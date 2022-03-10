Советские истребители нанесли удар по единству НАТО и Евросоюза

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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

«Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой instagram.com/gixie_beauty
Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Подробности...
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Украине нужна еще и дезинфекция

Евгений Мысловский
Евгений Мысловский, член Совета по правам человека
Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию американских биолабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Подробности...

Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Руслан Ильинский
Руслан Ильинский, специалист аппарата Уполномоченного по правам
Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ. Подробности...
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Денацификация Украины: как и зачем

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Советские истребители нанесли удар по единству НАТО и Евросоюза

    Польские самолеты не станут украинскими
    		   10 марта 2022, 16:55
    Фото: Andreas Franke/picture alliance/
    Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Грандиозный международный скандал разгорается внутри Евросоюза и НАТО, и причиной ему – судьба старых советских истребителей МиГ-29. Украина требует отдать ей эти машины, находящиеся, в частности, на вооружении Польши. Почему же даже Соединенные Штаты всячески противодействуют реализации этой идеи?

    «Польско-американский пинг-понг». Именно так пока еще президент Украины Владимир Зеленский назвал ту большую дипломатическую игру, которая развернулась между Варшавой и Вашингтоном по вопросу поставок Украине самолетов МиГ-29. Тех, которые были поставлены в страны бывшего Варшавского блока еще в советское время, и до сих пор находятся на вооружении теперь уже новых стран НАТО.

    Что это было?

    И действительно, все выглядит крайне странно. Сначала польский МИД говорит о том, что готов через американцев передать украинцам имеющиеся у Польши старые советские истребители. «Власти Республики Польша после консультаций с Президентом и Правительством Республики Польша готовы немедленно и безвозмездно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайне и предоставить их в распоряжение Правительства Соединенных Штатов Америки», – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

    Затем Соединенные Штаты говорят, что первый раз о таком слышат. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала польское предложение исключительно инициативой Варшавы, не согласованной с Вашингтоном. И вряд ли она врала – эти слова были сказаны не в ходе официального брифинга, а во время открытых слушаний в Комитете по международным делам Сената (где, напомним, за вранье политика вполне могут отдать под суд).

    Высказались и военные. По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, «глава Пентагона Ллойд Остин заявил министру национальной обороны (Польши – прим. ВЗГЛЯД) Мариушу Блащаку, что США не поддерживают передачу дополнительных самолетов Украине и не хотят иметь их в своем распоряжении». «Перспектива того, что самолеты, находящиеся в распоряжении властей США, взлетают с базы США и НАТО в Германии и залетают в оспариваемое Россией воздушное пространство над Украиной, вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО», – говорится в заявлении Пентагона.

    На самом же деле, польская «МиГиада» возникла лишь потому, что Варшава по своему историческому обыкновению попыталась сыграть в игру, для участия в которой у нее не хватает навыков и сил. Судя по всему, изначально именно Варшава выразила желание передать Украине самолеты МиГ.

    Естественно, речь не шла о какой-то благотворительности – скорее о размене. «В то же время Польша просит Соединенные Штаты Америки предоставить ей бывшие в употреблении самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно согласовать условия закупки этих машин», – говорится в заявлении польского МИД. Речь шла о подержанных американских F-16.

    «Ни в коем случае это не могут быть самолеты, выведенные из состава ВС Польши. Мы должны поддерживать нашу способность по сдерживанию и защите собственной территории... Наш долг, прежде всего, – обеспечить безопасность поляков», – обосновывал эту просьбу замминистра обороны страны Марцин Очепа.

    Сделка требовала тишины

    Размен, конечно, классный. «Это два совершенно разных самолета. Самолеты МиГ-29 – так называемые фронтовые истребители, как их классифицировали в СССР. Это самолеты довольно малой дальности, используемые для оборонительных действий, то есть для сбивания других самолетов или вертолетов. МиГ-29 может нести вооружение для атаки наземных целей, но это обычные бомбы и неуправляемые ракеты, – пишет польский военный эксперт Петр Абрашек. – В свою очередь, F-16 является классическим многоцелевым самолетом, то есть может использоваться для защиты от других самолетов, таких как МиГи-29, а также для разведывательных задач...

