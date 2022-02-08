Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину

В случае «вторжения» России на Украину газопровода «Северный поток – 2» больше не будет, заявил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.

«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда «Северного потока – 2» больше не будет», – приводит слова Байдена ТАСС.

Глава американской администрации отказался уточнить, как Соединенные Штаты добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», – заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос.

«По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что «Северный поток – 2» не будет запущен, если Россия вторгнется [на Украину]. И эта позиция остается», – подчеркнула в свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я не стану углубляться в частные дипломатические беседы, но мы много раз говорили, что если они [Россия] вторгнутся [на Украину], он [трубопровод] не будет запущен», – вновь заявила Псаки.

В понедельник вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек не исключил отказа Берлина от «Северного потока – 2» из-за эскалации на Украине. Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если гипотетическое «вторжение» России на Украину все же произойдет, то газопровод «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.