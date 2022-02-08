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Рар: Шольц договорился с Макроном о диалоге с Россией за спиной Байдена
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«В диалоге с Байденом Шольц убедил США в своей приверженности трансатлантизму, а на деле он будет идти на углубление диалога с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США и канцлера ФРГ параллельно с переговорами Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Сравнение визитов Макрона в Москву и Шольца в Вашингтон очень красноречиво показывает, что в первом случае лидеры государств встретились, чтобы обсуждать корректировку европейской безопасности, а во втором – немецкий лидер приехал за «ярлыком на княжение», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, главной целью приезда Макрона было сопоставление повесток с тем, чтобы открыть новый многовекторный диалог России и Запада, аналогов которого доселе не было. «Путин и Макрон дали понять, что будут взаимно прислушиваться ко мнению друг друга при обсуждении вопросов безопасности. Это очень хороший шаг для дальнейшего решения проблем», – отметил политолог.
Что касается переговоров в США, то Байден и Шольц практически не говорили про предложения России по безопасности. «От Шольца не требовалось что-то большее, чем просто приехать и засвидетельствовать Белому дому свое почтение, так сказать. Плюс к этому, он в разговоре с Байденом транслировал тезисы для либеральной общественности Германии, в том числе – истеблишмента, о приверженности Берлина трансатлантической идее», – указал собеседник.
В целом, вероятно, немецкий канцлер пообещал США не принимать в отношениях с Россией таких решений, которые не будут одобрены Вашингтоном, добавил аналитик.
«При этом, Шольц встал перед трудным выбором: находиться в фарватере США по вопросам безопасности или пытаться следовать интересам Германии. Думаю, он по закрытым каналам созвонился с Макроном и узнал, что его визит в Москву закончился позитивно. Вероятно, он уже сделал выбор: идти вместе с Францией и Россией к лучшему решению по вопросам безопасности – вопреки установкам США», – сказал Рар.
Эксперт уверен: Шольц и далее будет убеждать Вашингтон в своей верности и несамостоятельности, но на деле немецкий лидер намерен «эмансипироваться» от США. «Отмечу, что Шольц ничего не сказал про «Северный поток – 2», несмотря на давление прессы как в США, так и в Германии. Российский газ нужен Германии экзистенциально, а для СМИ он просто символ «борьбы с Москвой», поэтому Шольц предпочитает вообще не затрагивать эту тему», – резюмировал политолог.
На вчерашней встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден дежурно заявил о необходимости сдерживания России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с ним согласился и заявил, что Берлин и Вашингтон - самые близкие союзники. Глава Белого дома пообещал, что, в случае «вторжения» России на Украину, газопровода «Северный поток – 2» больше не будет.
Есть военная угроза Украине, это серьезная угроза безопасности в Европе, и санкции против России в случае дестабилизации будут очень жесткими и всеобщими, подтвердил Шольц. Он отметил, что двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение.
При этом, американский президент констатировал: в конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности и переговоры с Россией «являются хорошим знаком». Кроме того, по мнению Байдена, американцам было бы разумно покинуть Украину. Помимо этого, лидеры США и ФРГ обсудили «вызовы мировому порядку» со стороны Китая.
Путин Зеленскому: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица
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Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».
«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.
Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.
«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».
«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.
По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.
«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать
диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают
возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил
возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Шарий: Путин троллит Зеленского и Порошенко, потому что их судьба предрешена
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«Макрон постарается продавить в Киеве вопрос исполнения Украиной Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также предстоящий визит французского лидера на Украину.
«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: «вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне». Поэтому понятно, что его ждет в России», – прогнозирует политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«С другой стороны, Путин этим четко показывает, что он ничего не говорит просто так. Он дает понять, что судьба всех правителей Украины новейшей истории предрешена. То же касается и Зеленского. Того Путина, которому Зеленский когда-то казался приятным и договороспособным, больше нет», – добавил эксперт.
По мнению собеседника, Макрону очень нужна поездка в Киев – не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы выиграть президентские выборы во Франции. «Для этого ему нужны Минские соглашения и «нормандский формат». Поэтому, скорее всего, он будет заниматься тем же, чем занимаются все остальные европейские политики, которые катаются в Киев: что-нибудь продаст Украине, одолжит ей немного денег в обмен на исполнение «Минска-2», – предполагает Шарий.
