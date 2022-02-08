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Шольц пригрозил России «жесткими санкциями» при эскалации на Украине
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Важно поддерживать диалог с Москвой и предпринимать действия по сдерживанию России, в случае эскалации ситуации на Украине последуют жесткие санкции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
«Мы оказались в очень сложной ситуации. Ясно, что военная угроза присутствует, об этом нельзя молчать», – приводит мнение канцлера Германии ТАСС.
«Мы будем выступать единым фронтом. Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ», – заявил Шольц. «По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – подчеркнул канцлер Германии. «Будьте уверены, что не будет таких мер, по которым мы бы реагировали по-разному», – добавил он. По словам Шольца, такое развитие событий имело бы «очень и очень высокую цену для России».
«Одновременно важно использовать все дипломатические возможности», – добавил канцлер, положительно оценив контакты России с США, НАТО, а также по линии ОБСЕ. Он напомнил, что продолжаются четырехсторонние контакты участников нормандского формата – России, Германии, Франции и Украины. По его словам, сейчас важно как поддерживать диалог с Россией, так и предпринимать действия по ее сдерживанию. «Данная двойная стратегия – самая многообещающая на данный момент», – выразил мнение Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России
Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу».
Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Глава МИД Германии назвала причину отмены встречи с Зеленским
Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, отметив, что встреча не являлась самоцелью.
«Встречи не являются самоцелью», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N24.
По словам Бербок, изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.
Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.
Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Украина попросила США разместить под Харьковом несколько противоракетных комплексов
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Власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD, сообщил дипломатический источник.
«Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», – отметил собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи, об этом рассказал глава минобороны страны Алексей Резников. По его словам, оружие от партнеров уже на стрельбище, а страна ждет новых поставок.
Ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
В Латвии, Литве и Эстонии заявили, что предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, раннее название Theater High Altitude Area Defense) предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.
Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Антиракета THAAD состоит из боевой части и двигателя. Первые испытания прошли 21 апреля 1995 года на полигоне Уайт-Сэндз и продолжались до 1999 года. В ходе десятого испытательного пуска 10 июня 1999 года впервые была успешно перехвачена мишень, имитирующая ракету СКАД.
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.
«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.
«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.
Киев отменил встречу главы МИД Германии с Зеленским
Запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся, сообщили СМИ.
По данным немецкого телеканала N24, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, передает РИА «Новости».
Причины отмены пока не сообщаются.
О готовящейся встрече Бербок с Зеленским ранее сообщала представитель МИД ФРГ.
Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины.
Газпром нарастил транзит газа через Украину
Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Текущая заявка на прокачку составляет 107,8 млн кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства Газпрома равны примерно 109 млн, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может вырасти на 24%.
В свою очередь мощности «Ямала – Европы» остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме.
Ранее сообщалось, что газопровод «Ямал – Европа» возобновил работу, при этом поставки вновь идут в реверсном направлении.
В Кремле назвали призыв Киева разместить под Харьковом комплекс THAAD шагом к дестабилизации
Размещение возле Харькова американских противоракетных комплексов THAAD станет новым шагом к дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.
Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Захарова предложила называть представителей НАТО «натистами»
Представителей НАТО следует называть не «натовцами», а «натистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что «много чести называть их «натовцы». «Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», – считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Reuters, ссылаясь на неназванных официальных лиц США назвало число возможных «жертв вторжения».
На Украине объяснили покос травы под снегом заботой о мышах
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Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине поручили косить траву и обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на сугробы выше колена, чтобы уберечь от стресса мышей, при этом эксперты утверждают, что от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть.
В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей. «Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», – заявил спикер «Львовской железной дороги» Андрей Везденко, сообщает «National Geographic Россия».
Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени.
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Экоактивист и блогер Жора Каваносян рассказал изданию, что такая методика причиняет вред окружающей среде.
«Когда ежи зимуют, они спят, и их температура тела падает до 2–3 градусов. Если их потревожить и разбудить, они погибнут, потому что не найдут пропитания. Мыши не впадают в спячку, но им тоже не хватает еды под снегом – если на их территорию вторгнется человек и начнет что-то уничтожать, вытаптывать, они могут заблудиться, не найти свои норы. Совсем не похоже на заботу о них», – пояснил эксперт.
По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают. При этом сами рабочие пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели, а к началу февраля рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. До весны им необходимо пройти еще 70 км.
Ранее в городе Троицке на территории Новой Москвы произошла массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Белоруссия указала на «бешеную милитаризацию» Польши и Украины
В соседних с Белоруссией странах: в Польше, на Украине, в Литве и Латвии – идет «бешеная милитаризация», заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что эти страны «вкладывают огромные деньги в вооружение армии». Так, Польша тратит на оборону «около 14 млрд долларов, Украина замахнулась на 15,5 млрд долларов, Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% от ВВП, Латвия так же, Польша – 2,2% от ВВП». Он подчеркнул, что в Белоруссии на оборону и вооружения запланировано выделить всего 1,5% от ВВП.
«Посмотрите, что сейчас происходит в Украине, явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.
Вольфович заявил, что используются различные фейки для «подогрева обстановки». В минобороны Украины «присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников», а «на оперативном уровне – более 64 таких советников», сказал Вольфович. По его словам, «явно американские советники диктуют, как жить, как строить вооруженные силы, чем заниматься и что делать».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают. Лукашенко сказал, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Минобороны Украины оценило «вероятность эскалации»
Вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины оценивается как низкая, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
Резников заявил, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в России и Белоруссии, действует планово и скоординировано для исключения «любых провокаций». По его словам готовятся силы территориальной обороны, идут учения с оборонным оружием, полученным от других стран, передает РИА «Новости».
«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию», – сказал он, отметив, что «может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов», особенно «в иностранных СМИ». Резников указал, что «некоторые уже о вторжении России объявили». По его словам, «вторжение» якобы «произошло» еще «восемь лет назад».
Как заявил министр, «долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз». Минобороны, по его словам, этим и занимается, а «вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая».
Напомним, постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США
Поддержка Китаем требований России в предоставлении США гарантий безопасности свидетельствует о наступлении наихудших времен для США, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США», – пояснил эксперт в статье для «Главреда», передает РИА «Новости».
Объединение Москвы и Пекина для противодействия «дестабилизирующим действиям» Вашингтона означает конец однополярного мира и окончание гегемонии США. Теперь за международную безопасность будет ответственна не только одна страна.
Теперь Штатам придется искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения под контроль ЕС. Иначе может начаться период региональных войн, а Украина станет лишь одной из участниц, считает эксперт.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. В начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Германия пригрозила России «необходимыми мерами»
Германия вместе с союзниками намерены предпринять «необходимые меры» в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о газопроводе «Северный поток – 2».
В ходе интервью американской газете Washington Post Шольцу был задан вопрос о том, прекратит ли Германия процесс запуска газопровода в случае «вторжения» России на Украину.
«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые меры. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты... Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе «трудных переговоров» с Россией по поводу ситуации на Украине.
Шольц назвал США «самым важным» союзником Германии и Европы.
«Мы много работали, чтобы послать России четкий сигнал о том, что ей придется дорого заплатить, если она вмешается в дела Украины. Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство – это то, что он там делает», – сказал канцлер Германии.
Шольц также заявил, что его страна поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе Киева, тогда как в вопросе возможных поставок вооружений играют большую роль жесткие экспортные ограничения.
«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», – сказал Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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