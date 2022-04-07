Украинство – сплав нацизма и манипуляции

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7 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Россия готовится летать только на отечественных самолетах

Россия запускает в производство замену «Боингам» и «Аэрбасам» Александр Юрьев/ТАСС
Россия назвала самолеты, на которых россияне будут летать после того, как ресурс иностранных «Боингов» и «Аэрбасов» будет исчерпан. Кроме «Сухого Суперджет-100» это будут дальнемагистральные Ту-214 и Ил-96. Почему выбраны именно эти самолеты, сможет ли Россия их производить, и почему до сих пор они были неинтересны российским авиакомпаниям? Подробности...
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Калининград от блокады защищает ядерный кулак России

Москва пригрозила при необходимости «вскрыть блокаду» Калининграда советскими методами Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Украина требует от Польши и стран Балтии полностью закрыть границу с Россией. Если они сделают это, то Калининградская область окажется в сухопутной блокаде. В Вильнюсе и Риге уже всерьез высказались о возможности перекрытия границ. Какие меры в данном случае предпримет Москва, чтобы снять блокаду НАТО со своего региона?  Подробности...
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История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
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Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

Протесты русских жителей Латвии могут привести даже к лишению гражданства REUTERS/Ints Kalnins
«За пост в соцсети можно будет лишиться гражданства». Нет, это вовсе не очередные обвинения Запада в адрес России – именно так эксперты воспринимают планы, которые прямо сейчас реализуются в Латвии. Наказывать таким образом планируется за поддержку спецоперации на Украине, и коснется это не только десятков тысяч русского населения, но и, скорее всего, знаменитого российского миллиардера. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Украинство – сплав нацизма и манипуляции

Олег Рой
Олег Рой, писатель
Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны. Подробности...

Дипломатическая избыточность и недостаточность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
После холодной войны Европа и США заняли для нас настолько доминирующее положение, что необходимые размеры дипломатического присутствия превысили любые разумные пределы. Подробности...

Жириновский умел предсказывать будущее

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Как жить без Жириновского

Обсуждение: 9 комментариев

Германия победила наркоманию в России

Новые санкции и высылка русских дипломатов

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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
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    Олег Рой

    Украинство – сплав нацизма и манипуляции

    Олег Рой
    писатель
    		7 апреля 2022, 12:08

    Как бы не хотел Запад стереть этот факт из исторической памяти, но три четверти века наш народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Победу над кем? Не над Германией, не над странами Оси. Мы победили фашизм. 

    К сожалению, победа оказалась не окончательной, поскольку наши «союзники» саботировали ее, укрыв множество недобитых гитлеровцев. Сегодня фашизм пытается возродиться, и эти попытки уже дают свои кровавые плоды. Одним из этих плодов является украинский вопрос. 

    Против кого Россия проводит спецоперацию? Не против украинского народа или государства Украина. Как и семьдесят пять лет назад, нашим врагом является идеология. Семьдесят пять лет назад мы победили не Германию с союзниками – мы победили фашистскую идеологию. И сегодня мы сражаемся не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства».

    Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны – поскольку все соседи его исторически обижали, завоёвывали и порабощали. По сути своей, украинство – это уродливый сплав нацизма с его идеей высшей нации и BLM с его манипулированием чувством вины. Это, кстати, показывает, что, несмотря на наличие определенных исторических корней, украинство – явление относительно новое, и абсолютно искусственное.

    Вопреки мифам, сама украинская идентичность очень молодая, она появилась не раньше XVII века, а окончательно установилась только перед Первой Мировой войной. Причём становление этой идеи (независимой украинской нации как русской антироссии) щедро спонсировалось Австро-Венгрией и, через нее, американскими банкирами, происходившими из Российской империи и люто ее ненавидевшими. И если, по итогам Первой Мировой, Австро-Венгрия ушла в небытие, то связка «американский капитал – украинский национализм» прошла через годы и сохраняется по сей день.

    Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

    В облике украинства хорошо заметны признаки работы американских политтехнологов, роднящие украинство не только с BLM, но и с феминизмом или ЛГБТ. Украинство эксплуатирует ту же технологию манипуляции чувством вины. Это уже хорошо ощутили на себе жители европейских стран, приютивших украинских беженцев – те, едва сойдя с поезда или самолёта, начинают требовать себе королевские условия только на основании того, что они украинцы. Собственно, это и роднит их со всеми подобными геостратегическими проектами. 

    Но, в случае украинства, ситуация усугубляется тем, что он строится на платформе, казалось бы, осуждённого цивилизацией нацизма. И дело тут вовсе не в символике нацбатов – идеология украинства нацистская по своей природе. Являясь, по сути, холопами запада, укронацисты искренне считают себя уберменш, а всех других – недочеловеками. И если необоснованная гордость еще может казаться только смешной чертой характера, то виденье других наций не-людьми уже опасно. Опасно потому, что исчезает внутренний механизм, препятствующий тому, чтобы убивать или калечить себе подобных.

    Мы удивляемся жестокости нацбатовцев, но эта жестокость – прямое следствие их приверженности идеологии украинства. Из вышесказанного следует один неутешительный вывод – если мы воюем с идеологией, мало водрузить свой флаг над условным Рейхстагом. Мало даже устроить Нюренбергский процесс для геббельсов или зеленских. Война не закончится до тех пор, пока мы не искореним саму идею украинства. Пока не заклеймим ее настолько, что это слово станет обидным ругательством.

    Тогда, и только тогда, мы отпразднуем победу. Но отпразднуем непременно. А пока впереди много работы. И не только для солдат на поле боя, но и для нас, деятелей культуры. Потому, что именно мы обязаны показать миру звериную сущность украинства, чтобы ни оно само, ни что-то подобное никогда больше не возродилось.


     
     
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