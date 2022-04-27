На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

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27 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Польша играет в самые жесткие санкции против России

Варшава претендует первой лишиться российского газа europolgaz.com.pl
Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от всех российских энергоресурсов. Поэтому она бежит впереди Евросоюза и решается на самые жесткие санкции прямо сейчас. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти из России, но и оказались на волоске от остановки поставок российского газа прямо сейчас. Почему поляки выбрали для себя этот путь? Подробности...
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Назначение нового посла на Украину стало поражением Байдена

Бриджит Бринк работала в посольстве в Югославии во время войны и в посольстве в Грузии во время войны @USEmbassySlovakia
После трехлетней паузы США направят на Украину нового посла, обязанности которого пока исполняет временный поверенный. Выбор пал на Бриджит Бринк – профессионала, «ветерана» и профильного специалиста по войнам со знанием русского языка. Она – квалифицированный дипломат. Но сам факт ее назначения стал поражением лично для Байдена. Подробности...
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Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

Танки нуждаются в особых маскировочных сетках Сергей Бобылев/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки. Подробности...
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Запад накачивает Киев по-крупному

Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии United States Marine
Соединенные Штаты и их ближайшие союзники готовы исполнить просьбу Киева – поставить ему тяжелую артиллерию. На Украину отправляется уже не только советская техника из арсеналов Восточной Европы, а современные вооружения НАТО. Причем альянс не скрывает, что разрешит ВСУ наносить этим оружием удары по России. В Москве пообещали «пропорциональный ответ», который может затронуть советников Запада в Киеве. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а – гармоничную. Подробности...

Россияне могут позволить себе расточительность

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

История будет такой, какой мы ее сделаем

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Подробности...
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Кто взрывает Приднестровье

«Донбасский котел» закрывается

Антироссийская цензура от киргизов

Обсуждение: 16 комментариев
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

    Олег Степанов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		27 апреля 2022, 09:30

    Ломается глобальный рынок товаров и капитала. Часть рынков стала труднодоступной, капитализация российских компаний, вне зависимости от финансовых успехов, уже не будет прежней на мировых биржах – просто по причине русского происхождения. Какую логику трансформации бизнеса можно предложить русским предпринимателям?

    Логика последнего десятилетия диктовалась международной повесткой, сформированной западными странами, и называлась ESG-политика. E (environmental) – окружающая среда, S (social) – общество, G (governance) – управление компанией. Все это должно было стать «ответственным». Что значит «ответственный»? Ответственное отношение к окружающей среде – это снижение углеродного следа и выбросов, плюс экономное использование ресурсов. Социальная ответственность – это деньги на развитие общественно полезных мероприятий и объектов. Ответственное управление компанией – это учет интересов всех заинтересованных сторон, участвующих в деятельности компании, а не только акционеров. То есть – работников компании, поставщиков и потребителей продукта.

    Очевидно, что ничего плохого в ESG-ответственном отношении к ведению бизнеса нет. Это трансформация бизнеса от «всего плохого» в сторону «всего хорошего». Проблема в том, что любые полезные концепции и позитивные чаяния человечества присваиваются глобалистской повесткой и переворачиваются с ног на голову почти в буквальном смысле – предлагается заботиться прежде всего не о проблемах земли, на которой непосредственно «стоишь», а о глобальных «вообще проблемах». И для этого разрабатываются рычаги давления – рейтинги, которые влияют на доступ к глобальным рынкам, на стоимость самой компании и на стоимость заимствований. А ведь реальная ESG-трансформация российского крупного бизнеса может вернуть смысл деятельности русским олигархам и созданным ими компаниям – обустройство России. Попробуем поставить ESG-повестку обратно с головы на ноги, и вернём её на русскую землю.

    Е – окружающая среда. Смысл сомнительной низкоуглеродной политики в том, чтобы западные экономики избавились от сырьевой зависимости, а по дороге к избавлению чуть-чуть (несколько сотен миллиардов) подзаработали с повышенных налогов на продукцию стран, богатых углеродным сырьем. России такая повестка не нужна. Давайте посмотрим на нашу землю, на землю непосредственно вокруг предприятий. Первое и очевидное – это очистные сооружения. Последнее время я видел сильные улучшения с выбросами под воздействием прежде всего нашего государства в лице Росприроднадзора, а никакого не ESG. Поэтому поговорим о более насущном.

