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Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать СБ ООН по провокации в Буче
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Отказ Британии собрать встречу Совета Безопасности ООН по запросу России для обсуждения событий в Буче стал беспрецедентным в практике Совбеза, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«То, что случилось вчера и сегодня, – это беспрецедентно, невероятно, невообразимо – то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», – приводит слова постпреда России при ООН ТАСС.
Небензя также не согласился с объяснениями британского председательства о причинах отказа проводить запрошенную Москвой встречу. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», – сказал дипломат.
Британское председательство СБ ООН решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник. Однако, согласно уставу ООН, председатель обязан собрать встречу Совбеза в течение 24 часов после запроса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в украинской Буче не увенчалась успехом.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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Джонсон захотел уговорить Шольца усилить давление на Россию
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, пишут СМИ.
Джонсон на этой неделе примет в Лондоне президента Польши Анджея Дуду и канцлера Германии для обсуждения ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Газета указывает, что данный шаг вызван обеспокоенностью Соединенного Королевства относительно того, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта», передает ТАСС.
К настоящему моменту Великобритания передала Киеву свыше 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.
Напомним, дипломатический источник сообщил, что в среду послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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Мэр Чернигова призвал расследовать действия войск и властей Украины
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил о необходимости провести детальное расследование действий руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала российской военной операции на Украине.
«Нужно детально проанализировать хронометраж действий – что делали руководители отдельных силовых структур во время войны. Это нужно непредвзято расследовать», – сказал Атрошенко в эфире канала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Атрошенко также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины». Только после этого, по его мнению, можно будет «выстраивать фундамент нового государства Украина».
Градоначальник предположил, что после того, как он озвучил эти вопросы, его больше не будут приглашать на украинские эфиры.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
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Названы четыре направления переговоров России и Украины
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Переговоры между Россией и Украиной идут по четырем основным направлениям – это внеблоковый статус страны, ее границы, политическое устройство и демилитаризация, сообщили знакомые с ситуацией источники.
По первому направлению (внеблоковому статусу) обсуждается, должна Украина оставаться нейтральной или может вступить в НАТО. Киев хочет гарантий своей безопасности и военной помощи в случае угрозы, пишут «Ведомости».
По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, принципиальных разногласий здесь нет, однако есть нюансы, требующие проработки. Кроме того, неизвестно, в каком объеме страны готовы предоставить гарантии безопасности.
По вопросу демилитаризации – Украина настаивает на сохранении текущей численности войск, а Россия на ее уменьшении в несколько раз. По словам Кортунова, ориентиром для Украины является Финляндия, где в 2020 году было 21,5 тыс. солдат на 5,5 млн человек (при этом население Украины превышает 42 миллиона).
Позиция России в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тыс. человек.
По вопросу политического устройства Украины имеются разногласия, так как российская сторона настаивает на устранении праворадикальных политических группировок.
Однако самый сложный вопрос – это границы. Здесь, как сообщается, признаков компромисса нет. Россия заявляет о том, что статус Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР не подлежит обсуждению.
Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.
Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, а цели военной операции были достигнуты как можно скорее.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как успехи спецоперации заставляют Киев услышать требования России.
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Жена Невзорова попросила донаты, чтобы «не отвлекаться на мысли о пропитании»
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Супруга Александра Невзорова Лидия заявила, что они с мужем «живут на донаты», которые позволяют «не отвлекаться на мысли о пропитании».
«Мы внезапно оказались в затруднительном положении. Нас лишили всего, мы потеряли работу, счета заблокированы, от России мы отрезаны», – заявила она в Telegram, рассказав, что «за последние три недели Невзоров дал сотни интервью».
«Все это время мы работаем «на износ» и совершенно бесплатно. И все это время мы живем на донаты», – говорится в сообщении. Отмечается, что именно донаты «позволяют работать дальше и бороться» с «режимом», при этом «не отвлекаясь на мысли о пропитании».
Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – написал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
Роскосмос прекратил работу с союзниками Киева «по морально-этическим причинам»
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Совместные проекты Роскосмоса со странами Запада, которые вооружают Украину и оказывают ей политическую поддержку, остановлены, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил в Telegram, что Роскосмос «совместные проекты со странами Запада остановил». Такое решение принято «по морально-этическим причинам». Он подчеркнул, что «со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества».
Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США и отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Рогозин заявил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом», и что стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда. Кроме того, Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях.
Кадыров показал кадры штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство».
«Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим БРАТОМ Замидом Чалаевым, не дают спуску бандеровской шайке. Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», – сообщил он в своем Telegram-канале.
«На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель, после чего последовало молниеносное выполнение поставленной задачи», – сообщил глава Чечни.
«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов. Усилиями наших доблестных воинов шеренги украинских военнослужащих стремительно редеют. Многие загнаны в угол, и мы все прекрасно знаем, что их ожидает», – добавил он.
По словам главы Чечни, зачистки объектов проходят в штатном режиме, а временные сложности «возникают в жилых кварталах, где все еще укрываются мирные люди». «К счастью, благодаря оперативным действиям силовиков удается ликвидировать противника, не допуская жертв со стороны мирного населения. Я желаю удачи бойцам на каждом участке! Ждем еще больше хороших вестей от вас!» – написал Кадыров.
О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также заявлял, что в освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни.
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Кадыров заявил о важности создания органов власти в освобожденных от ВСУ городах
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В освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram, что понимает, «как сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты», важность налаживания «в освобожденных от бандитов городах и селах» работы «временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти».
«Выдача документов, составление списков на получение гуманитарной помощи и выделение этой помощи, организация медицинского обеспечения, оповещение населения – все это и многое другое необходимо в первые дни после окончания активной боевой фазы. Нужны люди, которые займутся организацией всех этих важных процессов», – перечислил он.
Глава Чечни подчеркнул, что «мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время», и «в каждом населенном пункте, городе, селе, районе нужно определить руководителя, который имеет организационный потенциал».
«Помощь любого рода – продовольственная, финансовая, материальная – должна находить конкретного адресата и затем распределяться. Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу – от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, – мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи», – заключил он.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа операции на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о мире и спокойствии на освобожденной части Украины.
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Журналист: Украинские тербаты расстреляли жителей Бучи, увидев у них белые повязки
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Украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для местного населения, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Коц рассказал в Telegram, что «во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки». Он предположил, что «в меняющейся обстановке они могли не успеть их снять». «Их и расстреливали на улицах тербаты», – заявил он.
Журналист сообщил, что «тела в Буче с белыми повязками – опознавательный знак россиян». Он заявил, что «ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет». «Главное, что на них – белые повязки, а значит это – враг. Украинские журналисты, откройте глаза. Это не российские войска покрошили мирных жителей Бучи. Это ваши доблестные тербаты», – говорится в сообщении.
Комментируя опубликованные в Сети видео, Коц еще раз подчеркнул: «Местные (не все, но многие) во время присутствия российских войск на всякий случай вязали себе белые тряпки или ленточки на рукавах». «Это был наш опознавательный знак – «свой, не стрелять». Для украинских военных, соответственно, этот знак означает «враг», – заявил он.
«А теперь внимание на экран, 22 секунда, на теле слева – тот самый российский опознавательный знак. Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию и расстреливали за «сотрудничество» с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», – говорится в сообщении.
Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, служащий сейчас в подразделении, которое было на этом направлении, рассказал в Telegram, что после выхода российских войск «с данного театра военных действий по результатам переговоров в Турции, ВСУ начало заходить в города и села и непреднамеренно (а не исключаю что и специально) открывали огонь по мужчинам с белой повязкой на руках». По его словам, «происходило это массово». «И когда они поняли, что массово убивали мирных, было принято решение выставить это свое преступление как дело рук ВС РФ», – заявил он.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча.
В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны России.
