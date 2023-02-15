НАТО загнало армию Украины в безвыходное положение

Взгляд
15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
Разделы

Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

ЕК проталкивает механизм совместных закупок газа MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
Перейти в раздел…

России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
Перейти в раздел…

Деньги Запада создали из Украины новую сущность

Металлургия была одним из столпов украинской экономики Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Украинская экономика переживает небывалый коллапс – рухнуло производство стали, ВВП упал на треть, обесценилась гривна, уехало трудоспособное население. Однако при всем при этом киевский режим продолжает функционировать, а золотовалютные резервы страны даже растут. Этот парадокс объясняется просто: перед нами, по сути, уже не Украина. Запад создал нечто совсем иное. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Подробности...

России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
Верите ли вы в существование НЛО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Является ли Молдавия частью Русского мира?
  • Да

  • Нет

  • Только Приднестровье

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ученые оценили опасность пролетающего мимо Земли этой ночью огромного астероида
    Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках» Путин одобрил идею цифрового паспорта в смартфоне Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам» В Минздраве предложили россиянам варианты замены «Виагры»
    Киев обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО МИД анонсировал введение безвизового режима с 11 странами В Эстонии уточнили, какие советские памятники будут демонтированы Суд Киева постановил снести часовню УПЦ
    В МИД обвинили Запад в минном загрязнении Украины Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина В Минцифры призвали банки не оказывать услуги посредством мессенджеров Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова

    «и признать Косово»


    США призвали Сербию встать на сторону Украины

    материальные претензии


    Греция поддержала Польшу в ее требованиях репараций от Германии

    Линза Люнеберга


    Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины

    Видео

    совместные закупки


    Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

    цели спецоперации


    России предстоит изолировать Украину от НАТО

    американская дипломатия


    США направили в Грузию специалиста по Украине

    новые маршруты


    Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

    Репин и Айвазовский


    Запад ворует для Украины русское достояние

    мир в заложниках


    Владимир Можегов: России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

    новый сюжет


    Глеб Простаков: Зачем Джо Байден посмотрел наверх

    единство граждан


    Андрей Колесник: Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

    на ваш взгляд


    Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?

    НАТО загнало армию Украины в безвыходное положение

    Армию Украины отправляют на гибель ради будущих поставок оружия
    		   15 февраля 2023, 22:10
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Германии завершился так называемый 9-й Рамштайн – очередное заседание министров обороны стран НАТО по теме военной поддержки ВСУ. Итоги конференции для украинской стороны неутешительны: Запад отказал Киеву в дальнобойных ракетах и истребителях, зато поставил для ВСУ практически невыполнимое условие для наращивания поддержки.

    Во вторник и среду на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла девятая встреча контактной группы по обороне Украины. И хотя в рамках очередной «пакета помощи» ВС Украины получат немало бронетехники, страны НАТО отказали Киеву в главном – истребителях и дальнобойных ракетах ATACMS (с радиусом поражения до 300 километров).

    «Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители», – сказал министр обороны Британии Бен Уоллес. Глава МИД Германии Анналена Бербок также указывала на отсутствие в повестке вопроса поставок истребителей Украине. Позже шеф Пентагона Ллойд Остин повторил слова союзников: «На данный момент я не могу сказать ничего нового по поводу самолетов».

    На этом фоне Польша призвала к давлению на союзников по НАТО. «Мы осознаем, что наш потенциал в этой сфере ограничен. У нас только 48 самолетов F-16, но союзники имеют гораздо больше. Я думаю, что этот разговор завершится положительным решением, но для этого нужно давление», – сказал министр обороны республики Мариуш Блащак.

    Однако главный лейтмотив «9-го Рамштайна» заключался не в удовлетворении просьб Владимира Зеленского, а в выдвижении требований Украине со стороны НАТО. «Мы ожидаем увидеть от них наступление весной. Поэтому мы с партнерами по контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя», – сказал Остин.

    Спустя время министру обороны Украины пришлось с этим требованием публично согласиться. «По технике – сроки прозвучали. Все возможности ее поставки на Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генштаба будут происходить те или иные события», – добавил Резников.

    При этом чуть ранее газета Washington Post отмечала: в США считают ближайшие месяцы «решающими» для конфликта на Украине. Об этом, по данным издания, прямо говорили на встречах с украинскими политиками заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль. Таким образом, как считают эксперты,

    США согласятся на новые «инвестиции» в проект под названием «ВСУ» лишь в том случае, если этот проект докажет свою успешность на поле боя. От этого напрямую зависят поставки качественно иной военной техники, будь то ракеты дальнего радиуса действия или истребители.

    «Формула «поставки за победы» действительно могла быть доведена до украинского руководства в Рамштайне. Другое дело, что здесь есть и чисто технические причины: у Европы осталось не так много вооружения для ВСУ. Поэтому Запад выбирает вариант риторики: «Мы вам и так много дали, покажите нам победы или хотя бы попытку контрнаступления», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

    «При этом, судя по всему, у ВСУ нет возможности одновременно обороняться в Донбассе и успешно наступать в Запорожской области, чтобы создать угрозу для Крыма. Но даже если представить, что ВСУ покажут какой-то успех – европейцы и американцы не станут быстрее производить оружие, снаряды и технику», – добавил собеседник.  

    «Заметьте: даже самые главные «ястребы» в отношении России вроде Польши не спешат передавать истребители F-16 для ВСУ, потому что они не хотят оголять свои ВВС. Та же ситуация наблюдается и по дальнобойным ракетам», – указал эксперт.  

    «Тем не менее в НАТО давят на офис Зеленского с призывом начать масштабное контрнаступление. Для чего? Все просто: Джо Байден готовится к президентской гонке. Он хочет подойти к активной фазе своей кампании как спаситель демократии и человек, который прекратит конфликт на Украине. Если не на поле боя, то хотя бы за столом переговоров», – рассуждает Дудаков.

    «Значит, ВСУ нужно максимально выложиться, чтобы Запад мог садиться за стол переговоров с Россией с сильными картами. В этом, судя по всему, и заключается логика поведения администрации Джо Байдена», – предполагает эксперт.

    «По сути, Запад ставит для ВСУ невыполнимую задачу. Украинским солдатам предложено погибнуть ради возможного получения F-16. Но состоятся ли такие поставки в будущем – пока никто сказать не может, даже самые главные русофобы из числа западных политиков», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.  

    «Кроме того, проблема дефицита техники и боеприпасов, о которых говорят западные официальные лица, свидетельствует о том, что силы НАТО в основном рассчитаны на ведение колониальных войн, в ходе которых тратится меньшее количество снарядов, чем сейчас на Украине. На порядок меньшее», – добавил собеседник.

    «И теперь между офисом Зеленского, ВСУ и НАТО начинаются подковерные интриги. Одни говорят, что сдадут Артемовск из-за того, что Запад вовремя не поставил технику и боеприпасы. Другие говорят, что поставки задерживаются, потому что ВСУ не демонстрируют успехов на поле боя. Предположу, что в перспективе Запад захочет начать переговоры о путях завершения конфликта, но подаст это так, будто бы переговоров желает сам Зеленский. А его такой сценарий вряд ли устроит», – предположил Леонков.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •