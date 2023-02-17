Число российских IT-компаний увеличилось до 19 тысяч за год

Чернышенко: Число аккредитованных отечественных IT-компаний выросло почти в пять раз

Число аккредитованных отечественных IT-компаний за прошедший год увеличилось с 4 тыс. до 19 тысяч, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пятом Международном научном форуме в РЭУ им. Плеханова.

В рамках форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Техноэкономика: трансформация платформ» Чернышенко сообщил, что уровень цифровой зрелости отраслей экономики и социальной сферы за прошедший год вырос примерно на 10% и составил 65,8%.

По его словам, около 80% существующих зарубежных решений сегодня можно заменить отечественными аналогами, и эта работа ведется в рамках индустриальных центров компетенций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Большое значение в эффективной цифровой трансформации имеет развитость технологий искусственного интеллекта. На сегодняшний день уже более 52% крупных организаций в России используют искусственный интеллект в своей деятельности, около 21% – планируют начать это делать в ближайшее время. По экспертным оценкам, вклад искусственного интеллекта в ВВП страны к 2025 году может составить до 2%.

Тему искусственного интеллекта поднял в своем выступлении депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что ИТ-технологии присутствуют в большинстве повседневных процессов, например, регулирование дорожного движения, подачи воды, тепла в дома, и добавил, что эти процессы постепенно переходят под контроль искусственного интеллекта.

По его мнению, к вопросу регулирования техноэкономики нужно подходить очень аккуратно и действовать поступательно. Необходимо дать возможность развиваться новым технологиям, но при этом – защитить пользователей.

Хинштейн также напомнил, что президент России Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки доработать и принять законопроект о доступе к обезличенным данным. «Изначальный проект, подготовленный Минцифры, предлагал разрешить использовать обезличенные персональные данные россиян «в том числе для предпринимательской деятельности». Наш ИТ-Комитет всегда стоял на позиции, что интересы пользователей первичны и только сам человек может распоряжаться своими данными. Законопроект будет доработан и рассмотрен Парламентом до конца года», – подчеркнул законодатель.

Тему искусственного интеллекта, но в разрезе фейков и дипфейков поднял директор АНО «Центр Глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко. Спикер отметил, что весьма спорным проявлением искусственного интеллекта являются дипфейки. «Мы чаще всего в нашей практике сталкиваемся с тем, что дипфейки используют совсем не в чистых помыслах: это манипулирование общественным мнением, результатами выборов и политических кампаний, распространение клеветы, дезинформации и шантаж», – резюмировал эксперт.

На форуме обсуждались не только общие вопросы, но и отдельные направления. Так, руководитель отдела реализации проектов в сфере информационных и цифровых технологий АНО «Россия – страна возможностей» Марьям Карпова в рамках секции «Патриотизм через призму технологий: включение молодежи в технологическое развитие страны» добавила, что одним из развивающихся направлений на сегодняшний день является игровая индустрия.

Карпова подчеркнула, что игры являются эффективным инструментом взаимодействия с новым поколением и действенный методом налаживания диалога между взрослыми и детьми. Именно в этом алгоритме коммуникации появляется возможность передачи новому поколению ценностей и знаний в том формате, в котором они привыкли воспринимать информацию.

По мнению эксперта, использование качественных игровых продуктов отечественного производства является показателем востребованности как российских разработок, так и геймдев-специалистов на территории нашей страны, что повышает уровень патриотизма и лояльности молодежи к отечественным технологиям и возможностям.

Для эффективного использования технологий в патриотической работе стоит начать с аккумулирования и транслирования информации об отечественных разработках, резюмировала она.