    F-16 также является ударным самолетом, поскольку он несет большое количество оружия для поражения наземных целей. F-16 имеет большую дальность полета, чем МиГ-29. Еще одно важное отличие состоит в том, что F-16 может дозаправляться в воздухе, а версии МиГ-29, используемые в Польше и Украине, не могут». То есть, проще говоря, поляки хотели за счет американцев обновить и усилить свой военно-воздушный парк.

    Основная проблема была в том, каким образом отправить самолеты на Украину. Согласно одному из проектов, планировалось перекрасить самолеты в украинские цвета и каким-то образом доставить их на территорию Украины в разобранном виде, а там собрать. Однако Россия разбомбила те объекты на Украине, где могли бы сделать такую сборку.

    Еще одним вариантом была простая переброска самолетов с польских аэродромов на украинские. Но, во-первых, украинские уже почти полностью обнулены российскими ВКС, и, во-вторых, уже существовал румынский прецедент. После того, как Бухарест позволил украинскому боевому самолету перелететь (без оружия, правда) со своего аэродрома на украинский, румынским чиновникам пришлось оправдываться перед Москвой. Да, их действия были законными, но с учетом крайне ужесточившейся линии России в украинском вопросе – опасными.

    Однако эти переговоры закончились в итоге не поставками самолетов, а скандалом – их просто слили в прессу. «Разведчики и военные говорят, что такие дела требуют трех вещей: во-первых, тишины, во-вторых, тишины и в-третьих, тишины», – пишет польское издание Onet. По словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, такими нарушителями тишины стали «не мы, а некоторые политики ЕС».

    По всей видимости, он имеет в виду главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который первым заикнулся публично о поставке истребителей. «Боррель пытался поставить Польшу перед свершившимся фактом, сообщив без всякого согласования о якобы готовности Польши и других стран сдать свои самолеты. Это… вопиющее проявление опасного дилетантства главы дипломатии ЕС», – возмущаются польские СМИ.

    Так понадкусывают

    Впрочем, брюссельский бюрократ лишь обозначил такую возможность. По-настоящему же тишина была разорвана победными криками украинских пропагандистов. В конце февраля они решили поддержать моральный дух своих вооруженных сил новостью о том, что вот-вот Киев получит 70 МиГов и Сушек от восточноевропейских стран. И не просто получит – эти самолеты будут базироваться на восточноевропейских аэродромах и оттуда наносить удары по российским войскам.

    То есть, переводя с пропагандистского на юридический язык, автоматически станут сторонами конфликта, а их аэродромы – законными целями для российских вооруженных сил. А после 24 февраля слово «законный» тут нужно читать как «очевидный».

    В Европе очень быстро прочувствовали последствия такого сценария, поэтому ряд восточноевропейских стран тут же пошли в отказ, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что никаких аэродромов НАТО для самолетов предоставлять не будет. Да, об отказе в поставках самолетов речь не шла, однако стало очевидно, что перспективы такой поставки ставятся под большой вопрос.

    И вот тут поляки выступили со своей гениальной идеей о переброске самолетов американцам на базу в Рамштайн. Формально не только для того, чтобы американцы сами разобрались с тем, как поставить МиГи украинцам. Польские власти объясняли это предложение принципом коллективной ответственности.

    «Все вопросы о дополнительной поддержке Украины, особенно в военной сфере, – это вопросы к Североатлантическому альянсу. Мы, конечно, занимаем очень конкретную позицию и готовы участвовать в этой поддержке, но мы должны осознавать, что она может быть использована Россией как предлог для эскалации своих агрессивных действий против стран НАТО. Поэтому все союзники по НАТО должны ответить на вопрос о том, насколько мы к этому готовы», – пояснил замминистра обороны Польши Марцин Очепа.

