«Око за око» против искусственного интеллекта

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14 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Россия выходит из-под финансовых тисков Запада

Российский экспорт и импорт требует независимых от США финансовых инструментов Юрий Смитюк/ТАСС
Не сумев сломить российскую экономику, Запад пытается с помощью так называемых вторичных санкций разорить торговых партнеров России. А помогает этому вся финансовая инфраструктура, построенная для отслеживания любых сделок в долларах и евро в глобальном масштабе. Независимая от США расчетная система на пользу России и ее союзникам уже фактически создана – она вполне способна заменить SWIFT. Подробности...
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Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Зачем Украине грандиозный советский памятник

Так монумент выглядит в фантазиях киевского режима кадр из видео
Похоже, украинские декоммунизаторы добрались-таки до одного из самых сакральных символов Киева – открытого еще Брежневым монумента Родина-мать. Киевский режим готовится убрать советский герб со щита гигантского памятника и заменить его на украинский тризуб. Почему монумент попросту не снесли целиком? На этот вопрос есть сразу несколько ответов. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
В чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? В обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Подробности...

Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    «Око за око» против искусственного интеллекта

    Олег Степанов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    14 июля 2023, 09:42

    Мы часто слышим споры об искусственном интеллекте – он заменит человека, он лишит человека свободы и идентичности, он воплотившееся зло или, наоборот – это порождение технического прогресса, ведущего человека в эпоху свободы и творчества? В обоих случаях ИИ становится некой самостоятельной сущностью. Выражу отличное мнение от обеих позиций. ИИ – это класс программных продуктов, в которых присутствует сложная нелинейная логика. Это всего лишь инструмент, созданный человеком, это «лопата», которая без человека не может ничего, а в руках человека может стать и добром, и злом. Лопатой можно копать, а можно убивать. 

    Но в чем опасность ИИ? Как ни странно, я вижу опасность ИИ в тотальном насаждении античеловеческой западной практики развития «римского права» (то есть в усилении бюрократизации и обезличивании отношений между людьми), в искоренении еще существующих в незападных странах человеческих практик, подчиненных так называемому «обычному праву», то есть правилам личного взаимодействия между людьми. Давайте посмотрим на ИИ под углом права. Права в самом корневом человеческом смысле этого слова: имею право, я прав.

    Вспомним пушкинского капитана Копейкина. Он столкнулся с бюрократией, которая действует по инструкции, в соответствии с собственной железной логикой, а не в соответствии с обычным правом. И он проиграл. Как человек он не смог добиться правды. Ему пришлось превратиться в «духа отмщения» – око за око, зуб за зуб. Почему он проиграл, будучи человеком? Потому что он столкнулся с римским правом – с расчеловеченной процедурой, с механизмом, в котором главная цель – бесперебойная логичная работа механизма. Ни человеческая справедливость, ни правда не являются главной целью бюрократии и любых механистичных процедур, в том числе правовых. В любом вынесении решения через процедуру, через механизм мы сталкиваемся с возможностью для человека спрятаться за механизм, за процедуру, за ИИ в конце концов.

    Что ж делать? В «обычном праве», которое изложено у разных народов в разных текстах: в «Русской правде», «Второзаконии», «Салической правде», устанавливается принцип справедливости – компенсация за нанесенный ущерб. Око за око, зуб за зуб. То есть ущерб, нанесенный пострадавшему, должен быть нанесен и причинившему ущерб.

    Римское право – порождение бюрократического государства, выстроило обезличенный механизм, в котором появляется не компенсация, а наказание – наказывается само нарушение порядка, нарушение правил, установленных государством. В обычном праве нет наказания, есть компенсаторный механизм: выколол глаз – почувствуй сам, как жить без глаза, украл яблоки – почувствуй сам как жить без суммы, эквивалентной стоимости этих яблок. Здесь есть не наказание тюрьмой или штрафом, а именно восстановление справедливости, восстановление «мирового» баланса – испытать на себе причиненное.

