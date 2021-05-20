Госдеп США определился с санкциями против «Северного потока – 2»

Госдепартамент США передал Конгрессу доклад с указанием подпадающих под американские санкции четырех судов, пяти организаций и физического лица, включая компанию-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Госдепартамент США предоставил Конгрессу доклад в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы», в списке значатся четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, которые вовлечены в строительство газопровода «Северный поток – 2», включая компанию Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Лица, упомянутые в докладе, подпадают под санкции в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы», если санкции не отменены», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«В результате этих санкций в отношении перечисленных в докладе организаций четыре судна из доклада и девять дополнительных судов, которые контролируются или принадлежат Федеральному государственному бюджетному учреждению «Морская спасательная служба», участвующие в строительстве «Северного потока – 2», также подпадают под санкции», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

«Кроме того, я пришел к выводу, что в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц компании», – заявил Блинкен, не предоставив дополнительных пояснений.

«Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации [США] энергетической безопасности в Европе, что соответствует обещанию президента [Джо Байдена] восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе. Мы будем продолжать выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС», – заявил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что позиция Вашингтона по отношению к проекту «непоколебима». «Хотя мы можем и не всегда соглашаться [с партнерами], наши союзы остаются крепкими, и наша позиция соответствует нашему обязательству укреплять трансатлантические отношения как вопрос национальной безопасности», – заключил Блинкен.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) планирует опубликовать рекомендации, позволяющие продолжать различные [финансовые] операции и виды деятельности с российским Федеральным государственным бюджетным учреждением «Морская спасательная служба», не связанные со строительством «Северного потока – 2», в том числе по ряду поисково-спасательных, экологических и других задач», – уточнил госсекретарь США.

Ранее из подготовленного Госдепом США для Конгресса доклада стало известно, что Соединенные Штаты собрались ввести санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из России из-за проекта «Северный поток – 2». В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские рестрикции, Госдепартамент США включил «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева».

Во вторник в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако в Госдепартаменте США предупредили о риске санкций для участников проекта. Позже представитель Госдепа США Джалина Портер заявила, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».

В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.

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