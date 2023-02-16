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16 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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Сергей Карпухин/ТАСС
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    Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

    В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры
    		   16 февраля 2023, 08:50
    Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?

    НАТО планирует заняться защитой подводной и прибрежной инфраструктуры, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его мнению, сегодня кабели и трубопроводы стран-участниц «крайне уязвимы». Поэтому необходимо провести «кропотливую работу» по защите критической инфраструктуры.

    Столтенберг подчеркнул, что НАТО участвует в гонке за материально-техническое обеспечение альянса, в связи с чем важны действия, направленные на предотвращение потенциальных угроз в этой сфере. Примечательно, что задались этим вопросом на фоне публикаций лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. В них автор подробно описывает схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.

    Так, по словам Херша, ответственность за взрывы лежит на президенте США Джо Байдене. Он опасался того, что из-за энергетического кризиса в Европе Германия решит воспользоваться «Северными потоками» и, как следствие, будет в меньшей степени поддерживать ВСУ в противостоянии с Россией. При этом многие сотрудники спецслужб, участвовавшие в теракте, называли подобные действия «безумными».

    Ранее Херш уже указывал на то, что бомбы были заложены водолазами ВМС США в ходе учений НАТО Baltops еще летом 2022 года. Спустя три месяца подрыв был осуществлен Норвегией. Несмотря на журналистское расследование, Столтенберг назвал саботаж на «Северных потоках» «ошеломляющей неожиданностью». По его словам, теракт еще раз напомнил политикам о том, с какими «хрупкими» вещами имеет дело мировая общественность.

    Генсек альянса также рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры. Он уверен, что это позволит облегчить взаимодействие с промышленным комплексом ЕС, а также объединит военные и гражданские стороны в решении инфраструктурных проблем.

    Вместе с тем опасения Столтенберга вполне обоснованы. Но это связано не столько с действиями оппонентов НАТО, сколько с чрезмерной зависимостью Европы от США. Согласно данным портала Submarine cable networks, США, Британию и Европу соединяет сеть из более десятка кабельных систем, отвечающих за передачу интернет-данных. По сути, Вашингтон является основным «владельцем» трансатлантических коммуникаций.

    Уязвим и пролив Ла-Манш – по нему проходят кабели, связующие США с Германией, Нидерландами и Францией. Теоретически США с Европой могут быть связаны еще четырьмя каналами, но через Канаду и страны Латинской Америки.

    Помимо интернет-кабелей, бассейн Атлантического океана буквально кишит нефте- и газопроводами. Многие из них расположены на больших глубинах. С одной стороны, это делает их менее доступными для диверсий. С другой стороны, поддерживать их безопасность также затруднительно.  

    «Теракт в отношении «Северных потоков» открыл ящик Пандоры. Теперь всем ясно – ни один объект критической инфраструктуры не может быть в безопасности. При этом подводные трубопроводы более соблазнительны для тех, кто намерен их атаковать», – полагает Алексей Гривач, замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В НАТО прекрасно понимают: диверсия против «Потоков» – это удар не только по России, но и по европейцам, то есть союзникам США по альянсу. Поэтому исключить повторения таких действий в отношении «младших партнеров» Вашингтона нельзя. «И на 100% обезопасить такие объекты практически невозможно», – уточнил собеседник.   

    «Угроза для натовских коммуникаций может исходить от кого угодно, ведь у альянса хватает противников по всему миру», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    «Судя по статье Херша, в подрыве «Северных потоков» были задействованы норвежцы. И Столтенберг – норвежец. Поэтому им не стоит думать, будто бы их нефтяные платформы и изобилие газопроводов находятся в безопасности. Europipe и Baltic Pipe находятся в зоне риска», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, трубопроводы есть и в Средиземном море. Например, две трубы идут из Алжира в Испанию и Италию. Есть газопровод из Ливии в Италию. Огромное количество инфраструктурных объектов проложено под Ла-Маншем – это электро- и интернет-кабели. Поэтому в случае эскалации эти коммуникации тоже могут оказаться под угрозой», – предположил Митрахович.  

    «Помимо этого, вблизи границ России расположен газопровод между Финляндией и Эстонией. О нем, конечно, западные европейцы сильно переживать не станут, но вот Ла-Манш для них – критический вопрос»,

    – указывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. «В целом же, если перебить какую-то нитку газопровода, то первыми ущерб от этого почувствуют рядовые потребители. Предположим, что из строя вышла труба между Норвегией и Германией, ее мощность порядка 30 млрд кубов. Дефицит топлива мгновенно почувствует весь рынок. Цены взлетят с невероятной скоростью», – приводит пример собеседник.

    «И если большинство стран Запада пострадают от этого лишь экономически, то Германия столкнется с техническими проблемами. Отказавшись от российского сырья, они перешли на СПГ. Но построенный в Германии терминал настолько маломощный, что отключение трубы приведет к полнейшему коллапсу в ФРГ», – замечает эксперт.

    Между тем, газо- и нефтепроводы – не самая большая проблема для НАТО. Кроме кабелей связи, на дне Мирового океана также пролегают силовые кабели. Та же Прибалтика, к примеру, «запитана» на Финляндию и Швецию через дно Балтийского моря, указывает в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «И если трубопровод можно хоть как-то заменить караванами из танкеров, а электричеством «запитаться» у соседей, то заместить подводный интернет-кабель на спутниковый канал связи – это дорогое удовольствие. Да и производительность такого канала будет в разы меньшей», – объясняет собеседник.

    «Скажем, подрыв кабеля в Атлантике полностью не разорвет связь между США и ЕС, но всерьез осложнит работу этого канала. Единая сеть распадется на несколько несвязанных между собой островков», – поясняет эксперт.  

    «Поэтому на Западе никто не хочет спорить с Хершем, потому что он Пулитцеровский лауреат, который представил миру расследование по Вьетнамской войне, а затем раскрыл преступления США в иракской тюрьме «Абу-Грейб». Спорить с ним – сложная задача. Но из-за раскрытия данных по «Потокам» в НАТО всерьез обеспокоились защитой своей инфраструктуры», – рассуждает собеседник.

    «Впрочем, добиться полной безопасности этих объектов с физической точки зрения нереально. Во-первых, кабели имеют протяженность в тысячи километров – на каждом метре подводника не поставишь. А во-вторых, в некоторых случаях речь идет о таких глубинах, где аквалангисты просто не выживут», – заключил Анпилогов.

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