Как работать с данными, когда все врут

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6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса – угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
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ВСУ решились на химическую атаку в Донбассе

Провокация ВСУ в Рубежном поставила под удар жизнь и здоровье 300 тысяч мирных жителей кадр из видео
Отступающие украинские войска провели самую настоящую химическую атаку в Рубежном – они взорвали цистерну с кислотой, когда ветер дул в сторону войск ЛНР. Это создало угрозу жизни людей и химического загрязнения территории. В Донбассе много производств, где используются опасные химвещества. Насколько высока вероятность того, что при отступлении ВСУ оставят после себя в буквальном смысле выжженную землю? Подробности...
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История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
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Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Как работать с данными, когда все врут

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео из Бучи. К ним я и обращаюсь. Подробности...

Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
История Европы Нового времени плотно укладывается в трехсотлетний промежуток между двумя тридцатилетними войнами – XVII и XX веков. И именно здесь обретает свой большой и зловещий смысл. Подробности...

Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если противник не капитулирует самостоятельно, придется вынуждать его – и, возможно, брать в процессе крупные города. Недооценивать противника опасно. Но вредно и переоценивать. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Новые санкции и высылка русских дипломатов

Буча: Что думать

Обсуждение: 4 комментария

В Сербии и Венгрии победил Путин

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Как работать с данными, когда все врут

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		6 апреля 2022, 11:12

    У наших американских коллег есть хороший термин OCINT – разведка по открытым источникам. Это вполне описывает то, что я сделал в отношении данных из Бучи – города рядом с Киевом, название которого теперь знают во всем мире. Не нужно обладать специальными навыками и инструментами. Каждый, у кого есть доступ в интернет и минимальные пользовательские знания, может проверить всё, что я написал, и вынести собственный вердикт.

    Исходные данные хорошо известны: вся западная пресса старается убедить нас в том, что российские военнослужащие расстреляли мирных граждан при отступлении. Вокруг ситуации возникает огромный массив данных. Если верить украинскому политику Арестовичу, там были российские профессионалы ВДВ, спецназа и морской пехоты. Это не озлобленные на мирных жителей идеологи, вырезающие свастику на плечах (своих) и животах (еще живых чужих). Этический вопрос, зачем российским военным устраивать расстрелы при отступлении, учитывая, что они не делали этого, когда стояли в Буче, не имеет ответа. Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому никак не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео. К ним я и обращаюсь в четырех сюжетах.

    Сюжет первый. Мэр

    Факты. 30 марта. Пентагон фиксирует отход основных групп ВС РФ с киевского и черниговского направлений. 31 марта. Довольный мэр Бучи Федорук сообщает о «великой перемоге». Ни слова о трупах. Оценка: у мэров городов, где иностранные войска «расстреливают» мирных граждан и улицы усеяны трупами, не может быть такого настроения, как у Федорука, и любой адекватный человек будет не радоваться, а кричать во все концы: «Посмотрите, что сделали оккупанты». Собственно, президент Зеленский, посетив Бучу 5 апреля, примерно это и сказал.

    1 апреля. В пабликах начинают появляться видео, где на улице Яблонской в Буче лежат трупы. 2 апреля. Корреспонденты западных агентств заходят в Бучу, где не фиксируют присутствия российских ВС, но снимают трупы на Яблонской. Один из репортажей: «Местные жители свидетельствуют о расстрелах со стороны ВС РФ». Из цитат местных жителей только мэр. Справедливости ради BBC уточняет: в условиях войны оперативно проверять слова официалов не можем.

    Сюжет второй. Национальная полиция Украины

    Факты. 2 апреля в Бучу заходит украинская полиция, указывая в пресс-релизе слово «зачистка». Размер города в крайних точках 7,18 км по параллели и 5,05 км по меридиану. Приблизительно 35 кв. км. Это много? Средняя скорость ходьбы 5 км/ч. Бучу с юга на север можно пройти за час. Яблонская – улица длиной 4,03 км, в самом начале которой, по данным западных журналистов, лежат 12 тел (на пересечении с Вокзальной). НПУ делает релиз видео таймингом 7:48. Там минимум девять разных локаций Бучи, включая 14 небольших включений с гражданскими и одно подробное интервью. Гражданский говорит: «Сидели в подвале, нас вывели, меня повели стрелять, но передумали». Видео обрывается в момент, когда он говорит «я живу на Украине» (на Украине принято говорить «в Украине» – просто деталь, которая не говорит ни о чем). Видимых травм у того, кого интервьюируют, нет. Шокового состояния нет.

