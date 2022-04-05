Небензя назвал цель украинской провокации в Буче

Представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Видеозаписи, которые я представил [в штаб-квартире ООН], особенно касающиеся Бучи, не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка. Мы представим этому новые доказательства», – приводит слова постпреда России ТАСС.

«С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию», – подчеркнул дипломат.

Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие «не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению». «У нас есть фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности [ООН]», – заявил постпред России при международной организации.

«На протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, не было ни одного признака жестокостей [якобы совершенных российскими военными], ни одного упоминания о них», – указал дипломат. «Подводя итог, нет никаких сообщений о жестокостях, которые приписываются российским военным в Буче», – подчеркнул Небензя.

Ранее глава МИД Сергей Лавров проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в украинской Буче не увенчалась успехом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать Совбез для обсуждения провокации в Буче. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.

Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

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