«Лидеры России» в День науки объявили о новых планах

Сообщество ученых «Искра» «Лидеров России» в День науки объявило о новых планах

В День российской науки, 8 февраля, участники сообщества ученых «Искра» конкурса управленцев «Лидеры России» объявили о новых прикладных разработках в области искусственного интеллекта и технологий для газовой энергетики.

В 2023 году сообщество «Искра» решило сосредоточиться на внедрении результатов научного труда в реальный сектор экономики, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В частности, российские ученые достигли успехов в создании биоподобного искусственного интеллекта. Эти разработки позволят приблизиться к пониманию фундаментальных когнитивных процессов в мозгу человека, что важно, например, для диагностики последствий коронавируса, сообщил старший научный сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию, победитель трека «Наука», суперфиналист третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Александр Петухов.

«Мы получили важные результаты в области построения моделей биоподобного ИИ на нестандартных основах. Подразумевается использование не только нейронных сетей, но и применение дополнительных математических методов и алгоритмов. Это новый шаг в построении реального искусственного интеллекта», – пояснил ученый.

Победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России», замруководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН, кандидат химических наук Илья Меньщиков рассказал о развитии проекта по созданию первого в мире комплекса наземного хранения природного газа в адсорбированном виде.

«Эффективность работы единой системы газоснабжения (ЕСГ) зависит не только от развитости сети, но и от ее устойчивости к пиковым нагрузкам и простоям. Новые адсорбционные комплексы могут использоваться в качестве резервных хранилищ», – пояснил ученый.

Победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России», и. о. ректора Тихоокеанского госуниверситета Юрий Марфин считает, что в научно-образовательной сфере России сейчас происходят важные изменения.

«В первую очередь, происходит смещение фокуса от фундаментальных разработок к прикладным научным исследованиям. Второй момент: очень важно рассказывать общественности о научных достижениях, которые сегодня существуют», – отметил он.