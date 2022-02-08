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Путин информировал Макрона об ответе Москвы на «бумагу» из Вашингтона
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Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. В целом в общих чертах господина президента [Франции Эммануэля Макрона] я проинформировал об этом. Направим [ответ] в Вашингтон и Брюссель», – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Российский лидер указал на то, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
«Впечатление, что мы не ставили эти вопросы, [США и НАТО в своих ответах] их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Но я не считаю, что на этом наш диалог закончен», – продолжил Путин.
«Там есть вещи, о которых можно порассуждать, они, правда, носят второстепенный характер, но тем не менее. Будем добиваться [США и НАТО] ответов на ключевые [для России] вопросы [по безопасности]», – добавил российский лидер.
Президент также назвал странным нежелание западных партнеров предать огласке их ответные предложения. «Почему-то наши партнеры просят нас его (ответ) не публиковать. Согласитесь, что это странновато, правда? Если мы направили в открытую, чего же скрывать от общественности своих стран, что они нам ответили?» – указал он.
Ранее Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.
«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.
«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.
В Турции началась подготовка к визиту Путина
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина.
Отмечается, что точная дата визита будет известна в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», – сказал Калын в интервью телеканалу A haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Блинкен заявил о готовности США продолжить диалог с Россией по безопасности
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Соединенные Штаты готовы продолжать с Россией диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым, но Вашингтон готов и к введению санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт. В то же время мы и наши союзники готовы к тому, что будут реальные и глубокие последствия в случае, если Россия выберет продолжение агрессии», – цитирует ТАСС Блинкена.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Перечислены ключевые заслуги Байдена в расширении НАТО после развала СССР
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Президент США Джо Байден всю свою политическую карьеру являлся одним из ярых сторонников расширения НАТО, особенно в 1990-х и в 2000-х годах.
В частности, в 1998 году Сенат США поддержал включение Венгрии, Польши и Чешской Республики в НАТО, на тот момент сенатор Джо Байден заявил, что это решение «обеспечит мир еще на 50 лет вперед», передает ТАСС.
За год до этого он отмечал, что США – европейская держава, которую интересуют «не только земли к западу от реки Одра, но и судьба 200 млн человек, проживающих в странах между Балтийским и Черным морями».
Отмечается, что будучи самым влиятельным демократом в комитете по международным делам, Байден указывал, что присоединение к альянсу бывших противников НАТО по холодной войне – это исправление «исторической несправедливости, навязанной полякам, чехам и венграм Иосифом Сталиным».
Газета Tampa Bay Times также писала, что именно «Байден взял на себя ведущую роль в противостоянии мнениям о том, что с распадом Советского Союза и окончанием холодной войны в 1991 году не было никакой реальной необходимости в дальнейшем укреплении НАТО».
Кроме того, в 2002 году сенатор Байден назвал потенциальный рост НАТО ключевым внешнеполитическим интересом для Вашингтона. В 2008 году, когда Байден занимал должность председателя сенатского комитета по международным делам, он отмечал, что именно его парламентская работа способствовала расширению Североатлантического альянса. В то время Байден поддерживал расширение НАТО на Балканах за счет Албании, Хорватии и Македонии.
Желание видеть в альянсе Украину Байден повторял во время личного визита в Киев в 2009 году. В 2016 году во время президентской кампании в США тема НАТО стала важным предметом обсуждения в контексте выборов. Байден заявлял о неизменной приверженности Соединенных Штатов соблюдению пятой статьи, которая рассматривает нападение на одного члена альянса как нападение на всех.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Боррель рассказал о согласовании со странами ЕС ответа на письмо Лаврова
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что координирует со странами союза ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова.
«Министр Лавров направил письма членам ЕС с призывом принять во внимание обеспокоенности России в сфере безопасности. Я координирую ответ на это письмо, и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Лавров сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.
В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США
Поддержка Китаем требований России в предоставлении США гарантий безопасности свидетельствует о наступлении наихудших времен для США, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США», – пояснил эксперт в статье для «Главреда», передает РИА «Новости».
Объединение Москвы и Пекина для противодействия «дестабилизирующим действиям» Вашингтона означает конец однополярного мира и окончание гегемонии США. Теперь за международную безопасность будет ответственна не только одна страна.
Теперь Штатам придется искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения под контроль ЕС. Иначе может начаться период региональных войн, а Украина станет лишь одной из участниц, считает эксперт.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. В начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину
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В случае «вторжения» России на Украину газопровода «Северный поток – 2» больше не будет, заявил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.
«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда «Северного потока – 2» больше не будет», – приводит слова Байдена ТАСС.
Глава американской администрации отказался уточнить, как Соединенные Штаты добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», – заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос.
«По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что «Северный поток – 2» не будет запущен, если Россия вторгнется [на Украину]. И эта позиция остается», – подчеркнула в свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я не стану углубляться в частные дипломатические беседы, но мы много раз говорили, что если они [Россия] вторгнутся [на Украину], он [трубопровод] не будет запущен», – вновь заявила Псаки.
В понедельник вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек не исключил отказа Берлина от «Северного потока – 2» из-за эскалации на Украине. Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если гипотетическое «вторжение» России на Украину все же произойдет, то газопровод «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Путин и Макрон завершили пятичасовые переговоры в Москве
Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Переговоры лидеров России и Франции начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности, передает ТАСС.
