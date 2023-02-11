Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

Одна из ключевых политических интриг последних лет – вокруг невыполнения Киевом Минских соглашений – раскрыта на этот раз окончательно. Последнее признание в этом вопросе сделал тот, от кого выполнение договоренностей зависело в первую очередь, а именно президент Украины. Его желание пересмотреть соглашения наконец исполнено – но только совсем иначе, как хотелось Зеленскому.

Эпопея толкований украинскими и западными политиками многострадальных Минских соглашений продолжается. В этот раз отметился президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Шпигель». Чтобы не приводить пространную цитату, остановимся на основных тезисах. Выяснилось, что:

– Зеленский не собирался выполнять Минские соглашения с самого начала;

– Об этом он прямо заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону еще в начале своего президентства;

– Минские соглашения он считает попыткой «...насытить аппетит России за счет Украины»;

– Зеленский продолжал делать вид, что выполняет соглашения, исключительно ради обмена военнопленными.

Кандидат Зеленский

История отношений Зеленского с Минскими соглашениями началась еще до его избрания на пост президента Украины: как кандидат на этот пост он должен был сообщить избирателю собственную позицию по этому вопросу. В свою очередь, в Москве хорошо понимали щекотливость ситуации для любого украинского политика, участвующего в выборах.

Вот что говорил об этом Владимир Путин («Валдай-2018»): «Украинская власть не выполняет Минские соглашения и не собирается это делать в силу внутреннеполитических раскладов. Я имею в виду приближающиеся президентские, а затем и парламентские выборы... Нужно дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю, что с новым руководством страны можно будет выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться». Иначе говоря, Россия делала все, от нее зависящее, для того, чтобы облегчить киевскому руководству задачу установления мира в Донбассе.

Уже в январе 2019 года Владимир Зеленский, вышедший к тому времени в лидеры президентской гонки вместе с Петром Порошенко, действительно обозначил свою готовность договариваться. И с Россией, и с Донбассом.

Напомним, в конце января 2019 года с ним, как с фаворитом и потенциальным победителем выборов, встречались послы стран ЕС. Вот как описывала это событие украинская пресса: «Особо на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил... Он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным...».

Был ли он тогда честен с послами? Ведь буквально за месяц до того в интервью Дмитрию Гордону он относился к этому несколько иначе. На прямой вопрос, сможет ли он закончить войну в Донбассе, став президентом, Зеленский ответил так: «А какие есть пути, какие формы? Минские соглашения – не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек... Вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь... Поэтому любой вариант «мы туда пойдем армией» я отметаю сразу».

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Там же он обозначил готовность договариваться «хоть с чертом лысым». Уточнил, что готов говорить не только с Путиным, но и с политиками из ДНР и ЛНР. А сам итог переговоров (условия РФ и ответные условия Украины) предложил бы украинскому народу – в ходе референдума.

Сегодня у Зеленского уже не спросить, что это было. То ли реальный сигнал о готовности выполнять «Минск» (и невозможность сказать об этом прямо, чтобы не настроить против себя половину страны), то ли готовность договариваться, но без выполнения «Минска». Однако на фоне остальных политиков украинский избиратель голосовал за него как за сторонника мира. А сам Зеленский (хотел он того или нет) взял на себя ответственность за выполнение Минских соглашений.

Так работает преемственность власти. Если не хочешь выполнять Минские соглашения, заключенные при Петре Порошенко, – не ходи в президенты.

Впрочем, справедливости ради, отметим, что в программе кандидата в президенты Зеленского его позиция выглядит менее миролюбивой: «Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров».

Президент Зеленский

Уже после первого тура Зеленский и его штаб признали безальтернативность Минских соглаешний. Правда, с украинским колоритом: «...от них отходить нельзя. Там действительно много моментов, которые на сегодня позволяют говорить, что «Минск» не особо эффективен. Это правда. Но отходить от этого формата нельзя, ведь к «Минску» привязаны все ключевые санкции в отношении РФ», – говорил в апреле 2019 года Дмитрий Разумков (тогда – политконсультант в штабе Зеленского).

Сам Зеленский тогда же пообещал перезагрузку Минского процесса (видимо, имея в виду расширение его участников, о чем высказывался ранее). Тогда же прозвучал тезис, который он теперь повторил для «Шпигеля»: «Задача номер один – вернуть всех заключенных и пленных, наших моряков».

Напомним, речь о одном из трюков избирательной кампании Петра Порошенко, который в конце 2018 года направил корабли ВМС Украины в тогда еще украинские Мариуполь и Бердянск через Керченский пролив. Провокация «удалась» на славу: экипажи были взяты под стражу российскими пограничниками, корабли – отбуксированы в Крым. Возвращение кораблей и членов экипажей стало первой попыткой Украины и России наладить диалог по завершении эпохи Петра Порошенко. В сентябре состоялся обмен, в ходе которого Украине передали экипажи задержанных кораблей, в ноябре – вернули сами корабли.

Это был шаг Москвы навстречу Киеву, что, кстати, признавал и сам Зеленский. Международный трибунал ООН по морскому праву призвал Россию освободить моряков и корабли. Однако исполнение его решений – дело добровольное, каких-либо механизмов принуждения не существует. С тем же успехом призвать Россию к этому мог бы далай-лама. Именно поэтому Зеленский тогда заявил, что возврат моряков может стать «...первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной... [шагом] к разблокированию переговоров».

