Лавров: Россия преодолеет трудности и избавится от иллюзий о ценностях Запада

Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером, заявил иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

«Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», – передает ТАСС слова Лаврова.

«У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности», – подчеркнул министр.

Лавров сообщил также, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. «Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», – поинтересовался Лавров.

«Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», -– пояснил министр.

По его словам, Россия в состоянии сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций.

«Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство», – сказал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.