    3 апреля в интервью одному из российских массмедиа доброволец теробороны, описывающая ужасы войны, дословно говорит: «При мне людей не расстреливали. Те, кто лежат на Яблонской, погибли в результате хаотичной стрельбы». Оценка. Если верить западным массмедиа, с 1 апреля в городе лежат трупы, а по утверждению главной американской газеты, вообще с 11 марта. Почему из 14 гражданских на видео украинской полиции, снятом 2 апреля, о трупах и массовых расстрелах не говорит никто, и на том же видео длиной почти восемь минут в небольшом городке с показанными девятью локациями в кадр не попадает ни одного трупа?

    Сюжет третий. New-York Times

    Факты. 4 апреля главная американская газета публикует на сайте материал под заголовком «Satellite images show bodies lay in Bucha for weeks, despite Russian claims» («Спутниковые снимки показывают, что тела в Буче лежат неделями, несмотря на заявления России»). Спутниковые снимки компании Maxar Technologies синхронизированы с видео, появившимся в Сети 1 апреля вечером. На снимках яркий солнечный день, на видео из Бучи – пасмурный и туманный. Означает ли это, что тела лежат две недели с 19 марта (данные на снимках) или с 11 марта (утверждение NYT)? Нет. Только то, что моменты видео- (на смартфон) и фотофиксации (на спутник) разные.

    Сопоставив спутниковые снимки и «Яндекс. Карты», мои студенты (26 человек) установили, что улица, на которой находятся трупы, Яблонская. Это же подтверждает карта NYT. То есть мы окончательно фиксируем участок для анализа. Это пересечение Яблонской и Вокзальной.

    Предположим, что мы приняли на веру, как факт, данные о том, что тела в Буче на улице Яблонской лежат с 11 марта. Информация о них (фото- и видеофиксация) должна появиться в пабликах, посвященных этому городу. Мои студенты внимательно отсмотрели ведущие телеграм-каналы, посвященные Буче. Крупнейший создан 10 марта (подписчиков: 90,3 тыс.; постов: 0). Второй по величине создан 8 марта (подписчиков: 85,2 тыс.; постов: 0). Единственный наполненный локальный канал, посвященный Буче, имеет 21 641 подписчика. Число постов про трупы на Яблонской: 0.

    Мы посмотрели и локальные сообщества «ВКонтакте»: «Это Буча, детка!» (10 822 подписчика), «Мiсто-герой Буча» (2162), «Работа Ирпень, Буча» (2697). Ни в одном из них нет постов про трупы на Яблонской с 11 марта. Везде информация о них появляется 1-2 апреля, когда в город зашли украинская полиция, ВСУ и западные корреспонденты. Один из коллег предположил, что это может объясняться нежеланием фотографировать российские войска или качеством связи, но факт состоит в том, что во всех этих пабликах появлялись посты и фото разрушений и трупов, но не было ни одного фото с трупами на Яблонской.

    Сюжет четвертый. Телеканал «Звезда»

    Факты. С 5:02 1 апреля на сайте телеканала МО России находится материал под заголовком «Полный контроль: кадры действий морских пехотинцев и ВДВ в Киевской области». Скриншот с ним мне присылали украинские подписчики: дескать, ваше МО врет, говоря, что вывело всех 30 марта. В этом материале указано: «В течение пяти суток морпехи и десантники успешно сдерживали неприятеля на направлении Гостомель – Буча – Озёра... в итоге морпехи смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву». Оценка: предположу, что указанные подразделения прикрывали отход основных сил. Если вы взглянете на карту, то увидите, что незначительные силы российских ВС контролировали не Бучу, а территорию к юго-востоку от нее – в сторону Киева. То есть в самой Буче россиян не было с 30 марта. Наконец, в конце этого материала, который и продолжает висеть на сайте «Звезды», есть ссылка на заявление Игоря Конашенкова о выводе основных сил после 30 марта. Эту часть новости мои украинские подписчики, присылающие линк на нее, игнорируют.

    Буча еще долго будет предъявлять массмедиа новые фотографии трупов и разрушений. В этом материале я на основании тайминга и географических данных разобрал лишь один факт, на котором основываются обвинения западных массмедиа в адрес российских ВС: «трупы на улице Яблонской лежат с 11 марта». На основании анализа видео нацполиции Украины, заявления украинского волонтёра теробороны, анализа локальных пабликов и сопоставления тайминга, делаю вывод, что эти заявления западной прессы не соответствуют действительности, а сайт телеканала «Звезда» не противоречит заявлениям российского министерства обороны о выводе основных сил из Бучи с 30 марта.

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