«Французский лидер постарается убедить Зеленского в том, что лучше сотрудничать с ним, так как две его главные конкурентки на выборах – Марин Ле Пен и Валери Пекресс – настроены пророссийски, Киеву с ними будет сложно взаимодействовать», – указал политик.
«Что касается ответа Путина на слова Зеленского о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений, то это просто великолепно, – добавил эксперт. – «Минск-2» – это краеугольный камень российской политики в отношении Украины. Уже даже Соединенные Штаты намекают на то, что неплохо было бы Украине их выполнить, так как одно дело – противостояние России и Запада, а другое – украинский кризис, с которым уже надо что-то решать».
«В случае чего, на Западе Зеленского разменяют на раз-два. Он для них в принципе никто. Если проблема исполнения Минских соглашений будет заключаться только в нем, то, как говорится: «нравится, не нравится, терпи моя красавица». А нет, тогда тебя снесет тот же Запад», – резюмировал Шарий.
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи. Известно, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин в свою очередь прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.
Также российский лидер заявил, что предлагал бывшему украинскому президенту Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям». В ответ Порошенко заявил: «Разберемся сами».
Напомним, что на Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Политолог: Макрон на Красной площади доказал неверие Запада в войну
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«Встреча Путина и Макрона может стать первым существенным шагом к деэскалации кризиса в отношениях России с Западом и к решению украинского вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее многочасовые переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле в формате один на один.
«На встрече российский президент в очередной раз изложил позицию Москвы относительно европейской безопасности, украинского вопроса, двусторонних отношений, позиции Москвы по ситуации в Африке – что также важно для Макрона, и по другим темам», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом, несмотря на расхождения по некоторым направлениям, тон встречи был примирительный. Обвинений и угроз не звучало.
«Этой встречей с Макроном Путин достаточно последовательно дезавуировал идею Запада о том, что Россия вторгнется на Украину. И французский лидер, судя по всему, склонен соглашаться с этим», – отметил аналитик.
Собеседник отдельно выделил и прогулку лидера Франции по Красной площади. «Это показывает, что Запад в целом также придерживается точки зрения о том, что войны не будет. Если бы было иначе, Макрон не стал бы так подставляться перед своими политическими партнерами и конкурентами, гуляя по центру столицы «страны-агрессора», – подчеркнул Кортунов.
Сама длительность переговоров – а они продолжались по разным данным от пяти до семи часов – также показывает, что сторонам есть что обсуждать и они готовы к диалогу, добавил собеседник. «Это куда лучше, чем недавняя встреча Лаврова с Блинкеном, которая продлилась чуть больше часа», – отметил эксперт.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров также обратил внимание на продолжительность переговоров двух лидеров. «Это говорит о том, что президенты обсуждали перспективные предложения Макрона по деэскалации украинского кризиса, а также по гарантиям безопасности. Вероятно, французский лидер высказал также свои соображения по смещению с мертвой точки «нормандского формата», – полагает эксперт.
Однако, по его словам, прорыва от этих переговоров никто не ждал. «Важность визита Макрона в Москву состоит в самом наличии контакта между Парижем и Москвой по ключевым вопросам международной повестки. Ценно то, что в ходе переговоров присутствовали элементы доверия и желание понять другую сторону, – отметил политолог. – Все это дает легкую надежду на имплементацию Минских соглашений и снижение напряженности вокруг Украины».
«Кроме того, хочется надеяться, что после разговора Владимира Путина с французским лидером наши западные партнеры услышат наши озабоченности по европейской безопасности и сделают хотя бы какие-то шаги навстречу России. При этом сейчас важно дождаться итогов переговоров президентов Франции и Украины, а также заявлений Шольца и Макрона», – резюмировал Федоров.
Встреча лидеров России и Франции прошла
в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.
Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.
На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Кроме того, Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
В Турции началась подготовка к визиту Путина
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина.
Отмечается, что точная дата визита будет известна в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», – сказал Калын в интервью телеканалу A haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Появилось видео прогулки Макрона по Красной площади после переговоров с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным решил прогуляться по Красной площади до отправления в отель.
Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви, а также французские журналисты и военные в мундирах. Президент Франции спустился на Манежную площадь мимо Исторического музея. После прогулки он отправился в расположенный там же отель Four Seasons, передает «Пятый канал».
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.
«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.
«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.
Блинкен заявил о готовности США продолжить диалог с Россией по безопасности
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Соединенные Штаты готовы продолжать с Россией диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым, но Вашингтон готов и к введению санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт. В то же время мы и наши союзники готовы к тому, что будут реальные и глубокие последствия в случае, если Россия выберет продолжение агрессии», – цитирует ТАСС Блинкена.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Путин: Воля народа не является источником власти на Украине
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В феврале 2014 года западные страны поддержали государственный переворот на Украине, с этого момента воля народа не является источником власти на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«Зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти – госпереворот, а не воля народа» – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Путин признал, что затем там проводились выборы, но изначально, подчеркнул президент, власть на Украине была захвачена силой. «Мы разве какие-то операции в Крыму проводили или где-то в нормальной стране с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове даже этого не держали», – продолжил он.
Путин подчеркнул, что Россия после кровавого госпереворота на Украине была вынуждена защищать проживающих в Крыму людей. «Изначально-то власть [на Украине] захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Поэтому в этих условиях мы были просто вынуждены защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают. Ну а как иначе-то? Зачем поставили нас в такое положение?» – отметил российский лидер.
Он напомнил, что накануне госпереворота было подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине при посредничестве представителей Германии, Франции и Польши, однако оно было проигнорировано и не выполнено. «В 2014 году представители нескольких европейских стран поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса – через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не выполняют, а от нас требуют каких-то исполнений? Давайте не будем так играть, это плохая песочница. Нам такая игра не нравится», – сыронизировал президент.
В конце января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины заявил, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот.
Днем позже Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим потерю Украиной Крыма. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину
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В случае «вторжения» России на Украину газопровода «Северный поток – 2» больше не будет, заявил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.
«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда «Северного потока – 2» больше не будет», – приводит слова Байдена ТАСС.
Глава американской администрации отказался уточнить, как Соединенные Штаты добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», – заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос.
«По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что «Северный поток – 2» не будет запущен, если Россия вторгнется [на Украину]. И эта позиция остается», – подчеркнула в свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я не стану углубляться в частные дипломатические беседы, но мы много раз говорили, что если они [Россия] вторгнутся [на Украину], он [трубопровод] не будет запущен», – вновь заявила Псаки.
В понедельник вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек не исключил отказа Берлина от «Северного потока – 2» из-за эскалации на Украине. Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если гипотетическое «вторжение» России на Украину все же произойдет, то газопровод «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Байден пообещал удовлетворить потребности Европы в газе
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Соединенные Штаты готовы покрыть существенную часть потребностей европейских стран в природном газе в случае приостановки поставок из России, заявил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.
«Мы изучаем возможности покрытия [объемов экспорта] природного газа из России [в Европу]. <…> Мы полагаем, что можем покрыть существенную часть [спроса на газ в Европе]», – приводит слова Байдена ТАСС.
Глава Белого дома сообщил, что американская администрация изучает, как это может быть осуществлено, а также ведет переговоры с иностранными партнерами. По словам Байдена, в случае подобного развития событий Россия понесет существенные потери.
«Россия осознает, что это существенная часть ее бюджета <…>. Фактически, если это [экспорт] прекратится, то для них это также будет тяжелым ударом», – сказал президент США, выразив мнение, что углеводороды, «это единственная вещь, которую они [Москва] по-настоящему вынуждены экспортировать».
Ранее президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.
В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Путин рассказал об обещании политического убежища Порошенко
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Президент России Владимир Путин заявил, что обещал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России.
«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Как отметил российский лидер, Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу». «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», – продолжил Путин.
«Я считаю, что [Порошенко] наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства», – сказал российский лидер. «Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», – указал Путин.
Позднее президент РФ уточнил, что Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище по гуманитарным соображениям. «Теперь обвиняют его, по-моему, в госизмене, – сказал Путин. – Я же не шутил, когда говорил: «Знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище». По гуманитарным соображениям».
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.