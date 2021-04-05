МИД объяснил усиление давления США на «Северный поток – 2»

Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям», – сказал он, передает РИА «Новости».

Панкин подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. «В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?» – отметил он.

Дипломат напомнил, что «Северный поток – 2» является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы. «Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане «Северный поток – 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом», – указал он.

Панкин также заявил, что попытки «вставить палки в колеса» на этапе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» незаконны. «Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества», – сказал он.

Дипломат также отметил, что Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог. «Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то «отравление» Алексея Навального, «вмешательство» в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане», – сказал он.

По словам замглавы МИД, это «не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах». «Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну «заплатить цену» за «враждебные действия», – отметил он.

Также Панкин заявил, что Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга. «Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы», – сказал Панкин.

На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.