НАТО загнало армию Украины в безвыходное положение

В Германии завершился так называемый 9-й Рамштайн – очередное заседание министров обороны стран НАТО по теме военной поддержки ВСУ. Итоги конференции для украинской стороны неутешительны: Запад отказал Киеву в дальнобойных ракетах и истребителях, зато поставил для ВСУ практически невыполнимое условие для наращивания поддержки.

Во вторник и среду на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла девятая встреча контактной группы по обороне Украины. И хотя в рамках очередной «пакета помощи» ВС Украины получат немало бронетехники, страны НАТО отказали Киеву в главном – истребителях и дальнобойных ракетах ATACMS (с радиусом поражения до 300 километров).

«Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители», – сказал министр обороны Британии Бен Уоллес. Глава МИД Германии Анналена Бербок также указывала на отсутствие в повестке вопроса поставок истребителей Украине. Позже шеф Пентагона Ллойд Остин повторил слова союзников: «На данный момент я не могу сказать ничего нового по поводу самолетов».

На этом фоне Польша призвала к давлению на союзников по НАТО. «Мы осознаем, что наш потенциал в этой сфере ограничен. У нас только 48 самолетов F-16, но союзники имеют гораздо больше. Я думаю, что этот разговор завершится положительным решением, но для этого нужно давление», – сказал министр обороны республики Мариуш Блащак.

Однако главный лейтмотив «9-го Рамштайна» заключался не в удовлетворении просьб Владимира Зеленского, а в выдвижении требований Украине со стороны НАТО. «Мы ожидаем увидеть от них наступление весной. Поэтому мы с партнерами по контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя», – сказал Остин.

Спустя время министру обороны Украины пришлось с этим требованием публично согласиться. «По технике – сроки прозвучали. Все возможности ее поставки на Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генштаба будут происходить те или иные события», – добавил Резников.

При этом чуть ранее газета Washington Post отмечала: в США считают ближайшие месяцы «решающими» для конфликта на Украине. Об этом, по данным издания, прямо говорили на встречах с украинскими политиками заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль. Таким образом, как считают эксперты,

США согласятся на новые «инвестиции» в проект под названием «ВСУ» лишь в том случае, если этот проект докажет свою успешность на поле боя. От этого напрямую зависят поставки качественно иной военной техники, будь то ракеты дальнего радиуса действия или истребители.

«Формула «поставки за победы» действительно могла быть доведена до украинского руководства в Рамштайне. Другое дело, что здесь есть и чисто технические причины: у Европы осталось не так много вооружения для ВСУ. Поэтому Запад выбирает вариант риторики: «Мы вам и так много дали, покажите нам победы или хотя бы попытку контрнаступления», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

«При этом, судя по всему, у ВСУ нет возможности одновременно обороняться в Донбассе и успешно наступать в Запорожской области, чтобы создать угрозу для Крыма. Но даже если представить, что ВСУ покажут какой-то успех – европейцы и американцы не станут быстрее производить оружие, снаряды и технику», – добавил собеседник.

«Заметьте: даже самые главные «ястребы» в отношении России вроде Польши не спешат передавать истребители F-16 для ВСУ, потому что они не хотят оголять свои ВВС. Та же ситуация наблюдается и по дальнобойным ракетам», – указал эксперт.

«Тем не менее в НАТО давят на офис Зеленского с призывом начать масштабное контрнаступление. Для чего? Все просто: Джо Байден готовится к президентской гонке. Он хочет подойти к активной фазе своей кампании как спаситель демократии и человек, который прекратит конфликт на Украине. Если не на поле боя, то хотя бы за столом переговоров», – рассуждает Дудаков.

«Значит, ВСУ нужно максимально выложиться, чтобы Запад мог садиться за стол переговоров с Россией с сильными картами. В этом, судя по всему, и заключается логика поведения администрации Джо Байдена», – предполагает эксперт.

«По сути, Запад ставит для ВСУ невыполнимую задачу. Украинским солдатам предложено погибнуть ради возможного получения F-16. Но состоятся ли такие поставки в будущем – пока никто сказать не может, даже самые главные русофобы из числа западных политиков», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

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«Кроме того, проблема дефицита техники и боеприпасов, о которых говорят западные официальные лица, свидетельствует о том, что силы НАТО в основном рассчитаны на ведение колониальных войн, в ходе которых тратится меньшее количество снарядов, чем сейчас на Украине. На порядок меньшее», – добавил собеседник.

«И теперь между офисом Зеленского, ВСУ и НАТО начинаются подковерные интриги. Одни говорят, что сдадут Артемовск из-за того, что Запад вовремя не поставил технику и боеприпасы. Другие говорят, что поставки задерживаются, потому что ВСУ не демонстрируют успехов на поле боя. Предположу, что в перспективе Запад захочет начать переговоры о путях завершения конфликта, но подаст это так, будто бы переговоров желает сам Зеленский. А его такой сценарий вряд ли устроит», – предположил Леонков.