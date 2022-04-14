Россия снова воюет за весь мир

Необходимо осознать, что не с Украиной и не за возврат русских территорий ведет спецоперацию Россия. Представим, что есть дружественное соседнее государство, в составе которого находятся территории, некогда принадлежавшие Российской империи и Советскому Союзу, и на этих территориях счастливо проживает русскоязычное население. Да и Бог с ним! Никогда никаких спецопераций не началось бы, да и население России ничего такого массово поддерживать бы не стало. К сожалению, эта утопическая логика никак не осуществима в сценариях мирового развития.

Россия воспротивилась глобальному миропорядку, миропорядку, который имеет тоталитарный античеловеческий характер, ведет экспансионистскую экономическую и культурную политику, отрицает многополярность человечества. Любой благой посыл переворачивает с ног на голову: под лозунгом инклюзивности (справедливости) экономики превращает человечество в сообщество бессмысленных потребителей, разнообразие идентификации превращает в отрицание права на устойчивую идентичность и отрицание природы человека, формирование общих этических ценностей – в культуру отмены, напоминающую большевистский террор и нацистские репрессии, гармоничное развитие экосистемы превращает в насильственное отдаление человека от природы.

Происходит это по причине того, что любая глобалистская логика – будь то либеральная, социалистическая или новая «либерально-социалистическая» – оторвана от земли, от народа и от жизни конкретных людей. Отсюда происходит ее репрессивный характер – во имя всеблагих целей можно переписать историю народа, заставить исповедовать строго определенные ценности под страхом оказаться изгоем общества, насадить единственно верный тотальный экономический уклад. Мы видели это в начале XX века на нашей земле, теперь видим повторение в глобальном масштабе.

Эта глобальная сила похожа на раковую опухоль, она не имеет своего места, она не часть организма, она живет постоянной экспансией и через метастазы расползается повсюду. Как ее остановить? Война похожа на химиотерапию, иногда другого выхода нет, но она повреждает органы вместе с опухолью. Дальше надо восстанавливать нормальное функционирование каждого органа, его связь с остальным организмом.

Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы слышим их голоса в редких случаях, когда они прорываются в несвободное пространство западной политики и СМИ, которое жестко контролируется глобалистами. Сейчас идет жесточайшее противостояние даже не глобального (это пространственный термин), а глобалистского тоталитарного мироустройства с силами, которые хотят многополярности и восстановления реального разнообразия, основанного на уникальных и устойчивых идентичностях народов и людей, которые хотят полноценной многосложной жизни, а не дебилизованного контролируемого общества «потребительского счастья».

В этой ситуации русская политика должна обратиться к поддержке народа, причем не только к гражданам России, но и гражданам других государств, четко обозначив цели, действия и последствия. Основная цель – разрушить тоталитарную экономическую и политическую систему, пытающуюся навязать волю глобальных мировых центров всем странам мира, восстановить основу свободного развития всех народов мира – политическую и экономическую многополярность и, что важно, многоукладность культурную и экономическую.

Ради этого необходимо призвать к различному уровню участия в военной операции все заинтересованные стороны, образовать антиглобалистскую международную коалицию. Жестко отказаться от расчетов в евро и долларах, ввести экономические санкции, разрушающие экономику стран, осуществляющих агрессию против России и независимых стран, несмотря на сиюминутные тяжелые последствия для нашей экономики. Призвать страны мира, не поддерживающие тоталитарный глобалистский античеловеческий режим, образовать свободное независимое экономическое пространство и сформировать институты и правила, его регулирующие. Призвать частные международные компании следовать правилам свободного рынка, а за нарушение этих правил на территории России ввести экономические штрафы и санкции как за картельный сговор. Да и, в принципе, необходимо четко выразить изменившееся отношение к глобальному международному капиталу и бизнесу, который ясно показал свою глобалистскую позицию, поддержав санкции. Мы больше не будем рады присутствию на нашей земле транснациональных корпораций, которые развивают только глобальные экономические центры, оставляя там всю добавленную стоимость и рычаги управления.

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Гражданам России необходимо объяснить, что общество, которое мы хотим построить в будущем, должно основываться на ограничении прав государства вмешиваться в частную, семейную и экономическую жизнь граждан в противовес тенденциям установления всеобщего контроля в глобалистском мироустройстве. Что рост потребительских возможностей населения – это не основная экономическая цель государства. Наоборот, поощрение чрезмерного потребления должно уступить поощрению производства общественного блага и гармонизации окружающей среды, но при сохранении экономической свободы и многоукладности экономики. Многоукладность экономики означает, что не только максимизация доходов с капитала реально движет экономикой, не только рост потребления, но и производство общественного блага и возможность развития человека как творческой личности, гармонизирующей экосистему. Российское единое и неделимое государство должно стать территорией, где многообразная природа человека, проявляющаяся в национальных культурных и этических особенностях народов, охраняется и получает развитие в рамках связи с традиционными территориями проживания. Семья является неприкосновенной основой общественного устройства и базовой экономической единицей.

Уверен, что в этом случае народ благословит уход эпохи макдоналдсов, кока-кол, голливудов, мерседесов и даже самсунгов и майкрософтов. Не только российский народ – запрос на большую осмысленность, на выход из тупика общества потребления есть во всех странах.