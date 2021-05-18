США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты продолжат изучать организации, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и предупреждают о риске санкций, заявил представитель Госдепартамента США.

«Мы продолжим изучать организации, вовлеченные в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке – 2», рискуют подвергнуться санкциям», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.

Тем временем руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом опубликовал заявление, в котором говорится, что США выступают против проекта «Северный поток – 2».

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией, для принятия мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток – 2», – говорится в заявлении.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.

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