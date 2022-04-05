Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

Городской бой, в отличие от сражений в открытом поле, происходит по другим законам. В городе есть подвалы, в значительной степени защищающие обороняющихся от огня артиллерии. Есть многоэтажки – на их крышах можно располагать далеко видящих наблюдателей, а то и вовсе дистанционно управляемые камеры, и корректировать огонь.

Город в процессе боевых действий неминуемо разрушается – превращается в мешанину строительного мусора, в котором проще прятать войска и тихо передвигаться. В крупном городе есть системы канализации, по которым можно скрытно перемещаться и наносить удары с неожиданных сторон. Можно скрыться в полуразрушенном доме и устроить засаду с легким противотанковым оружием, нанести удар и быстро отступить, используя сложную местность вокруг в качестве укрытий.

Словом, у умелого и знающего местность противника в городе всегда найдется, как вам противостоять. А для вас штурм города оборачивается проблемами и потерей времени. Существенно возрастает цена ошибки – риск единовременных крупных потерь в городской застройке выше, ваши войска скучены на сравнительно небольшой территории, что повышает их уязвимость. Поэтому первое, с чем следует расстаться, – это с мыслью, что будет просто. Совершенно точно не будет. Но будет ли для наступающих войск настолько ужасно, как это сегодня часто изображают в интернете, вспоминая Грозный? Крайне сомнительно. И вот почему.

Качество гарнизона

Когда пишутся эти строки, подразделения ВС РФ и группировка ДНР заканчивают дожимать Мариуполь. Внутри котла находятся лучшие украинские части. Но в итоге Мариуполь дожмут, котел замкнут, а его содержимое в нем «доварят». И тогда соотношение сил станет совсем другим. Еще хуже для ВСУ и нацбатов станет с соотношением качества этих сил. Украина безвозвратно потеряет свои лучшие войска, а Россия и республики Донбасса смогут использовать получившие бесценный опыт в боях против куда менее обстрелянных и победоносных соединений.

Сегодня Украина старается держаться за города и населенные пункты. Это легко объяснимо: разница в огневой мощи между вооруженными силами двух стран такая, что, выйди украинцы в поле, их сметут в мгновение ока. Хаос городского боя, переход его на совсем другие дистанции – все это в некоторой степени уравнивает шансы. В некоторой, но совсем не в абсолютной. Все дело в том, что для реализации преимущества обороны в городе необходимо иметь крупный, мотивированный и умелый гарнизон. Родиться на ровном месте он не сможет. Нужен качественный человеческий материал, который не получишь за месяц-другой тренировок. А чем крупнее город, тем более он требователен к гарнизону: чтобы нанести противнику потери и заставить его «завязнуть», надо плотно занять своими бойцами весь обороняемый город.

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Чем кончается ситуация, когда город большой и потенциально проблемный для неприятеля, но гарнизон маленький, мы отлично знаем по Великой Отечественной войне. Средних размеров Познань, занимаемая качественным и соответствующим размерам города фашистским гарнизоном, стоила Красной Армии немалой крови и месяца боев. Германская столица, Берлин, выглядела куда более серьезно, чем Познань. Размеры, политическое значение, даже оставшийся там Гитлер – все, казалось, сулило тяжелейшие многомесячные бои. Но устроить русским Сталинград на своей земле у немцев не вышло – изящный маневр сразу четырех танковых армий отрезал германскую пехоту от Берлина. И формировать оборону города пришлось из кого попало. Переброшенные воздухом моряки, пожарные, полицейские, горстка по-настоящему хорошей пехоты и фольксштурм, примерно соответствующие нынешней украинской теробороне.

В итоге огромный Берлин не продержался и двух недель. У немцев просто не хватало качественных бойцов, чтобы плотно занять ими все кварталы, – выбиралось наиболее удобное здание или группа зданий, и контролировались только они. Такую рыхлую оборону было куда проще разрезать на части и добивать изолированные очаги сопротивления поодиночке, концентрируя на них максимум огневых средств.

Отрезанные от снабжения

Кроме этого, штурмуемый город должен иметь линию снабжения с основными силами, которую наступающие силы не смогут перерезать. Только так можно долго держать город. Вооруженные силы России обладают всем спектром сил и средств, чтобы такой ситуации не допустить.

Украинская военная инфраструктура в ежедневном режиме подвергается ударам высокоточного оружия. Судя по брифингам Минобороны, уже подавлены авиация и ПВО противника, и видно, что акцент ударов смещается на топливные склады. Украинские вооруженные силы обездвиживаются – их делают заведомо неспособными на маневренную войну, а значит – пассивными. Когда эта работа будет доведена до конца, воспрепятствовать полному окружению городов перед их штурмом будет невозможно. Это значит, что войска противника не смогут снабжаться. И если еду они еще смогут отбирать у населения, то с боеприпасами будет серьезная проблема. Каждый выстрел для ВСУ будет на вес золота, а российские войска смогут стрелять куда более щедро – всегда подвезут еще. Это значительно ослабит силу сопротивления неприятеля – брать под контроль город станет проще.

Это не говоря о том, что ВС РФ обладают куда более совершенными средствами – от высокоточного оружия, точность которого колеблется в пределах нескольких метров, до куда более современного парка техники – чего только стоят действия ночных ударных вертолетов, об успехах которых Минобороны отчитывается каждый день. Все это позволяет брать города, даже не создавая там зону сплошного разрушения. В том же Мариуполе, хотя он и выглядит на кадрах очень сильно пострадавшим, много чего уцелело.

Развернувшееся противостояние не будет простым и быстрым. Недооценивать противника и предстоящие испытания опасно. Но вредно и переоценивать, цепенеть перед надвигающимися трудностями. Бойцы на фронте делают все, что могут, для того чтобы добыть стране победу, а нам стоит сохранять взвешенный и спокойный взгляд на происходящее. И распространять и поддерживать его среди знакомых, ведь спокойствие и порядок в тылу – это тоже ресурс, который обязательно отразится на ходе боевых действий.