    «Польша не является стороной этой войны, как и НАТО. Столь серьезное решение должно быть принято единогласно и однозначно всем Североатлантическим пактом», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Однако на самом деле мотив был совершенно иным: Варшава (вероятно, по своей инициативе) попыталась втянуть в МиГиаду еще и Берлин.

    «Намного логичнее это предложение звучало бы, если бы имелась в виду передача самолётов где-нибудь во Флориде или Техасе. Однако речь шла именно о базе Раммштайн и других вариантов нет. Полагаю, что такие вопросы должны обсуждаться американцами и некоторыми странами "новой Европы" с гораздо большим пониманием общеевропейских интересов, уважением к суверенитету европейских стран и с учётом позиции их руководства, – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – В данном случае польское руководство думало не столько о передаче самолетов американцам, сколько о глубоком вовлечении Германии в конфликт. При этом мнение Берлина о размещении на базе Рамштайн польских самолетов перед дальнейшей их отправкой на Украину никто не спросил.

    Это же просто элементарное требование дипломатической этики. Немцам же вся эта история про "заманить русских на Украину", спровоцировать с Россией с последующим повышением цен на газ и нефть и получить в результате ослабление конкурентоспособности своей экономики и тотальную зависимость от американцев очень не нравится».

    Расплата за понты

    В итоге провокация вышла боком. Немцы участвовать отказались. Американцы тоже самоустранились. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил том, что польские самолеты – это польское дело.

    «Я не могу говорить от имени польских властей. Если страна хочет передать самолеты ВВС Украины, это ее суверенное решение. Соединенные Штаты не будут стоять на пути и не будут мешать», – поясняет чиновник. То есть, фактически, Вашингтон отказался защищать союзника по НАТО. «Если бы в тот момент был какой-то ответный удар со стороны России, то США и НАТО могли бы сказать: истребители прислала сама Польша, а не Вашингтон или страны Альянса», – цитируют польские СМИ свой источник в тамошнем правительстве.

    Ну и, наконец, сама история вызвала крайне неоднозначную реакцию в самой Польше. Во-первых, правящую партию обвинили в дилетантизме. И в плане вброса, и в плане попыток изобрести велосипед. «Можно было решить иначе, чуть умнее – по примеру Турции, которая продает дроны Украине. Договориться с Украиной, чтобы она обратилась к нам за продажей самолетов. И мы согласились бы продать их в кредит. Ситуация была бы даже лучше, чем в случае с Турцией, потому что мы бы продавали оружие так же, как и любой другой член НАТО, и не обременяли бы украинцев необходимостью платить сегодня», – говорит бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич.

    Во-вторых, правительство обвинили в пренебрежении национальной безопасностью. «Украинцам нужна эта техника. Но надо сказать, что, сдавая эти самолеты, мы, как и Польша, лишаем себя трети сил воздушной обороны, – заявил польский генерал в отставке Ян Райхель. При этом, по его словам, поставка взамен самолетов F-16 не решит проблему. И даже не потому, что у них несколько иной функционал в небе.

    «Даже если мы сдадим эти МИГи завтра, а самолеты F-16 прибудут послезавтра, мы должны понимать, что до обучения личного состава пройдет не менее полугода… Мы также должны понимать, что безвозвратно потеряем часть личного состава, эксплуатировавшего МИГ-29. По разным причинам, в основном из-за возраста, ряд пилотов не обучить под новый тип самолета. Нам нужно очень быстро восполнять эти потери», – поясняет пан Райхель.

    При этом пренебрежение это шло не ради реальной помощи Украине, а ради демонстративных акций – ведь поставляемые самолеты вряд ли сильно помогли бы киевскому режиму. «Украинским летчикам придется потратить некоторое время на то, чтобы научиться управлять этими самолетами, потому что они прошли модернизацию и имеют множество других приспособлений, которых нет на эксплуатируемых на Украине машинах», – говорит Ян Райхель. В общем, польские власти страдают сейчас от своего гонора. Опять.


     
     
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