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Экс-инспектор ООН усомнился в заявлениях Украины по событиям в Буче
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Власти Украины известны громкими заявлениями в пропагандистских целях, им следует представить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с какими-либо утверждениями относительно событий в городе Буча, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
«Любой, кто делает скоропалительные выводы на основе непроверенных видеоматериалов, полученных от известной дикими заявлениями пропагандистского характера стороны, и не дожидается какого-либо подтверждения, вероятно, должен перестать называть себя журналистом», – отметил бывший аналитик Корпуса морской пехоты США, комментируя публикации в американских СМИ о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в Буче.
«Базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили ее обвинения», – подчеркнул американец. «Время смерти. Причина смерти. Место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», – передает ТАСС слова экс-инспектора ООН.
Как полагает Риттер, сейчас «общественное мнение на Западе формируют путем активного проведения методами информационной войны операции, направленной исключительно на то, чтобы представить Россию в негативном свете». Он констатировал, что объективным наблюдателям следовало бы «дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Британия блокировала требование России о созыве СБ ООН по Буче
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Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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Арестович выдал зверства «Азова» за действия России
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
«Тело девушки, которую запытали до смерти в Гостомеле. Выжжена свастика», – написал Арестович в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию девушки, на теле которой выжгли свастику.
Между тем изначально фотографии и видеозапись с места преступления были опубликованы Telegram-каналом «Гусельников | Расследования и портреты» еще 27 марта. Публикацию можно посмотреть по ссылке (Осторожно! Кадры могут шокировать!).
Автор канала журналист Андрей Гусельников сообщает, что тело девушки лежало в подвале одной из школ в Мариуполе, где находилась база националистов «Азова».
«У девушки оторвана одна рука, на голове видны остатки целлофанового мешка или скотча, а на животе выжжена свастика», – говорится в сообщении.
Кроме того, зверства «Азова» в Мариуполе показал американский репортер Патрик Ланкастер. Его репортаж был опубликован на YouTube 27 марта. Журналист уточняет, что тело девушки обнаружили в подвале мариупольской школы № 25.
«Upd. Возможно, это Мариуполь», – позднее добавил Арестович. Советник главы украинского государства, однако, не стал уточнять, что преступление совершили националисты «Азова».
Напомним, Арестович на фоне скандальных заявлений в эфире украинского ТВ призывал избегать призывов к насилию в отношении пленных, детей и граждан России, поскольку это сильно портит имидж «европейской» Украины.
Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию. А 2 апреля националисты из полка «Азов» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
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В Германии зарегистрированы сотни преступлений против выходцев из России
После начала российской военной операции на Украине зарегистрировано свыше 300 преступлений против лиц российского происхождения, сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер.
Зафиксировано 308 преступлений, включая 15 актов насилия. По словам Фезер, против выходцев с Украины зарегистрировано 109 преступлений, 13 из которых сопровождались насилием. Преступления варьировались от повреждения имущества до оскорблений и угроз, передает ТАСС со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.
Напомним, из-за военной операции на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств.
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Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области
Росгвардия уничтожила разведывательную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена. Также спецназовцы Росгвардии обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области. Саперы уничтожили его вместе с находившимся в нем оборудованием», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Киевской области спасли жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов.
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Меркель сочла правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что поступила правильно, решив не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году, заявила представитель экс-главы правительства ФРГ агентству DPA.
«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», – цитирует заявление ТАСС.
Агентство отмечает, что в 2008 году Меркель и бывший в то время президентом Франции Николя Саркози воспрепятствовали быстрому приему Украины в НАТО.
СМИ ранее сообщали, что еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО.
Лавров заявил об угрозе мировой безопасности в связи с фейком о ситуации в Буче
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Россия видит прямую угрозу мировой безопасности в таких провокациях, как в украинской Буче, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
«Мы затребовали срочное проведение заседания Совета Безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Лаврова, ситуация вокруг Бучи является «очередной фейковой атакой». Он заявил, что в городе была «устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.