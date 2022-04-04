Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать СБ ООН по провокации в Буче

Отказ Британии собрать встречу Совета Безопасности ООН по запросу России для обсуждения событий в Буче стал беспрецедентным в практике Совбеза, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«То, что случилось вчера и сегодня, – это беспрецедентно, невероятно, невообразимо – то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», – приводит слова постпреда России при ООН ТАСС.

Небензя также не согласился с объяснениями британского председательства о причинах отказа проводить запрошенную Москвой встречу. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», – сказал дипломат.

Британское председательство СБ ООН решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник. Однако, согласно уставу ООН, председатель обязан собрать встречу Совбеза в течение 24 часов после запроса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в украинской Буче не увенчалась успехом.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.

Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

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