Как работать с данными, когда все врут

У наших американских коллег есть хороший термин OCINT – разведка по открытым источникам. Это вполне описывает то, что я сделал в отношении данных из Бучи – города рядом с Киевом, название которого теперь знают во всем мире. Не нужно обладать специальными навыками и инструментами. Каждый, у кого есть доступ в интернет и минимальные пользовательские знания, может проверить всё, что я написал, и вынести собственный вердикт.

Исходные данные хорошо известны: вся западная пресса старается убедить нас в том, что российские военнослужащие расстреляли мирных граждан при отступлении. Вокруг ситуации возникает огромный массив данных. Если верить украинскому политику Арестовичу, там были российские профессионалы ВДВ, спецназа и морской пехоты. Это не озлобленные на мирных жителей идеологи, вырезающие свастику на плечах (своих) и животах (еще живых чужих). Этический вопрос, зачем российским военным устраивать расстрелы при отступлении, учитывая, что они не делали этого, когда стояли в Буче, не имеет ответа. Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому никак не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео. К ним я и обращаюсь в четырех сюжетах.

Сюжет первый. Мэр

Факты. 30 марта. Пентагон фиксирует отход основных групп ВС РФ с киевского и черниговского направлений. 31 марта. Довольный мэр Бучи Федорук сообщает о «великой перемоге». Ни слова о трупах. Оценка: у мэров городов, где иностранные войска «расстреливают» мирных граждан и улицы усеяны трупами, не может быть такого настроения, как у Федорука, и любой адекватный человек будет не радоваться, а кричать во все концы: «Посмотрите, что сделали оккупанты». Собственно, президент Зеленский, посетив Бучу 5 апреля, примерно это и сказал.

1 апреля. В пабликах начинают появляться видео, где на улице Яблонской в Буче лежат трупы. 2 апреля. Корреспонденты западных агентств заходят в Бучу, где не фиксируют присутствия российских ВС, но снимают трупы на Яблонской. Один из репортажей: «Местные жители свидетельствуют о расстрелах со стороны ВС РФ». Из цитат местных жителей только мэр. Справедливости ради BBC уточняет: в условиях войны оперативно проверять слова официалов не можем.

Сюжет второй. Национальная полиция Украины

Факты. 2 апреля в Бучу заходит украинская полиция, указывая в пресс-релизе слово «зачистка». Размер города в крайних точках 7,18 км по параллели и 5,05 км по меридиану. Приблизительно 35 кв. км. Это много? Средняя скорость ходьбы 5 км/ч. Бучу с юга на север можно пройти за час. Яблонская – улица длиной 4,03 км, в самом начале которой, по данным западных журналистов, лежат 12 тел (на пересечении с Вокзальной). НПУ делает релиз видео таймингом 7:48. Там минимум девять разных локаций Бучи, включая 14 небольших включений с гражданскими и одно подробное интервью. Гражданский говорит: «Сидели в подвале, нас вывели, меня повели стрелять, но передумали». Видео обрывается в момент, когда он говорит «я живу на Украине» (на Украине принято говорить «в Украине» – просто деталь, которая не говорит ни о чем). Видимых травм у того, кого интервьюируют, нет. Шокового состояния нет.

3 апреля в интервью одному из российских массмедиа доброволец теробороны, описывающая ужасы войны, дословно говорит: «При мне людей не расстреливали. Те, кто лежат на Яблонской, погибли в результате хаотичной стрельбы». Оценка. Если верить западным массмедиа, с 1 апреля в городе лежат трупы, а по утверждению главной американской газеты, вообще с 11 марта. Почему из 14 гражданских на видео украинской полиции, снятом 2 апреля, о трупах и массовых расстрелах не говорит никто, и на том же видео длиной почти восемь минут в небольшом городке с показанными девятью локациями в кадр не попадает ни одного трупа?

