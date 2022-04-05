Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

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5 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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США стыдят Европу рекордными доходами России

Западные экономисты посчитали, сколько Россия заработает в этом году на нефтегазовом экспорте Валерий Шарифулин/ТАСС
Против России действуют жесточайшие санкции Запада, но это не мешает ей зарабатывать сотни миллиардов. Западные экономисты ждут рекордных доходов нашей страны от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. США могут использовать это, чтобы пристыдить Европу, которая отказывается вводить эмбарго на нефть, газ и уголь. Однако радужная картина не так однозначна.  Подробности...
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Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

Националисты по-прежнему скрываются на заводе «Азовсталь» Сергей Бобылев/ТАСС
В плен силам ДНР и России в Мариуполе вечером в понедельник сдались 267 украинских морпехов. Позже Минобороны РФ предложило оставшимся в городе националистам либо сдаться, либо выйти на территории, подконтрольные ВСУ, по гуманитарному коридору. В чем суть этого предложения? Смогут и захотят ли им воспользоваться боевики «Азова»? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Китай выдвинул против Австралии «огромный стационарный авианосец»

Соломоновы Острова дадут Китаю важный рычаг воздействия на Австралию Reuters
«Это фундаментальный сдвиг в региональных международных отношениях». Такими словами австралийская пресса оценивает безобидное на первый взгляд соглашение, заключенное между КНР и Соломоновыми Островами. Что именно содержится в этом документе, почему австралийское руководство и общество перепугано происходящим и какое отношение все это имеет к событиям на Украине? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если противник не капитулирует самостоятельно, придется вынуждать его – и, возможно, брать в процессе крупные города. Недооценивать противника опасно. Но вредно и переоценивать. Подробности...

ЕС поплатился за давление на Сербию и Венгрию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У ЕС кончились «пряники» для жителей Сербии и Венгрии, а остались только кнуты, которые просто унижают национальное достоинство сербов и венгров. Результат налицо – поборников «передовых ценностей» и «наказания России любой ценой» очень жестко прокатили на выборах. Подробности...

Быть русским – значит защищать и помогать

Елена Шаройкина
Елена Шаройкина, глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ
«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления. Подробности...
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Буча: Что думать

Обсуждение: 4 комментария

В Сербии и Венгрии победил Путин

Зеленский лучше Байдена даже для США

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Тимур Шерзад

    Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

    Тимур Шерзад
    журналист
    		5 апреля 2022, 17:44

    Городской бой, в отличие от сражений в открытом поле, происходит по другим законам. В городе есть подвалы, в значительной степени защищающие обороняющихся от огня артиллерии. Есть многоэтажки – на их крышах можно располагать далеко видящих наблюдателей, а то и вовсе дистанционно управляемые камеры, и корректировать огонь.

    Город в процессе боевых действий неминуемо разрушается – превращается в мешанину строительного мусора, в котором проще прятать войска и тихо передвигаться. В крупном городе есть системы канализации, по которым можно скрытно перемещаться и наносить удары с неожиданных сторон. Можно скрыться в полуразрушенном доме и устроить засаду с легким противотанковым оружием, нанести удар и быстро отступить, используя сложную местность вокруг в качестве укрытий.

    Словом, у умелого и знающего местность противника в городе всегда найдется, как вам противостоять. А для вас штурм города оборачивается проблемами и потерей времени. Существенно возрастает цена ошибки – риск единовременных крупных потерь в городской застройке выше, ваши войска скучены на сравнительно небольшой территории, что повышает их уязвимость. Поэтому первое, с чем следует расстаться, – это с мыслью, что будет просто. Совершенно точно не будет. Но будет ли для наступающих войск настолько ужасно, как это сегодня часто изображают в интернете, вспоминая Грозный? Крайне сомнительно. И вот почему.

    Качество гарнизона

    Когда пишутся эти строки, подразделения ВС РФ и группировка ДНР заканчивают дожимать Мариуполь. Внутри котла находятся лучшие украинские части. Но в итоге Мариуполь дожмут, котел замкнут, а его содержимое в нем «доварят». И тогда соотношение сил станет совсем другим. Еще хуже для ВСУ и нацбатов станет с соотношением качества этих сил. Украина безвозвратно потеряет свои лучшие войска, а Россия и республики Донбасса смогут использовать получившие бесценный опыт в боях против куда менее обстрелянных и победоносных соединений.

