
Он предложил подумать над техническими и технологическими возможностями.
«Что касается ответных мер, повторяю еще раз, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы не были контрпродуктивными», – заключил глава государства.
В списке иноагентов США находится RT America. Это СМИ американский Минюст поместил в список в 2017 году по закону от 1938 года.
Вместе с тем другие иностранные государственные СМИ, включая британскую BBC, китайскую CCTV, французский France 24, немецкую радиостанцию Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.
После этого RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
В Британии признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
США безнадежно отстают от России и Китая в «гиперзвуковой гонке», констатировало британское издание The Telegraph.
В статье указывается, что «США рискуют стать третьим колесом в «гиперзвуковой гонке», передает РИА «Новости».
Автор материала поясняет, что с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, так как боевые корабли станут всего лишь «подсадными утками» для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.
Кроме того, летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
На этом фоне Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» и поставила на вооружение «еще более продвинутую» ракету «Авангард», что «фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке», указывает The Telegraph.
«Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами», – отмечает автор материала.
Ранее сообщалось, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как сообщения об этом застали США врасплох.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что упоминаемая в СМИ информация об испытаниях гиперзвукового оружия не соответствует действительности – Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Между тем в октябре стало известно, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты.
Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»
Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.
В документах указывается, что к «бездомным» заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. Заявки передаются консульству одной или нескольких соседних стран. Так, граждане России могут подавать документы в Варшаве. В списке «бездомных национальностей» 10 государств, в их число входят, в частности, Сомали, Венесуэла, Сирия и Иран.
Напомним, посольство США в Москве приостановило оказание недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Американская сторона объяснила это решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
На границе Таджикистана с Афганистаном началась активная фаза учений ОДКБ
Практические действия учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали в субботу в Таджикистане на границе с Афганистаном.
Учения начались с проведения воздушной разведки района предстоящих действий парой самолетов Л-39 военно-воздушных сил Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, передает ТАСС.
По сценарию, в ходе воздушной разведки в районе вблизи таджикско-афганской границы было обнаружено выдвижение двух колонн техники с условными боевиками.
Первыми в бой с передовыми отрядами «противника» вступили пограничный наряд погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и мобильная группа пограничных войск на автомобилях повышенной проходимости.
Противодействие условным террористам оказали группы специального назначения, которые, используя выгодные условия местности и эффект внезапности, кинжальным огнем нанесли поражение противнику из стрелкового оружия и гранатометов, чем вынудили его изменить направление движения.
Всего в специальных учениях «Эшелон», «Поиск» и совместных учениях КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2021» принимают участие 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.
Учения проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном.
Напомним, в учениях принимают участие воинские контингенты государств-членов ОДКБ, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего задействовано более 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.
В наблюдении принимают участие парламентарии стран ОДКБ.
Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов
Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов с палуб военных кораблей, заявил заместитель генсека правительства страны Есихико Исидзаки.
Полеты, как утверждают в Токио, проходили в 50-100 километрах от японского острова Сумису (остров Смита) после того, как по одному кораблю ВМФ России и ВМС Китая прошли через Сангарский пролив, а еще по пять российских и китайских кораблей приблизились к восточной стороне острова Хонсю.
«Вчера, 21 октября, (корабли) прошли между островами Сумису (Смита) и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету», – передает РИА Новости слова Исидзаки.
В ответ в воздух были подняты японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио «с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства. Я воздержусь от ответа о целях прохода китайских и российских судов».
В Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
Ранее корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив. Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота.
Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага «тигровой каруселью»
Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы, рассказала пресс-служба ЦВО.
«Военнослужащие <...> в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне «Шилово» в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы – «тигровой карусели», – передает РИА Новости сообщение ЦВО.
По легенде маневров, незаконное вооруженное формирование на легкобронированной технике, пользуясь численным превосходством, попыталось напасть на систему опорных пунктов и позиций спецназовцев.
Когда колонна техники условного противника приблизилась на прицельное расстояние, экипаж бронеавтомобилей «Тигр» обстрелял ее из крупнокалиберных пулеметов «Корд. В ЦВО отметили, что при «тигровой карусели» огонь ведут попарно и поочередно, а сами машины маневрируют таким образом, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки.
В учениях задействовали более 500 военнослужащих и 30 единиц специальной техники.
США заявили об обнаружении пяти российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски
Американские военные заявляют, что пять самолетов России залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, при этом в суверенное воздушное пространство США и Канады они не заходили, сообщают СМИ.
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) региона Аляски идентифицировало и отследило пять российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – передает РИА Новости сообщение интернет-портала DVIDS, специализирующегося на новостях на военную и военно-промышленную тематику.
Там говорится, что самолеты были замечены 21 октября в 17.53 по местному времени (5.53 мск 22 октября).
«Самолеты, которые в настоящее время находятся в международном воздушном пространстве, не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты покинули зону ПВО в 19.21 по местному времени (7.21 мкс 22 октября)», – говорится в сообщении.
Ранее в НОРАД сообщили, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.