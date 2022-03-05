В Германии заявили об отсутствии угроз обслуживанию «Северного потока – 2»

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5 марта, суббота | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за случаев дискриминации сограждан
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Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются.
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Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии заявили об отсутствии угроз обслуживанию «Северного потока – 2»
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Власти германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания не видят угрозы обслуживанию отрезка «Северного потока – 2» в территориальных водах ФРГ и станции по приему в Лубмине, где находится точка выхода на берег газопровода, сообщили в минэкономики региона.
Как пояснили в ведомстве, за обслуживание части трубопровода в исключительной экономической зоне Германии отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, станции по приему газа и отрезка протяженностью 12 морских миль (равна 1852 м) в территориальных водах ФРГ – Горное ведомство в Штральзунде, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Ранее оператор «Северного потока – 2» подтвердила, что не подавала заявление о банкротстве, но была вынуждена закрыть свой сайт из-за многочисленных кибератак.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.
Об окончании своего участия в проекте газопровода объявляла англо-нидерландская компания Shell.
Приднестровье потребовало от Молдавии признать независимость республики
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Власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.
«Подача РМ заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдавией, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания…», ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления», – говорится в заявлении на сайте МИД Приднестровья.
В ведомстве сочли, что молдавские власти готовы передать суверенитет страны нацорганам в Брюсселе и разрешить окончательное освоение Западом территории.
«Заявка о членстве в ЕС свидетельствует об отказе Молдавии от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата «5+2», отказом от встреч на высшем уровне, неисполнением обязательств по пакету «Берлин плюс», усилением блокадно-ограничительных мер против Приднестровья», – заявили в МИД Приднестровья.
В ведомстве напомнили, что приднестровский народ цивилизованным и демократическим способом определил свою судьбу 2 сентября 1990 года, пресек военную агрессию Молдавии в 1991–1992 годах, отстояв свою свободу и независимость, подтвердил незыблемость курса на международное признание суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики на всенародном референдуме 17 сентября 2006 года.
«В сложившихся новых обстоятельствах, в том числе созданных действиями руководства Молдавии, призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора», – говорится в сообщении.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Евросоюз, что «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».
Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.
В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше», – написал Володин в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева во Львов, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее.
В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».
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В Армении назвали основания для задержания российского самолета
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Авиационные власти Армении пояснили причину задержания в аэропорту Еревана самолета российской авиакомпании S7, в результате которого было приостановлено разрешение на его полеты, сообщили в Комитете гражданской авиации республики.
Ранее сообщалось, что компания S7 Airlines решила отменить все международные рейсы на самолетах Airbus после того, как ее борт был арестован в Ереване, передает РИА «Новости».
Позже в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение о задержании опровергли.
«Самолет не арестован, временно приостановлено разрешение на его полеты», – говорится на странице комитета в соцсетях.
Отмечается, что эксплуатация самолета будет продолжена после решения вопросов, связанных с документацией по срокам летной годности лайнера.
Напомним, Евросоюз на прошлой неделе закрыл воздушное пространство над своими странами. Отмечалось, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину
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«Германии никто никогда не забудет поставки оружия на Украину. Поэтому то, что сейчас говорит Шольц, не имеет никакого значения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.
«Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совершенно неважно сейчас. Чтобы отправлять оружие на Украину или боевиков ЧВК, Германии ничего не мешает», – считает политолог Евгений Сатановский.
«И если Шольц думает, что кто-нибудь в России когда-нибудь забудет Германии оружие на Украине, то он глубоко ошибается», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас совершенно неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят американцы. Военная операция началась, ее надо заканчивать. Если она не закончится на Украине, то ее надо заканчивать там, где заставят военные обстоятельства», – полагает эксперт.
«Но вести операцию надо до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее собственными вооруженными силами. А все, что будет этому препятствовать, надо уничтожать», – заключил Сатановский.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода войск и ввели санкции против российских компаний и банков. Олаф Шольц говорил, что военное вмешательство НАТО в ситуацию было бы ошибкой. На фоне военной операции Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, позднее ее примеру последовали Грузия и Молдавия.
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В Британии предрекли России победу в санкционной войне с Западом
Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций, заявил экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф.
Россия, указал эксперт, заработала много денег на продаже нефти и газа и сумеет компенсировать потери от санкций против валютных резервов Центробанка. Затем экономика страны сосредоточится на решении внутренних задач, используя средства от торговли энергоресурсами на закупку импорта, который может поставлять Китай, передает РИА «Новости».
Торговый профицит станет для России спасательным кругом, с помощью которого она сможет поддерживать свою экономику, резюмировал Грейф.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.
Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают
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Жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
«А теперь поговорим про беженцев… У нас очень тяжелая ситуация в стране и мы тоже были бы рады, чтобы нам помогали. Но мы в Закарпатье стараемся предоставить [беженцам] и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен?! Я не говорю о всех, но большинство – сидят в барах, цедят водяру…», – выразила возмущение жительница Закарпатья в видеообращении к своим подписчикам.
«Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять! Я слышала, что заходили в магазин – а у нас многие говорят по венгерски – я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого х… ты говоришь по венгерски?» Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать?...» – выразила возмущение жительница Закарпатья.
«Мы стараемся помочь, чем можем, а людей еще и не устраивает. Они все жалуются, что их не устраивают условия... Если вы киевляне, то вам что, все не подходит?» – возмутилась девушка.
Ранее в Молдавии пожаловались на беженцев с Украины.
Напомним, в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за неделю превысило 1 млн человек. Конфликт на Украине спровоцировал волну внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.
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США приняли решение ввести санкции против нефтяного сектора России
В Вашингтоне ввели санкции против нефтяного сектора России и Урала в частности. Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора, заявил министерство торговли США.
«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», – ссылается на заявление минторга США РИА «Новости».
Расширение контроля скажется на ограничении доступа российских компаний к американским технологиям и ПО.
Напомним, спецоперация Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
Западные страны продолжают вводить санкции против России. Уже были введены санкции против банковского сектора.
Стало известно об отставке гендиректора Аэрофлота
Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора Аэрофлота, один из кандидатов на его место – нынешний гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, сообщил источник в Минтрансе.
«Полубояринов покинул должность гендиректора Аэрофлота, одним из кандидатов на его пост является Александровский, но окончательно он еще не утвержден», – приводит слова источника ТАСС.
Позже в пресс-службе авиакомпании сообщили, что глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов находится в Москве и продолжает исполнять должностные обязанности.
Полубояринов занял пост гендиректора авиакомпании в конце 2020 года. С 2017 года он входит в совет директоров Аэрофлота и является неисполнительным директором. Полубояринов работал в Аэрофлоте с 2000 г. по 2009 г. главным бухгалтером и заместителем гендиректора. С 2009 года работал в ВЭБ.РФ на различных должностях, в том числе занимал пост первого заместителя председателя ВЭБ.РФ и члена правления. В 2020 году стал гендиректором ГТЛК.
Александровский работает в авиакомпании «Россия» с 2016 года, с 2018 года возглавляет компанию.
Накануне Аэрофлот отключили от крупнейших международных систем бронирования авиабилетов.
Российский беспилотник уничтожил пункт «Айдара» в ДНР
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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В ролике запечатлен полет беспилотника с камеры самого аппарата, работа системы наведения и последовавший авиаудар.
«Орион» («Иноходец») – российский средневысотный БПЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух – земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки БПЛА – до 250 кг.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
Также войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка, продолжено сужение кольца окружения под Мариуполем, взят под контроль завод имени Ленина.
Премьера Болгарии освистали в Шипке за антироссийскую позицию
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Во время празднования Дня независимости Болгарии у мемориала «Шипка» толпа требовала отставки премьера страны Кирилла Петкова за антироссийскую политику. Собравшиеся скандировали «НАТО вон!» и «Россия».
Местные пророссийские активисты пришли на мероприятие с российскими флагами и активно поддерживали операцию российских вооруженных сил по денацификации Украины. Присутствующие на шествии «Признательная Болгария» болгары у подножья памятника Шипка освистали премьера Петкова и спикера парламента Николу Минчева за поддержку русофобской политики ЕС и НАТО.
«Помимо болгарского флага, в толпе собравшихся на праздник оказалось невероятное количество флагов Российской Федерации», – цитирует «Ридус» издание болгарский информационный портал News.bg. По информации СМИ, толпа заглушила поздравления Петкова и Минчева.
Слова же Минчева о том, что в нескольких сотнях километров от Болгарии идет война, были встречены громкими криками. В ответ на заявление премьера Петкова о том, что Болгарии пора объединяться, толпа начала скандировать «Россия, Россия!».
3 марта в более чем 150 городах Болгарии прошло традиционное мероприятие – национальный праздник День святой свободы, очередная годовщина освобождения страны от османского ига. Количество присутствующих на шествии – до 1 тыс. человек, у памятника Шипка – несколько сотен. Более 1000 человек прошли к памятнику Царю-Освободителю, а затем к памятнику Болгарскому ополченцу. К обоим памятникам были возложены венки и цветы.
Несмотря на официальную позицию Софии в отношении действий российских вооруженных сил на Украине, болгарское общество в целом поддерживает Россию на данном направлении.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Украинский олигарх найден мертвым в Британии
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В графстве Суррей в Великобритании в своем доме обнаружен мертвым украинский миллиардер Михаил Уотфорд (настоящая фамилия Толстошея).
Полиция Суррея сообщила, что тело 66-летнего олигарха было найдено в понедельник недалеко от Вирджиния-Уотер, между Слау и Уокингом, к западу от Лондона.
«Нам позвонили около полудня в понедельник, 28 февраля, после сообщений об обнаружении тела мужчины по адресу Портнолл Драйв, Вентворт», – сообщили в полиции изданию The Guardian.
Британские правоохранители на данном этапе расследования не считают смерть подозрительной. Журналисты британских СМИ также назвали смерть олигарха «необъяснимой, но не подозрительной».
The Sun предполагает, что душевное состояние Уотфорда могло пошатнуться из-за спецоперации России на Украине, передает «Царьград».
В свою очередь Daily Mail отмечает, что олигарх заработал состояние на нефтяных и газовых доходах и развивал свой бизнес в Британии. При этом с Украины он уехал, сменив фамилию.
Уотфорд приобрел дома на Итон-сквер в Белгравии, в центре Лондона, особняк стоимостью 18 млн фунтов стерлингов в Вирджиния-Уотер, графство Суррей. Рд объектов недвижимости в Вентворте он приобрел недавно.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.
Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.
Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».
Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Кадыров назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим с просьбой вступить в борьбу с националистическими батальонами, и назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом.
Говоря о нацбатальонах, Кадыров обратился к украинским солбатам. «Ребята, мы знаем, что они, как фашисты, стреляют вам в спину, создали заградительные отряды. Разберитесь с ними сами, а лучше оставьте их нам. Вы братья-славяне! Мы хотим, чтобы у ваших матерей всегда были любимые сыновья. Идите домой! Скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше. Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также обратился к «шайтанам из националистических батальонов», и отметив, что российские войска ищут тех, кто убивал мирных жителей Донбасса и причастен к преступлению в Одессе.
«Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных – тех, кто давал присягу народу Украины», – добавил Кадыров.
Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе. В результате удара более 20 боевиков были уничтожены.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. До этого в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль, сообщали в Народной милиции ДНР.
О боях ВСУ и националистов сообщалось и ранее – в первый день спецоперации.
Теннисист Медведев убрал флаг России из своего профиля в Instagram
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев убрал российский флаг из своего профиля в Instagram.
Ранее флаг России был размещен после фразы «профессиональный теннисист» в описании деятельности спортсмена, передает «Интерфакс». Сейчас же после этой формулировки сразу идут изображение ракетки с мячом, а также перечисление названий компаний, с кем сотрудничает 26-летний теннисист.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.
Путин заявил о продолжении развития России
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.
«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», – передает ТАСС слова президента на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».
Он сделал акцент на том, что это будет происходить «на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке».
По словам Путина, отказ иностранных партнеров от совместных проектов с Россией наносит некоторый ущерб, но поставленные задачи все равно будут решены.
«Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз, если кто-то не хочет с нами сотрудничать в единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб и нам. Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», – сказал Путин.
«Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим, и больше того, даже в конечном итоге выиграем от этого. Потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи», – подчеркнул президент России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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