    Сегодня Украина старается держаться за города и населенные пункты. Это легко объяснимо: разница в огневой мощи между вооруженными силами двух стран такая, что, выйди украинцы в поле, их сметут в мгновение ока. Хаос городского боя, переход его на совсем другие дистанции – все это в некоторой степени уравнивает шансы. В некоторой, но совсем не в абсолютной. Все дело в том, что для реализации преимущества обороны в городе необходимо иметь крупный, мотивированный и умелый гарнизон. Родиться на ровном месте он не сможет. Нужен качественный человеческий материал, который не получишь за месяц-другой тренировок. А чем крупнее город, тем более он требователен к гарнизону: чтобы нанести противнику потери и заставить его «завязнуть», надо плотно занять своими бойцами весь обороняемый город.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Чем кончается ситуация, когда город большой и потенциально проблемный для неприятеля, но гарнизон маленький, мы отлично знаем по Великой Отечественной войне. Средних размеров Познань, занимаемая качественным и соответствующим размерам города фашистским гарнизоном, стоила Красной Армии немалой крови и месяца боев. Германская столица, Берлин, выглядела куда более серьезно, чем Познань. Размеры, политическое значение, даже оставшийся там Гитлер – все, казалось, сулило тяжелейшие многомесячные бои. Но устроить русским Сталинград на своей земле у немцев не вышло – изящный маневр сразу четырех танковых армий отрезал германскую пехоту от Берлина. И формировать оборону города пришлось из кого попало. Переброшенные воздухом моряки, пожарные, полицейские, горстка по-настоящему хорошей пехоты и фольксштурм, примерно соответствующие нынешней украинской теробороне.

    В итоге огромный Берлин не продержался и двух недель. У немцев просто не хватало качественных бойцов, чтобы плотно занять ими все кварталы, – выбиралось наиболее удобное здание или группа зданий, и контролировались только они. Такую рыхлую оборону было куда проще разрезать на части и добивать изолированные очаги сопротивления поодиночке, концентрируя на них максимум огневых средств.

    Отрезанные от снабжения

    Кроме этого, штурмуемый город должен иметь линию снабжения с основными силами, которую наступающие силы не смогут перерезать. Только так можно долго держать город. Вооруженные силы России обладают всем спектром сил и средств, чтобы такой ситуации не допустить.

    Украинская военная инфраструктура в ежедневном режиме подвергается ударам высокоточного оружия. Судя по брифингам Минобороны, уже подавлены авиация и ПВО противника, и видно, что акцент ударов смещается на топливные склады. Украинские вооруженные силы обездвиживаются – их делают заведомо неспособными на маневренную войну, а значит – пассивными. Когда эта работа будет доведена до конца, воспрепятствовать полному окружению городов перед их штурмом будет невозможно. Это значит, что войска противника не смогут снабжаться. И если еду они еще смогут отбирать у населения, то с боеприпасами будет серьезная проблема. Каждый выстрел для ВСУ будет на вес золота, а российские войска смогут стрелять куда более щедро – всегда подвезут еще. Это значительно ослабит силу сопротивления неприятеля – брать под контроль город станет проще.

    Это не говоря о том, что ВС РФ обладают куда более совершенными средствами – от высокоточного оружия, точность которого колеблется в пределах нескольких метров, до куда более современного парка техники – чего только стоят действия ночных ударных вертолетов, об успехах которых Минобороны отчитывается каждый день. Все это позволяет брать города, даже не создавая там зону сплошного разрушения. В том же Мариуполе, хотя он и выглядит на кадрах очень сильно пострадавшим, много чего уцелело.

    Развернувшееся противостояние не будет простым и быстрым. Недооценивать противника и предстоящие испытания опасно. Но вредно и переоценивать, цепенеть перед надвигающимися трудностями. Бойцы на фронте делают все, что могут, для того чтобы добыть стране победу, а нам стоит сохранять взвешенный и спокойный взгляд на происходящее. И распространять и поддерживать его среди знакомых, ведь спокойствие и порядок в тылу – это тоже ресурс, который обязательно отразится на ходе боевых действий.

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