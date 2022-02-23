Байден подписал распоряжение о введении санкций против Nord Stream 2 AG

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 23:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Байден подписал распоряжение о введении санкций против Nord Stream 2 AG
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.
«Я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», – приводит ТАСС текст письменного заявления президента Соединенных Штатов, распространенного Белым домом.
«Эти шаги являются еще одной составной частью нашей изначальной порции санкций в ответ на действия России на Украине. Как я четко дал понять, мы не будем колебаться перед тем, чтобы предпринять дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», – добавил Байден. По его мнению, Москва своими действиями «дала миру непосредственный стимул переходить с российского газа на другие источники энергии».
Президент Соединенных Штатов в своем заявлении также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца «за тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению РФ к ответственности за ее действия».
Ранее в среду глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. В тот же день исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс, заявила, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов?
В мае 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц».
Позднее США и Германия достигли соглашения о проекте «Северный поток – 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на якобы имеющие место «использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессию в отношении Украины».
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Байдену предложили разрешить украинский кризис в три шага
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Журналист американского издания The American Conservative, полковник в отставке, бывший советник минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что прекратить украинский кризис можно вызовом посла России в Белый дом и обозначением ему ряда пунктов.
В своей статье он указал, что длительность украинского кризиса зависит от готовности США учитывать мнение других государств. Макгрегор указывает, что команда Байдена может в три счета разрешить возникший конфликт, передает Life.ru.
По мнению журналиста, страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы президент США проявил подобными действиями политическую гибкость, но пока этого не случилось и Запад остается в некомфортном положении.
«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – пишет журналист.
Первым шагом он назвал проведение «красной линии» по реке Днепр, за которую «не должны заступать российские войска».
Вторым шагом будет согласие США и их союзников на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации, а также признание Белым домом того факта, что конструкция украинского государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична.
Третий пункт – переговоры с Москвой и ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО.
Макгрегор пишет, что США и их союзники также «должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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США ввели санкции против России
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В связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА, сообщил минфин США.
Санкции вводятся против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, а также их сыновей Дениса Бортникова и Владимира Кириенко. Александр Бортников и Сергей Кириенко попали под санкции повторно. Также в санкционный список как глава Промсвязьбанка внесен Петр Фрадков, передает РИА «Новости».
США «расширили ограничения на операции с российским суверенным долгом, еще больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства президента Путина задач», говорится в сообщении. Новые санкции затрагивают вторичный рынок облигаций и «распространяют существующие запретительные меры в отношении суверенного долга» на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином России.
Минфин США подтвердил введение санкций против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур, так как они играют «ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса». Американским компаниям и лицам предписано завершить операции с попавшим под новые санкции ВЭБ до 24 марта 2022 года. В числе 25 дочерних структур ВЭБ оказался и ПФК ЦСКА.
В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, подлежащей блокированию, пять морских судов, которые принадлежат компании ООО «ПСБ Лизинг» – дочернего предприятия Промсвязьбанка.
В пресс-службе ВЭБ заверили, что санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.
Промсвязьбанк также сообщил, что санкции не окажут существенного влияния на его деятельность: «Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям». В банке подчеркнули, что введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции. При этом «все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются», передает ТАСС.
Кроме того, Центробанк, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния России во вторник были внесены в специальный список американского финансового ведомства NS-MBS, на фигурантов которого распространяются особые финансовые ограничения. Данный перечень отличается от обычных санкционных списков. В список NS-MBS попадают учреждения, против которых введены «не полностью блокирующие санкции», в отличие от обычных перечней. Финансовые ограничения для специального списка «могут включать, в том числе, неблокирующие запреты на предоставление определенных товаров или услуг». В данном случае, пояснили в американском ведомстве, имеются в виду санкции против суверенного долга России.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
В Белом доме заявили, что «любое учреждение в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации является мишенью для дальнейших санкций». Поскольку «более 80% ежедневных операций России с иностранной валютой в мире осуществляются в американских долларах, и примерно половина международной торговли России осуществляется в долларах», от санкций «не застрахован ни один российский финансовый институт, включая крупнейшие банки», говорится в сообщении. В частности, США готовы при необходимости ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ.
Представитель американской администрации высокого ранга сказал, что отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT «не входит в первую часть пакета санкций», но «остается одной из опций». Отвечая на вопрос о возможности санкций против президента России Владимира Путина, чиновник сказал, что власти США продолжают рассматривать все варианты действий. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил представитель американской администрации.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что «в предстоящие дни» будут введены «санкции против российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».
