Конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой

Немцы не уверены, что полиция способна их защитить REUTERS/Dominic Ebenbichler
До какой степени нужно быть терпимыми к мигрантам, совершающим сексуальную агрессию по отношению к местным женщинам? Где преступление, а где – культурные особенности? Прямо сейчас этот вопрос для себя решает немецкое общество – сторонники толерантности и мультикультурализма столкнулись с недовольством пострадавших от действий мигрантов.  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО

    Bloomberg: В Европе начинается новая милитаризация
    		   17 февраля 2023, 22:02
    Фото: REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа наращивает военное производство, объясняя это украинским кризисом. Акции компаний ВПК растут, а расходы на оборону стремятся к 2–4% ВВП. На этом фоне американские компании оказались в еще более выгодном положении. К чему может привести интенсивная милитаризация стран НАТО и как Россия должна реагировать на происходящее?

    Военный кризис на Украине привел к началу новой гонки вооружений, сообщает Bloomberg. Это заметно по росту показателей компаний ВПК, продемонстрировавших невероятные финансовые результаты. В частности, акции немецкого концерна Rheinmetall и шведского Saab увеличились в стоимости больше чем на 100%.

    Эти показатели достигаются как производством новых вооружений, так и модернизацией старых. Например, британская BAE Systems Plc сумела внедрить давнюю инициативу по изменению конструкции американских БМП Bradley. Новые образцы будут выходить с дополнительной защитой от современных противотанковых ракет, а также с креплениями для установки противодронных средств. Все это отразится на стоимости продукта и принесет новые прибыли.

    На этом фоне ассигнования Польши на оборону в 2023 году выросли более чем в два раза. Из центрального бюджета страны выделено 22 млрд долларов на закупку вооружений. Часть средств прошла по частным армейским фондам, которые были созданы после начала СВО. Таким образом, Варшава потратит на военные нужды около 4% ВВП и станет одним из лидеров НАТО по этому показателю.

    Также Польша планирует создать две новые дивизии в целях усиления центральной и восточной частей государства. Для этого может потребоваться около 20 тыс. военнослужащих. Помимо этого, Варшава закупит у США 486 систем HIMARS, что практически равно общему количеству моделей, выпущенных корпорацией Lockheed Martin за все время ее существования. В ответ компания заявила об увеличении производства продукции до 96 образцов в год.

    Милитаризации Польши поможет и Южная Корея. В частности, Варшава оставила заявку на приобретение 218 «близнецов HIMARS», реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo. Первая партия, состоящая из 18 моделей, ожидается уже в этом году.

    Также Варшава планирует поставку 366 американских танков Abrams и 1000 корейских танков Panthers K2. Большая часть последних будет собрана на территории Польши. В сумме, как пишут аналитики, Польша может потратить около 25–30% оборонного бюджета только на закупку новых вооружений.

    Германия также пытается быть среди лидеров по милитаризации, стремясь довести расходы на оборону до 2% – это заветный показатель для большинства стран НАТО. Так, Берлин заявляет о готовности вложить 100 млрд евро в перевооружение. В следующем году ФРГ увеличит оборонный бюджет еще на 10 млрд евро.

    Параллельно с этим Франция стремится реструктурировать свои силы для ведения боевых действий высокой интенсивности. Правительство объявило о выделении 400 млрд евро на период 2024–2030 годов, что на треть превышает текущие шестилетние планы расходов на ВПК.

    Великобритании в этом плане труднее. Министр обороны страны планирует запросить 10 млрд фунтов стерлингов для дополнительного увеличения средств на «восстановление вооруженных сил». Правительство осознает невозможность дальнейшего следования военной политике, запланированной еще в 2021 году. Перевооружением обеспокоилась и Венгрия. Будапешт заказал 45 новых танков Leopard II, 218 БМП Lynx, вертолеты Airbus 225 и PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления противовоздушной обороны.

    «США и Европе не впервой провоцировать конфликты для развития своего ВПК. В преддверии Второй мировой войны американские и немецкие предприятия также расширяли производство. Они и сейчас наживаются на росте оборонного заказа. Мы постоянно слышим «нытье» Европы: «Нам нечем будет ответить, когда российские танки рванут до Ла-Манша». И под это дело наращиваются ассигнования», – говорит член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Но, как показывает история и военная теория, подобные подходы не способствуют повышению безопасности в мире. НАТО нарушает баланс сил в Европе. Более того, мы видим перепрофилизацию альянса: он создавался как оборонительный союз, но со временем превратился в наступательный. СВО – это ответ на экспансию НАТО у наших границ», – заметил собеседник.

    «Как к этому относиться России? Очень просто: наращивать производство артиллерии, авиации, бронетехники. Но с умом, не в ущерб остальным отраслям экономики. Вкладываться нужно в новые технологии, в НИОКР, в развитие искусственного интеллекта и автоматизацию процессов на поле боя. Об этом и президент Владимир Путин говорил в конце прошлого года», – подчеркнул эксперт.

    «По сути, мы действительно видим, как спровоцированный странами НАТО кризис вдохнул новую жизнь в ВПК Европы и США. Причем США это касается в большей степени. Как и 80 лет назад, их военные предприятия растут как на дрожжах, получая все новые и новые заказы. А вот европейцам повезло в меньшей степени – их вооружения первыми попадут под раздачу», – соглашается военный эксперт Василий Дандыкин.

    «В такой ситуации, конечно, бенефициары в лице владельцев военных компаний из США будут делать все возможное для затягивания конфликта на Украине. Тем самым они решают две задачи: убирают с рынка экспорта вооружений европейских конкурентов и обеспечивают себя долгосрочными заказами по технике и боеприпасам. Этот конфликт их озолотит», – заключил Дандыкин.

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