Главы государств продолжили беседу за рабочим обедом. Как сообщили в пресс-службе президента России, в меню значилось семь блюд. Серди них «моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря». На горячее были предложены «стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой». В качестве десерта подавался «грушевый тарт с ванильным мороженым». Среди напитков в меню значатся «Шардоне», «Усадьба Дивноморское», произведенное в России в 2015 году, и вино того же производителя «Ребо», также 2015 года.
Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
Напомним, переговоры Путина и Макрона в Москве начались около 18.00 понедельника. Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером в Москве.
Макрон с опозданием вылетел в Москву для встречи с Путиным
С небольшим получасовым опозданием президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут», – сообщил обозреватель телеканала BFMTV Патрик Сос, передает РИА «Новости».
В Москве его ждут переговоры с Владимиром Путиным. Цель визита, по словам французского лидера, решить вопрос украинского кризиса, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Обсуждать в первую очередь будут гарантии безопасности, которых требует Москва.
По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Во вторник, 8 февраля, президент Франции отправится в Киев.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Путин о недовольстве Киева «Минском-2»: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица
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Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».
«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.
Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.
«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».
«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.
По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.
«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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МИД счел невозможными односторонние шаги навстречу США в рамках стратегического диалога
Москва готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США, односторонние уступки в рамках диалога невозможны, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Что касается наших перспективных систем, то засчитываться по действующему ДСНВ будут те из них, которые подпадают в согласованную сферу его охвата. Это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. На другие средства, не относящиеся к упомянутым категориям, установленные ДСНВ требования не распространяются», – передает РИА «Новости» ответ Ермакова на вопрос, будет ли Россия включать перспективные системы в действующий Договор о СНВ или этот вопрос уже должен рассматриваться только в контексте будущего «уравнения безопасности».
«Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи. Но строго и исключительно на основе взаимности. Односторонние шаги навстречу пожеланиям и требованиям США невозможны», – отметил Ермаков.
По его словам, Москва намерена добиваться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном опций на свой вкус.
Комментируя разницу в подходах, Ермаков отметил, что Москва будет «добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения из предложенного нами «пакета» каких-то отдельных сюжетов или опций по своему вкусу». Он добавил, что насущность обсуждения темы гарантий безопасности «подвинула» на второй план несколько тем «стратегической повестки дня».
«Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто», – констатировал дипломат.
Говоря о функционировании двух рабочих групп в рамках стратегического диалога, Ермаков добавил, что по мере развития событий, «если возникнет такая необходимость, стороны вполне могут договориться о каком-то «переформатировании», включая создание новых рабочих групп».
По словам Ермакова, западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения.
«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности... состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», – заявил Ермаков.
«Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня», – добавил высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Политолог: Компромиссы с НАТО по вступлению Украины в альянс невозможны
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«Появление НАТО на Украине и размещение там военной инфраструктуры создаст прямую угрозу национальной безопасности России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя принципиальную позицию России в ее диалоге с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Если Украина вступит в НАТО, у блока появится возможность разместить военные базы вблизи границ Российской Федерации. Если на украинской территории появятся ракеты средней и малой дальности, это создаст прямую опасность для России, поскольку подлетное время этих ракет до Москвы – меньше пяти минут. Системы ПВО могут не успеть их перехватить. Это очень опасно», – отметил профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.
«Исходя из этого, в случае военного конфликта с Украиной и блоком НАТО Москва окажется неприкрытой вовсе или прикрытой ограниченным образом, не говоря уже о других городах нашей страны. Поэтому гарантии того, что инфраструктура альянса не появится на Украине и страна не вступит в военно-политический блок, – это принципиальный вопрос военной безопасности России. Тут даже речи не может быть о поиске компромисса», – заключил собеседник.
«Для нас вообще немыслима постановка вопроса, любой сценарий, при котором Украина становится частью НАТО. Это делает Украину самой главной угрозой для нашей стратегической стабильности», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.
«Не следует забывать, что в украинских документах стратегического характера, в частности военной доктрине, Россия указана в качестве основного врага, – указал Данюк. – Поэтому и российское руководство во главе с президентом страны, и внешнеполитическое ведомство обозначило принципиальный момент – для Москвы абсолютно неприемлем любой формат присутствия НАТО на Украине. В том числе недопустимо и военное освоение Украины даже без ее членства в Североатлантическом альянсе».
Москва продемонстрировала «нашим западным партнерам», что для нас безопасность на украинском направлении – вопрос национальной безопасности, подчеркнул эксперт. «Мы выступили с мирными инициативами, которые, к сожалению, во многом были проигнорированы, и исходя из этого российская сторона ни под каким предлогом не будет за столом переговоров обсуждать любые форматы взаимодействия Украины и НАТО, тем более – Украины внутри альянса», – отметил Данюк.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал нежелание Запада говорить о гарантиях безопасности. «Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего «нападения» Российской Федерации на Украину», – указал представитель Кремля.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Дискуссия о гарантиях безопасности, которые Россия требует от Запада, началась в декабре прошлого года. Тогда, напомним, президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, пообещав не допускать продвижения альянса на Восток в 90-е годы XX века. Глава государства предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
Вскоре МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. НАТО было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Главное требование Москвы – гарантировать нерасширение НАТО – до сих пор не было удовлетворено: в январе этого года госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что блок не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В ответ на это в феврале Путин обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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