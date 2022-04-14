Россия снова воюет за весь мир

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14 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
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Запад пытается лишить Россию стратегического ресурса

Так добывают литий REUTERS/Agustin Marcarian
Ключевой для всей современной электроники и металлургии элемент – литий – ограничен для поставок в Россию. Объявлено, что это сделали Аргентина и Чили, однако в реальности эти страны не присоединялись к санкциям против нашей страны. Кто на самом деле стоит за этим решением, насколько велика эта проблема – и как ее можно в итоге решить? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Как помешать Киеву собрать новую армию на западе

Запад готов поставить на Украину не только танки mil.gov.ua
Европа и США готовы передать Киеву танки и бронетехнику. Это помимо переносных противотанковых и зенитных комплексов и стрелкового оружия. С помощью этих вооружений и резервов ВСУ Киев может попытаться создать на западе страны мощную группировку. Как России не допустить этого? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...

Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. Подробности...
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Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Ровно восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, «кровавый пастор» Турчинов, усевшийся на опустевшем «троне» сбежавшего Януковича и исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ о начале «антитеррористической операции на Юго-Востоке Украины». И началась война. Подробности...
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Итог спецоперации: Украина обеднела вдвое

Главный заложник Зеленского

Санкции против России задели казахов

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
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  • Осталось изначально плохим
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    Россия снова воюет за весь мир

    Олег Степанов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		14 апреля 2022, 17:38

    Необходимо осознать, что не с Украиной и не за возврат русских территорий ведет спецоперацию Россия. Представим, что есть дружественное соседнее государство, в составе которого находятся территории, некогда принадлежавшие Российской империи и Советскому Союзу, и на этих территориях счастливо проживает русскоязычное население. Да и Бог с ним! Никогда никаких спецопераций не началось бы, да и население России ничего такого массово поддерживать бы не стало. К сожалению, эта утопическая логика никак не осуществима в сценариях мирового развития.

    Россия воспротивилась глобальному миропорядку, миропорядку, который имеет тоталитарный античеловеческий характер, ведет экспансионистскую экономическую и культурную политику, отрицает многополярность человечества. Любой благой посыл переворачивает с ног на голову: под лозунгом инклюзивности (справедливости) экономики превращает человечество в сообщество бессмысленных потребителей, разнообразие идентификации превращает в отрицание права на устойчивую идентичность и отрицание природы человека, формирование общих этических ценностей – в культуру отмены, напоминающую большевистский террор и нацистские репрессии, гармоничное развитие экосистемы превращает в насильственное отдаление человека от природы.

    Происходит это по причине того, что любая глобалистская логика – будь то либеральная, социалистическая или новая «либерально-социалистическая» – оторвана от земли, от народа и от жизни конкретных людей. Отсюда происходит ее репрессивный характер – во имя всеблагих целей можно переписать историю народа, заставить исповедовать строго определенные ценности под страхом оказаться изгоем общества, насадить единственно верный тотальный экономический уклад. Мы видели это в начале XX века на нашей земле, теперь видим повторение в глобальном масштабе.

    Эта глобальная сила похожа на раковую опухоль, она не имеет своего места, она не часть организма, она живет постоянной экспансией и через метастазы расползается повсюду. Как ее остановить? Война похожа на химиотерапию, иногда другого выхода нет, но она повреждает органы вместе с опухолью. Дальше надо восстанавливать нормальное функционирование каждого органа, его связь с остальным организмом.

    Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы слышим их голоса в редких случаях, когда они прорываются в несвободное пространство западной политики и СМИ, которое жестко контролируется глобалистами. Сейчас идет жесточайшее противостояние даже не глобального (это пространственный термин), а глобалистского тоталитарного мироустройства с силами, которые хотят многополярности и восстановления реального разнообразия, основанного на уникальных и устойчивых идентичностях народов и людей, которые хотят полноценной многосложной жизни, а не дебилизованного контролируемого общества «потребительского счастья».

    Фото: Александр Река/ТАСС

    В этой ситуации русская политика должна обратиться к поддержке народа, причем не только к гражданам России, но и гражданам других государств, четко обозначив цели, действия и последствия. Основная цель – разрушить тоталитарную экономическую и политическую систему, пытающуюся навязать волю глобальных мировых центров всем странам мира, восстановить основу свободного развития всех народов мира – политическую и экономическую многополярность и, что важно, многоукладность культурную и экономическую.

    Ради этого необходимо призвать к различному уровню участия в военной операции все заинтересованные стороны, образовать антиглобалистскую международную коалицию. Жестко отказаться от расчетов в евро и долларах, ввести экономические санкции, разрушающие экономику стран, осуществляющих агрессию против России и независимых стран, несмотря на сиюминутные тяжелые последствия для нашей экономики. Призвать страны мира, не поддерживающие тоталитарный глобалистский античеловеческий режим, образовать свободное независимое экономическое пространство и сформировать институты и правила, его регулирующие. Призвать частные международные компании следовать правилам свободного рынка, а за нарушение этих правил на территории России ввести экономические штрафы и санкции как за картельный сговор. Да и, в принципе, необходимо четко выразить изменившееся отношение к глобальному международному капиталу и бизнесу, который ясно показал свою глобалистскую позицию, поддержав санкции. Мы больше не будем рады присутствию на нашей земле транснациональных корпораций, которые развивают только глобальные экономические центры, оставляя там всю добавленную стоимость и рычаги управления.

    Гражданам России необходимо объяснить, что общество, которое мы хотим построить в будущем, должно основываться на ограничении прав государства вмешиваться в частную, семейную и экономическую жизнь граждан в противовес тенденциям установления всеобщего контроля в глобалистском мироустройстве. Что рост потребительских возможностей населения – это не основная экономическая цель государства. Наоборот, поощрение чрезмерного потребления должно уступить поощрению производства общественного блага и гармонизации окружающей среды, но при сохранении экономической свободы и многоукладности экономики. Многоукладность экономики означает, что не только максимизация доходов с капитала реально движет экономикой, не только рост потребления, но и производство общественного блага и возможность развития человека как творческой личности, гармонизирующей экосистему. Российское единое и неделимое государство должно стать территорией, где многообразная природа человека, проявляющаяся в национальных культурных и этических особенностях народов, охраняется и получает развитие в рамках связи с традиционными территориями проживания. Семья является неприкосновенной основой общественного устройства и базовой экономической единицей.     

    Уверен, что в этом случае народ благословит уход эпохи макдоналдсов, кока-кол, голливудов, мерседесов и даже самсунгов и майкрософтов. Не только российский народ – запрос на большую осмысленность, на выход из тупика общества потребления есть во всех странах.

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