«...Возможно, самый гигантский шаг к миру», – так оценивал обмен и возврат моряков президент США Дональд Трамп.

От Зеленского в Москве справедливо ожидали ответных шагов. Тем более, что после избрания он демонстрировал активность в этом направлении. Уже в мае 2019 года он в телефонном режиме обсуждал Минские соглашения с Ангелой Меркель, главами МИД ФРГ и Франции. В июне посетил Париж и Берлин, где было согласовано проведение саммита в нормандском формате. В июле Зеленский говорил по телефону с Путиным (видимо, тогда он и выпросил освобождение моряков), а в Донбассе было заключено так называемое хлебное перемирие.

Однако осенью украинская сторона начала вилять. Так, ТКГ по Донбассу согласовала разведение сил в Петровском и Золотом на 7 октября, фактически же оно состоялось спустя месяц. К этому времени Киев открыто говорил о том, что в ходе саммита, назначенного на 9 декабря, Минские соглашения должны быть пересмотрены.

Что касается саммита, то он прошел по формуле: «Шаги навстречу Украине в обмен на ее обещания придерживаться Минских соглашений». Киев и Москва при поддержке остальных участников продолжили работу в направлении освобождения пленных, Красный крест получил доступ ко всем задержанным, договорились о дальнейшем разведении сил (команда Зеленского вовсю использовала это как реализацию пунктов его программы). Договорились о новом саммите.

Киев сливает Минск

Однако даже летом 2020 года от Украины не удалось добиться ответа, когда она собирается вносить в конституцию поправки, касающиеся ДНР и ЛНР (один из важных пунктов Минских соглашений). Наконец, осенью 2020 года Украина отказалась от рассмотрения от плана действий по реализации Минских соглашений, предложенных ДНР и ЛНР. Того самого плана, о котором Владимир Путин напоминал Макрону в ходе разговора 20 февраля 2022 года. О готовности «говорить хоть с чертом» в Киеве к тому времени явно забыли, настаивая только на пересмотре соглашений.

К тому времени уже было очевидно, что Зеленский банально тянет время, надеясь на уступки Москвы. В частности - по изменению нормандского формата и включению туда США и ЕС. Как раз об этом говорил Путин летом 2021 года: «Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем [с Зеленским] разговаривать?».

Хотя сам Зеленский из кожи вон лез, чтобы показать свою готовность разговаривать, приглашая российского президента то на Донбасс, то в Ватикан. Забегая вперед - то же самое он пытался провернуть уже после начала СВО: «Хочу еще раз обратиться к президенту России. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей» (25 февраля 2022 года).

Но зачем куда-то ехать и где-то встречаться, если предварительно Зеленский не выполнил того, что было в его власти? И на что ему указывали еще летом 2019 года. Например - так и не снял экономическую блокаду региона, введенную еще Порошенко.

«Мы готовы делать все, что написано в Минских соглашениях», – говорил Зеленский в июле 2019 года. Видимо, спустя два года он звал Путина в Ватикан, чтобы объяснить, почему он этого не сделал.

Киев ждал отступных?

Впрочем, к тому времени за него успели сказать другие. Ближайший соратник Зеленского, один из его штабистов (после выборов – руководитель офиса президента) Андрей Богдан в интервью осенью 2020 года обозначил это так: «Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные... Это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его (Путина – прим. ВЗГЛЯД) как-то жестко кинули... Наобещали одно и не сделали ничего».

Загадочное «как-то» – совсем не загадка: «...они (представители России – прим. ВЗГЛЯД) ни на секунду не готовы отходить от Минских соглашений. Для них принципиальный пункт первый: изменения в Конституции. Они не готовы продолжать разговор дальше... У них все четко и логично построено. Но у нас общество не готово это обсуждать».

Впрочем, дело не только в обществе. По словам Богдана, Зеленский до последнего ждал от России каких-то отступных (за Крым, за Донбасс, за воду в Крым...). То есть это «Мы готовы...» образца 2019 года, возможно, и было правдой. Но с уточнением: «...за NNN миллиардов долларов».

Вряд ли Зеленский мог все это время скрывать свои намерения торговать Минскими соглашениями от других участников нормандского формата. Или затягивать их выполнение по любым другим мотивам (если Богдан врет). И вряд ли в Киеве не могли понимать бесперспективность таких торгов. В конце концов Берлин и Париж являются участниками нормандского формата с самого начала украинского кризиса. И (давайте без экивоков) вправить мозги Зеленскому, избавив его от фантазий о том, будто бы можно пересдать карты в середине партии, было их прямой обязанностью.

Раз этого не случилось, придется признать, что не только Зеленский несет ответственность за срыв переговоров и силовой вариант разрешения украинского кризиса. Лидеры Германии и Франции разделяют с ним эту ответственность. Иначе говоря, это был по сути сговор по невыполнению Минских соглашений – между Киевом и ведущими странами Запада. Тем более, что Ангела Меркель два месяца назад сказала примерно то же самое, что теперь говорит Зеленский.

Что же касается пересмотра Минских соглашений, то Зеленский его действительно наконец добился.

Пересмотр начался с признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР (21 февраля 2022 года), а также включением в состав России новых территорий (30 сентября 2022 года). Пересмотр продолжается по сей день в рамках спецоперации, и президент Украины может в нем поучаствовать, инициировав реальные мирные переговоры с Москвой.

Да, процесс пересмотра вышел несколько односторонним. Но винить в этом Зеленский должен только себя.