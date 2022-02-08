Рар: Шольц договорился с Макроном о диалоге с Россией за спиной Байдена

«В диалоге с Байденом Шольц убедил США в своей приверженности трансатлантизму, а на деле он будет идти на углубление диалога с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США и канцлера ФРГ параллельно с переговорами Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Сравнение визитов Макрона в Москву и Шольца в Вашингтон очень красноречиво показывает, что в первом случае лидеры государств встретились, чтобы обсуждать корректировку европейской безопасности, а во втором – немецкий лидер приехал за «ярлыком на княжение», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, главной целью приезда Макрона было сопоставление повесток с тем, чтобы открыть новый многовекторный диалог России и Запада, аналогов которого доселе не было. «Путин и Макрон дали понять, что будут взаимно прислушиваться ко мнению друг друга при обсуждении вопросов безопасности. Это очень хороший шаг для дальнейшего решения проблем», – отметил политолог.

Что касается переговоров в США, то Байден и Шольц практически не говорили про предложения России по безопасности. «От Шольца не требовалось что-то большее, чем просто приехать и засвидетельствовать Белому дому свое почтение, так сказать. Плюс к этому, он в разговоре с Байденом транслировал тезисы для либеральной общественности Германии, в том числе – истеблишмента, о приверженности Берлина трансатлантической идее», – указал собеседник.

В целом, вероятно, немецкий канцлер пообещал США не принимать в отношениях с Россией таких решений, которые не будут одобрены Вашингтоном, добавил аналитик.

«При этом, Шольц встал перед трудным выбором: находиться в фарватере США по вопросам безопасности или пытаться следовать интересам Германии. Думаю, он по закрытым каналам созвонился с Макроном и узнал, что его визит в Москву закончился позитивно. Вероятно, он уже сделал выбор: идти вместе с Францией и Россией к лучшему решению по вопросам безопасности – вопреки установкам США», – сказал Рар.

Эксперт уверен: Шольц и далее будет убеждать Вашингтон в своей верности и несамостоятельности, но на деле немецкий лидер намерен «эмансипироваться» от США. «Отмечу, что Шольц ничего не сказал про «Северный поток – 2», несмотря на давление прессы как в США, так и в Германии. Российский газ нужен Германии экзистенциально, а для СМИ он просто символ «борьбы с Москвой», поэтому Шольц предпочитает вообще не затрагивать эту тему», – резюмировал политолог.

На вчерашней встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден дежурно заявил о необходимости сдерживания России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с ним согласился и заявил, что Берлин и Вашингтон - самые близкие союзники. Глава Белого дома пообещал, что, в случае «вторжения» России на Украину, газопровода «Северный поток – 2» больше не будет.

Есть военная угроза Украине, это серьезная угроза безопасности в Европе, и санкции против России в случае дестабилизации будут очень жесткими и всеобщими, подтвердил Шольц. Он отметил, что двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение.

При этом, американский президент констатировал: в конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности и переговоры с Россией «являются хорошим знаком». Кроме того, по мнению Байдена, американцам было бы разумно покинуть Украину. Помимо этого, лидеры США и ФРГ обсудили «вызовы мировому порядку» со стороны Китая.