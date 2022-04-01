Беженец рассказал об убийстве «Азовом» полицейских в Мариуполе для фейковых съемок

Неонацисты из украинского полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось выставить виновной российскую армию, рассказал беженец из Мариуполя Максим Павленко.

«Город Мариуполь остался вообще без полиции... Реально не было ни одного полицейского, который бы помогал в эвакуации или охране общественного порядка», – цитирует РИА «Новости» Павленко.

По его словам, это объясняется тем, что боевики «Азова» убивали полицейских ради постановочных съемок, с помощью которых планировалось обвинить российскую сторону.

«Картинка нужна была любая – все списать на Россию: «Вот они приехали, убивают полицейских, убивают райотделы». Они все это делали для картинки», – отметил Павленко. Поэтому никто бы из полицейских не вышел на службу, добавил он.

Павленко рассказал, что спустя несколько дней после взрыва драматического театра во второй половине марта он приехал в освобожденный от украинских сил Бердянск, где познакомился с Михаилом, поваром из драмтеатра, готовившим пищу для 2 тыс. мирных жителей, ежедневно находившихся там в подвале.

Накануне взрыва в драмтеатр зашли боевики «Азова» и занесли какие-то коробки, рассказал Павленко со слов повара. «Что в этих коробках, никто ничего не видел. Но попросили всех поваров покинуть подвал», - добавил он. «Азовцы» велели поварам не подходить к коробкам и покинуть помещение, так как, по их словам, якобы российские войска на следующий день нанесут авиаудары, отметил беженец.

«Исходя из слов Михаила... он подразумевает, что это действительно был детонатор и взрывчатка», – сказал Павленко. На фотографиях с места уничтоженного драмтеатра видно, что он был разрушен взрывом изнутри, добавил он.

Со слов жителей Мариуполя, «азовцы» говорили: «Мы этот город или отобьем, или города не будет», отметил Павленко.

Ранее уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что подконтрольные Киеву власти Мариуполя пособничали военным преступлениям националистического полка «Азов».

Ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.