Сюжет третий. New-York Times

Факты. 4 апреля главная американская газета публикует на сайте материал под заголовком «Satellite images show bodies lay in Bucha for weeks, despite Russian claims» («Спутниковые снимки показывают, что тела в Буче лежат неделями, несмотря на заявления России»). Спутниковые снимки компании Maxar Technologies синхронизированы с видео, появившимся в Сети 1 апреля вечером. На снимках яркий солнечный день, на видео из Бучи – пасмурный и туманный. Означает ли это, что тела лежат две недели с 19 марта (данные на снимках) или с 11 марта (утверждение NYT)? Нет. Только то, что моменты видео- (на смартфон) и фотофиксации (на спутник) разные.

Сопоставив спутниковые снимки и «Яндекс. Карты», мои студенты (26 человек) установили, что улица, на которой находятся трупы, Яблонская. Это же подтверждает карта NYT. То есть мы окончательно фиксируем участок для анализа. Это пересечение Яблонской и Вокзальной.

Предположим, что мы приняли на веру, как факт, данные о том, что тела в Буче на улице Яблонской лежат с 11 марта. Информация о них (фото- и видеофиксация) должна появиться в пабликах, посвященных этому городу. Мои студенты внимательно отсмотрели ведущие телеграм-каналы, посвященные Буче. Крупнейший создан 10 марта (подписчиков: 90,3 тыс.; постов: 0). Второй по величине создан 8 марта (подписчиков: 85,2 тыс.; постов: 0). Единственный наполненный локальный канал, посвященный Буче, имеет 21 641 подписчика. Число постов про трупы на Яблонской: 0.

Мы посмотрели и локальные сообщества «ВКонтакте»: «Это Буча, детка!» (10 822 подписчика), «Мiсто-герой Буча» (2162), «Работа Ирпень, Буча» (2697). Ни в одном из них нет постов про трупы на Яблонской с 11 марта. Везде информация о них появляется 1-2 апреля, когда в город зашли украинская полиция, ВСУ и западные корреспонденты. Один из коллег предположил, что это может объясняться нежеланием фотографировать российские войска или качеством связи, но факт состоит в том, что во всех этих пабликах появлялись посты и фото разрушений и трупов, но не было ни одного фото с трупами на Яблонской.

Сюжет четвертый. Телеканал «Звезда»

Факты. С 5:02 1 апреля на сайте телеканала МО России находится материал под заголовком «Полный контроль: кадры действий морских пехотинцев и ВДВ в Киевской области». Скриншот с ним мне присылали украинские подписчики: дескать, ваше МО врет, говоря, что вывело всех 30 марта. В этом материале указано: «В течение пяти суток морпехи и десантники успешно сдерживали неприятеля на направлении Гостомель – Буча – Озёра... в итоге морпехи смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву». Оценка: предположу, что указанные подразделения прикрывали отход основных сил. Если вы взглянете на карту, то увидите, что незначительные силы российских ВС контролировали не Бучу, а территорию к юго-востоку от нее – в сторону Киева. То есть в самой Буче россиян не было с 30 марта. Наконец, в конце этого материала, который и продолжает висеть на сайте «Звезды», есть ссылка на заявление Игоря Конашенкова о выводе основных сил после 30 марта. Эту часть новости мои украинские подписчики, присылающие линк на нее, игнорируют.

Буча еще долго будет предъявлять массмедиа новые фотографии трупов и разрушений. В этом материале я на основании тайминга и географических данных разобрал лишь один факт, на котором основываются обвинения западных массмедиа в адрес российских ВС: «трупы на улице Яблонской лежат с 11 марта». На основании анализа видео нацполиции Украины, заявления украинского волонтёра теробороны, анализа локальных пабликов и сопоставления тайминга, делаю вывод, что эти заявления западной прессы не соответствуют действительности, а сайт телеканала «Звезда» не противоречит заявлениям российского министерства обороны о выводе основных сил из Бучи с 30 марта.