    Например, о земле вокруг закрытых нефтяных и газовых скважин. Это сотни, иногда тысячи квадратных километров обезображенной нашей земли. Настоящая рекультивация занимает годы и десятки лет, стоит миллиарды рублей. По нормам она должна проводиться, но ее никто не проводит. Никто! И это не тема СМИ и форумов. Не модно. Вот глобальное потепление – да, это тема. Можно молоть языком бесконечно, особенно в очередную, со времён малого ледникового периода и Пушкина, теплую зиму. А про рекультивацию долго не поговоришь – приступать можно сегодня, и видеть результат завтра.

    Газ и нефтянка – это не единственная отрасль, где есть крупные предприятия. Есть крупные агрохолдинги – это эрозия и засаливание почв, исчезновение плодородного слоя. Но это не модная тема. А крупные фермы? Это не коровки по лугам, свинки в лесу, курочки на дворе. Это производство большого объема токсичных отходов, их сброс в землю и в воздух. Это тоже требует и очистных, и переработки. А отвалы породы на ГОКах высотой сотни метров, а карьеры на километры в глубину? А сколько брошенных песчаных и гравийных карьеров повсюду вокруг деревень обезображивают землю? Об этом говорится, но говорится меньше – это же не глобальная зелёная повестка, это всего лишь конкретная наша земля. А сколько товаров все более короткого срока эксплуатации производит промышленность? Основной современный тренд: произвел-продал-сломалось-выкинул в отходы. Можно ли его переломить экономическими стимулами на территории нашей страны? Пусть, например, русские машины будут самыми долговечными и ремонтопригодными в мире. Чем не задача для крупного бизнеса?

    Фото: МЧС России/ТАСС

    Смысл ESG не только во влиянии самого производства на природную среду. Но и в общественной пользе, которую приносит бизнес. Здесь мы переходим к S (обществу) и ставим его ноги на землю. Глобальная повестка «социальной ответственности бизнеса» это, в основном, мероприятия – волонтерство сотрудников по указу начальства, форсайт-сессии, конференции и прочая болтовня и тусовка. Есть еще модная урбанистика общественных пространств и помощь социально значимым объектам. Но всё это на половину пшик, а на другую половину хаотичная неизмеримая деятельность.

    А ведь есть измеримые задачи по гармонизации «культурного ландшафта». Это понятие разработано в современной географии и вместе с понятием о стоимости экосистемных услуг территории может стать планомерной целевой количественно измеримой деятельностью по приведению в порядок территории, на которой действует предприятие. Инвестиции в современное лесоустройство, поддержание водорегуляции, сохранение культурного ландшафта и его актуальное развитие – всё это требует огромных средств и может открыть многомиллионный рынок труда по обустройству земли не «вообще» и «где-то там», а прямо тут, рядом – нашей земли. Еще одна сторона S – это местные сообщества. Сейчас это вотчина урбанистов – высосанная из пальца деятельность по освоению грантов. Но вышеперечисленные задачи по гармонизации территории вокруг – это настоящая деятельная основа по консолидации и развитию местного сообщества вокруг реальных полезных количественно измеримых задач. Это земские задачи, на решении которых может возродиться действенное самоуправление и земство. Это фундаментальная основа общественного строительства.

    Перейдем к ответственному управлению компанией – поставим на ноги G. В глобальной повестке это корпоративная политика, бесконечное непонятно-чему-обучение всего-на-свете-менеджеров, эффективность которых и без того давно стремится к нулю, а безделье к бесконечности. А если посмотреть в корень ответственности перед всеми участниками деятельности, а не только перед акционерами? В крупном бизнесе происходит два процесса: повышение производительности труда и рост спекулятивной стоимости бизнеса (например, на бирже). Эти два процесса выгодны акционерам, а как они влияют на три других заинтересованных группы – поставщиков, работников и потребителей?

    Поставщики всё меньше участвуют в реальном приращении добавленной стоимости – их «отжимают» при помощи системы тендеров. Качество самого продукта снижается, но это не влияет на стоимость бизнеса. На стоимость продукта «кола» влияет маркетинг, бренд, а не сама жидкость в бутылке, а на стоимость компании – спекулятивные сделки с акциями на бирже. Так что потребитель тут не субъект, а объект влияния маркетинга, не более того. Ну, а работники? Работники компании за счет автоматизации и стандартизации процессов производства получают сокращение рабочих мест, снижение реальной квалификации и снижение роли труда для выработки добавленной стоимости. Действительно ответственное управление бизнесом должно иметь целью повышение ценности самого выпускаемого продукта за счет улучшения его потребительских свойств, а не спекулятивной стоимости бренда. Стоимость компании должна соответствовать стоимости активов, а не спекулятивной стоимости акций на бирже.