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В США назвали главную ошибку Запада в отношении Путина
Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал об ошибке Запада в отношении президента России Владимира Путина.
По его словам, раньше в США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом, но «они ошибались», передает РИА «Новости».
Закхейм напомнил, что Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Россия поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.
«А теперь он укрепил влияние в Европе: признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдет и с Украиной», – считает журналист.
Закхейм указал на то, что США не должны удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.
По мнению обозревателя, Москва продолжит усиливать свои позиции в Европе.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Блинкен отказался встречаться с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На встрече с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой Блинкен сообщил, что «проконсультировался с союзниками и партнерами, все согласились» с таким решением. Блинкен направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении не проводить встречу, передает РИА «Новости».
Госсекретарь заявил, что США не позволят России притворяться участниками дипломатического процесса и двигаться по пути конфликта. При этом, по его словам, США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать, «что она настроена серьезно». «В минувшие 24 часа она демонстрировала прямо противоположное», – заявил глава Госдепа.
Как заявил Блинкен, высказывания президента России Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства. По мнению Блинкена, «это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев». Он заявил, что Путин якобы «всегда планировал вторгнуться на Украину» и «уничтожить украинскую демократию, которая представляет сильный контраст с его автократией», передает ТАСС.
Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Напомним, встреча планировалась на 24 февраля. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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В Германии предупредили о возможности полной остановки «Северного потока – 2»
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Проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить, заявил глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек.
«Это тоже может произойти (полная остановка проекта – прим. ВЗГЛЯД). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», – цитирует Хабека РИА «Новости».
Хабек также заверил, что Германия в будущем обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
«Экономические отношения с Россией переживали и другие кризисы, поэтому не стоит много спекулировать на этот счет», – приводит слова Хабека ТАСС.
Он подчеркнул, что остановка процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» не означает, что он никогда не будет запущен.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Псаки увидела «зеленых человечков» по всей Восточной Украине
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Российские военнослужащие в Донбассе не могут считаться миротворцами, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
По мнению Псаки, «стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются». Псаки считает, что «они помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части». По ее словам, «российское военное присутствие на Украине имело место еще с 2014 года».
Как заявила Псаки, в США их называли «маленькими зелеными человечками», так как «они не были в российское военной форме». «Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные», – приводит ее слова ТАСС.
США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на эффект сдерживания, сказала она. США, по ее словам, «всегда намеревались делать так, чтобы был целый спектр санкционных шагов», которые можно было бы «добавлять друг к другу». «Если мы введем все санкции сейчас, то в чем тогда будет заключаться эффект сдерживания?» – заявила она.
Псаки, отвечая на вопрос о вероятности угрозы кибервойны с Россией, сообщила, что США на данный момент не видят угроз своей безопасности в киберпространстве.
Она отказалась уточнить, есть ли гарантии от Германии, что решения о приостановке или прекращении трубопровода «Северный поток – 2» не будут пересмотрены. Также Псаки сказала, что возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT рассматривается властями США, однако Вашингтон не может сказать будет ли подобная мера в следующем пакете санкций против России.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Контакты между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом остаются вариантом действий, но пока считаются несвоевременными, заявила Псаки. По ее словам, в ситуации вокруг России у США «дверь для дипломатии остается открытой», но от России ждут «деэскалации».
Ее попросили прокомментировать слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия поступила гениально, признав независимость ДНР и ЛНР. Трамп предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. Псаки сказала, что в администрации Байдена предпочитают не слушать советов от тех, кто высоко оценивает действия президента России. На дополнительный вопрос, могут ли подобные слова Трампа повлиять на республиканцев в Конгрессе относительно ситуации вокруг Украины, она сказала, что «решение об оценках оставила бы на усмотрение членам Республиканской партии».
Напомним, минфин США сообщил, что в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА.
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Трамп описал, как «Путин играет с Байденом»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин «играет» с нынешним главой США Джо Байденом.
«Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Трамп заявил, что решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным. По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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В Берлине заявили, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно
«Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс.
«Я считаю, что и здесь (в вопросе о «Северном потоке – 2») правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации», – сказал Хармс, а также добавил, что «поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются», передает РИА «Новости».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Антонов предупредил о последствиях санкций против России для всего мира
Санкции против российской стороны ударят по самим западным странам, они не вынудят Москву изменить внешнеполитический курс, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Рестрикции в отношении Москвы «не решат ничего», добавил он.
«Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство», – подвел итог посол.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
Страховая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»
Германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2», сообщает агентство Bloomberg.
Главный исполнительный директор компании Йоахим Веннинг отметил, что клиент не примет отмену контракта. Информации о причинах данного решения компании пока нет, сообщает ТАСС.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Созданный при участии Nord Stream 2 фонд отказался поддерживать «Северный поток – 2»
Созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург – Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд «Защита климата и окружающей среды MV» отказывается от поддержки проекта «Северный поток – 2», сообщил председатель правления организации Эрвин Зеллеринг.
«Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий (приостановка сертификации) и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг (земельный парламент), а именно, что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода», – цитирует его ТАСС со ссылкой на dpa.
Экологический фонд был учрежден 19 января 2021 года. Среди целей организации значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2». Ряд немецких политиков, прежде всего из партии «зеленые», подвергли резкой критике создание фонда и утверждали, что региональные власти действуют в интересах Москвы и Газпрома.
Nord Stream 2 AG предоставила в распоряжение организации в общей сложности 20 млн евро, власти земли Мекленбурга – Передней Померании – лишь 200 тысяч.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Во Франции разъяснили, когда возобновится «Северный поток – 2»
Проект «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда Россия выполнит свои международные обязательства, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Остановка этого проекта – правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства», – сказал Ле Мэр в эфире телеканала Бэ-эф-эм, передает ТАСС.
Он также напомнил, что «во Франции цены на газ заморожены и лишь 20% поставляемого газа импортируется из России».
Комментируя возможное влияние событий на Украине на мировые цены на нефть, Ле Мэр заявил, что «не знает, до какого уровня может подняться цена за баррель». «Но надо быть очень внимательным».
Кроме того, он считает, что «влияние украинских событий на французскую экономику будет иметь ограниченный характер».
«Объем французского экспорта на российский рынок и объем нашего импорта из России находятся примерно на одном уровне – 1-2%», – заключил он.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Зеленский потребовал остановить «Северный поток – 2» навсегда
Украина хочет, чтобы газопровод «Северный поток – 2» был остановлен навсегда, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров со своим польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, его выступление транслировал телеканал «Украина-24».
«Важным также является решение Германии остановить сертификацию «Северного потока – 2». Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы», – приводит его слова ТАСС.
По словам Зеленского, Киев, Вильнюс и Варшава скоординировали усилия по противодействию «агрессии России».
«Мы предметно обсудили последствия действий России для европейской и региональной безопасности, мы едины в том, что будущее европейской безопасности сейчас решается у нас, дома, на Украине. Мы скоординировали наши усилия с целью противодействия агрессии со стороны России и деэскалации конфликта», – рассказал украинский лидер.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Кроме того, он добавил, что ждет дальнейших шагов от западных партнеров по санкционному давлению на Россию.
«Украина приветствует утвержденные вчера и позавчера решения относительно санкций против России, которые были утверждены ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейших шагов по санкционному давлению», – заявил Зеленский.
Как сообщает РИА «Новости», в среду Зеленский провел в Киеве встречу с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.
«Зеленский начал встречу с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом. Переговоры лидеров трех государств проходят в Мариинском дворце в Киеве», – сообщили в пресс-службе украинского лидера.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Uniper объяснил преимущества сохранения поставок газа из России в Европу
Сохранение поставок российского газа в европейские страны отвечает интересам всех сторон, заявил руководитель германского концерна Uniper (партнер по «Северному потоку – 2») Клаус-Дитер Маубах.
«Как мы уже заявляли, на протяжении нашего партнерства в течение 50 лет Газпром всегда был надежным партнером», – цитирует Маубаха ТАСС.
Он добавил, что сохранение поставок отвечает интересам всех сторон, не смотря на обострение вокруг Украины.
«Ситуация на российско-украинской границе... последующая эскалация может привести к более волатильным ценам», – цитирует сообщение самой Uniper РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет об энергетическом рынке.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Посол России в Германии объяснил необходимость «Северного потока – 2» для ЕС
Трубопровод «Северный поток – 2» необходим для энергобезопасности Европы, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию, всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что «Северный поток – 2» является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», – цитирует его ТАСС.
По мнению Нечаева, трубопровод «нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов».
«Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют», – добавил он.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
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