    Фото: DPA/TASS

    Позднее, в христианской традиции, тюрьма стала осмысляться не как наказание, а как возможность для исправления в изоляции от общества. Но сам принцип римского права тут не при чём. Римское право – это дитя обезличенной бюрократии. Подчинение западной модели организации общества всегда сопровождается внедрением западного правопорядка, выросшего из римского права, из слепого и бесчеловечного следования установленному порядку – dura lex, sed lex. Это римское выражение можно перевести как «чёрств закон, но это закон». Не в смысле неотвратимости или строгости наказания, а в том смысле, что римляне осознавали чёрствость и бесчеловечность бюрократического правопорядка, но считали, что в огромной империи лучше действовать по инструкции, а не искать справедливости.

    Одна из ненавистнейших черт человеческих отношений для западного миропорядка – личные связи, личные пристрастия, личный опыт. Это называется коррупцией, конфликтом интересов, личной заинтересованностью. Бюрократические механизмы должны быть максимально обезличены – аукционы, тендеры, камеры, рейтинги. И хотя это сильно вредит делу, но всё равно внедряется до идиотизма страстно.

    России, как и многим незападным странам, чужды бесчеловечные бюрократические процедуры. Они не приживаются, искажаются, превращаются в карикатуру западных институтов. Возможно, путь спасения от расчеловечивающего действия правовых бюрократизированных механизмов, частью которых всё больше становятся процедуры, управляемые ИИ, в том, чтобы ввести личную ответственность в среду бюрократии. Личную ответственность по принципу механизма восстановления справедливости в «обычном праве» – нанес ущерб, получил равный ущерб. За каждым алгоритмом ИИ, за каждой бюрократической процедурой должна стоять конкретная личность чиновника, и ущерб, нанесенный последствиями применения этого алгоритма или процедуры должен симметрично отразиться на личной жизни чиновника.

    Ведь в чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? Сила бюрократии в обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Да, вы можете доказать в суде свою правоту, потратить силы, время, нервы, а вам вернут только деньги. Кто вернет? «Некто», «Оно» – безличное государство-никто. А если бы ущерб вернул конкретный чиновник, группа чиновников, виновных в несправедливости и неправде, тогда бы скорость улучшения алгоритмов ИИ, бюрократических процедур, инструкций, их нацеленность на справедливость стремилась бы к бесконечности.

    А сейчас чиновник спрятался за спину автоматических процедур. Хотя, знаете ли вы, что до сих пор каждое решение о наложении штрафа подписывает конкретное лицо – майор или капитан такой-то и такой-то? Понятно, что не сам лично ручкой десятки тысяч бумажек подписывает, а факсимильная или электронная подпись ставится, понятно, что он ни во что не вникает, что невозможно это при рассмотрении десятков тысяч случаев… Так об этом и речь, что так не должно быть. Выплачивал бы он ущербы от несправедливости из собственного дохода, так и потребовал бы, чтоб дело было организовано справедливо и нацелено на исправление правды.

    Предвижу возражения христиан. Где милость к виновным? Неужели мы вернем в правосудие дохристианский принцип: око за око, зуб за зуб? Отвечу так: не надо путать бюрократическое правосудие, порожденное Римской империей, и личную милость, к которой призывал Христос. Возможность личной милости можно и оставить в правосудии: например, пострадавший может простить и не взыскивать личный ущерб с причинившего. Но необходимо убрать возможность уходить от личной ответственности, спрятавшись за искусственный интеллект, за процедуру, инструкцию и тому подобные обезличивающие механизмы.

    Такой правопорядок восстановит личные отношения между людьми в свете правды и справедливости. Кстати, тексты и «Русской правды», и «Салической правды» возникли уже в христианские времена и никак христианству не противоречили, зато были нацелены на исправление всяческой неправды и несправедливости. Необходимо правопорядку вернуть личное измерение: я прав или не прав, остальное не важно.

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