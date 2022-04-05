Провокацию в Буче объяснили попыткой консолидировать позицию в НАТО по Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал события в украинской Буче «опасной и серьезной провокацией» с целью консолидации позиции сообщества стран НАТО и ЕС по теме Украины и ослаблении позиции Москвы на переговорах с Киевом.

«В последнее время в Великобритании на самом высоком уровне заявляли, что Украина должна подойти к переговорам с Россией с «сильных позиций», то есть Украине надо чем-то наработать эти «сильные позиции». Когда я сейчас смотрю на инцидент в Буче, то очень хорошо просматривается, что эти «сильные позиции» для Украины нарабатываются с помощью очень опасной и серьезной провокации. Тем самым создается консолидированное мнение вокруг Украины, и она как бы политически усиливается», – приводит мнение российского посла в Соединенном Королевстве ТАСС.

«Удивляет хорошая спланированность провокации в Буче, она сделана аккурат накануне серии встреч европейцев в формате ЕС – НАТО, а также заседания Группы семи, на которых будет обсуждаться ужесточение санкций против России, накачка вооружениями Украины. Для того, чтобы предать большую силу этим рассуждениям, похоже, и заостряется это дело», – заметил Келин. «Это та „помощь“ со стороны Британии, которая на данном этапе пускает переговорные усилия под откос», – добавил он.

При этом дипломат обратил внимание «на роль [вещательной корпорации] Би-би-си во всей этой истории и ее связанность с действиями правительства». «Не скрывалось, что первые кадры были сделаны журналистами Би-би-си в Буче 1 апреля и выставлены в сеть. Обращает на себя внимание, что уже через несколько часов МИД Великобритании издает первые заявления не о трагедии в Буче, а что во всем виноваты российские власти, что они виноваты в жертвах, безо всякой проверки, без каких-либо обоснований. Моментально это передается на Даунинг-стрит, премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] делает совершенно сходное заявление. И накануне этой недели появляется заставка, анонс того, что будет происходить», – сказал Келин.

«Меня удивляет скорость, с которой это делает полугосударственная организация Би-би-си, лишь недавно получившая новое финансирование от правительства, и скоординированность действий в том плане, что заранее был предусмотрен визит главы Форин офиса Лиз Трасс в Варшаву, где она с высокой трибуны вместе с [главой МИД Украины Дмитрием] Кулебой дала все оценки этому вопросу. Сейчас последует дальнейшее развитие событий, когда польский президент Анджей Дуда приедет в Лондон. Все это выглядит настолько скоординированным и подготовленным, что просто вызывает удивление», – добавил глава диппредставительства.

«При этом Би-би-си все делает сама – сама готовит провокационную пленку, сама делает проверку на достоверность (fact checking), и сегодня результаты этой проверки были опубликованы, – сказал посол. – В документе говорится, что любые другие альтернативы просто невозможны. Не говорится ни о выступлении 31 марта мэра города Бучи, который сказал, что после ухода российских войск все было хорошо, ни упоминается известное видео о том, как украинская армия входила в Бучу. Все это выкидывается за пределы проверки фактов».

Келин провел параллели между нынешними событиями и инцидентами в прошлом, которые, по словам дипломата, совершались по аналогичной схеме. «Должен сказать, что я наблюдаю подобное уже несколько лет на европейском направлении. Как только возникает возможность переговоров с Евросоюзом, какого-то улучшения отношений с Европой, тот же час совершаются провокации, похожие на ту, которая была связана с попыткой проникновения в 2018 году в Керченский пролив украинских кораблей. И моментально все усилия, которые были сделаны сторонами на этом направлении, летят под откос», – сказал дипломат.

«Это такая довольно популярная, сознательная политика, британские представители на многосторонних встречах выбегают из зала. Такое, например, происходило в ОБСЕ, на других форумах. У них два варианта действий: или они заранее все объявляют российской пропагандой, не имеющей смысла ее слушать, или выходят из зала. Это линия было как раньше, когда они ездили в Москву и принципиально не слушали, что им говорят», – заметил Келин.

Комментируя предложение британской оппозиционной Лейбористской партии понизить уровень дипотношений с Россией, посол предупредил, что с российской стороны «последует незамедлительный пропорциональный ответ».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.

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