    Что бизнес может дать работникам в рамках ответственного управления? Русский ученый-экономист Александр Васильевич Чаянов отмечал, что экономика должна быть многоукладной. Это значит, что капиталистический уклад – эксплуатация наёмного труда – не может быть единственной логикой экономики. Уклад, который Чаянов называл трудовым хозяйством, должен играть важную роль. А что такое трудовой хозяйственный уклад? Это возвращение смысла слову сотрудник – со-трудник, а не зарплатник. Зарплатник либо отбывает положенное, либо гонится за максимизацией своего дохода. А труд со-трудника тесно вплетен в его жизнь: отдых, семейные обязанности, участие в общественной жизни. И время, и напряженность труда, и размер дохода находятся в подвижном балансе с другими потребностями жизни. Человек в этом укладе сам регулирует и выстраивает этот баланс. Чаянов видел в трудовом хозяйственном укладе будущее русской экономики.

    Я понимаю, многосложность современного производства, устройства крупного бизнеса – сам 20 лет руководил предприятиями. Но современные средства учета и планирования, гибкость производственных цепочек, уровень производительности труда позволяют сделать жизнь сотрудников гораздо более свободной и полноценной. Смотря к чему стремиться. Мы-то сейчас стремимся при помощи управления отжать побольше, максимизировать доход – и общефирменный, и личный. Если то же количество усилий в планировании и учете тратить не с целью максимизации дохода, а с целью дать возможность сотруднику влиять на баланс осмысленного труда, дохода и других жизненных потребностей, то через 10 лет мы будем далеко впереди в данном вопросе.

    Я бы хотел подчеркнуть, что изложенные здесь популярным языком проблемы являются не фантазиями автора, а трендами мировой экономики, в которых Россия могла бы оказаться лидером. Эти тренды имеют иностранные названия inclusive economics, stakeholder capitalism, municipalism, ecosystem services, sustainable development etc. Но чтобы оказаться лидером, не нужно думать о трендах, думать о глобальном «вообще», проблемы нужно решать здесь и сейчас применительно к своей земле.

    Но без экономических стимулов и целеполагания от государства ни олигархи, ни мы с вами, не будем двигаться в обозначенном направлении. Пока государство ставит такие измеримые экономические цели, как рост ВВП, увеличение производительности труда, располагаемых доходов граждан – мы будем догонять США, Китай, Европу и т.п. Но это гонка вчерашнего дня, либеральный капитализм в тотальном кризисе и выйдет он из кризиса совершенно в другую сторону, непонятно пока, куда именно, но понятно, что в сторону социализации экономики.

    Глобалистская логика видит общественное благо в создании надчеловеческой системы, где человеку уготована роль биотехнического существа-потребителя произведенных и справедливо распределенных благ. А у России сейчас есть шанс встать на путь создания общества, цель которого раскрытие творческих возможностей человека на своей земле, гармонизации всего, что на этой земле его окружает. Именно в этом всегда была особость русской мысли, русского устремления – от святителя Иосифа Волоцкого до Николая Федорова, Вернадского и Чаянова.

    Сейчас основа российской налоговой системы – НДС. Налог на добавленную стоимость. Его легко собирать, он даёт основной доход федерального бюджета. Но к чему он приводит? К тому что производить невыгодно – слишком большая добавленная стоимость возникает. Второй большой налог – в социальные фонды. Это налог с фонда оплаты труда. Поэтому наука и инновации, где основные затраты – это зарплата, платят больше всего такого налога. Развивать экономику знаний невыгодно. Выгодно спекулировать капиталом и торговать: вывел деньги, вложил как иностранный капитал, купил, перепродал – это выгодно, потому что налогов мало. Экономика спекуляций и торговли.

    В странах с развитой экономикой основой бюджетного наполнения являются налоги на избыточное потребление, финансовая система направлена на стимулирование развития производства и науки. А нам нужно быть еще радикальнее и смелее – стимулировать развитие экономики нового уклада. Развитие ESG-экономики, где гармоничная окружающая среда – Environment, общественное благо – Social и управление созданием добавленной стоимости за счет квалифицированного творческого труда – Governance, станут измеримыми экономическими целями. Тогда у русских олигархов, у русского бизнеса появятся задачи и логика развития на своей земле.

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