Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

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12 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

Так выглядели встречи в нормандском формате REUTERS
Одна из ключевых политических интриг последних лет – вокруг невыполнения Киевом Минских соглашений – раскрыта на этот раз окончательно. Последнее признание в этом вопросе сделал тот, от кого выполнение договоренностей зависело в первую очередь, а именно президент Украины. Его желание пересмотреть соглашения наконец исполнено – но только совсем иначе, как хотелось Зеленскому. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

    Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы
    		   12 февраля 2023, 11:30
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России?

    Цены на нефть взлетели на 2,5 доллара после сообщений о том, что Россия сократит добычу в марте на 500 тыс. баррелей. В прошлом году добыча нефти в России, вопреки многим прогнозам, выросла на 2% – до 535 млн тонн, или 10,7 млн баррелей в сутки. Однако серия новых санкций со стороны Запада заставляет Россию предпринимать контрмеры.

    «На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка». В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», – заявил вице-премьер Александр Новак. При принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке, добавил он.

    Получается, что в марте Россия может снизить добычу нефти до 9,3–9,4 млн баррелей в сутки. В январе-феврале ожидается добыча на уровне 9,8–9,9 млн баррелей в сутки.

    С 5 декабря Европейский союз запретил использование поставляемых Западом услуг морского страхования, финансирования и брокерской деятельности при поставках российской нефти морским путем по цене выше 60 долларов за баррель. А с 5 февраля ЕС также ввел запрет на закупки российских нефтепродуктов и установил предельные цены.

    Какой эффект это окажет на мировой рынок нефти? «Снижение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки существенно для глобального баланса спроса и предложения, оно должно привести к росту мировых цен на нефть, скажем, на 3–5 долларов за баррель при прочих равных условиях»,

    – считает Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций».

    Однако есть факторы, которые могут нивелировать это сокращение. «Ранее нефтяной картель ОПЕК нередко в целях достижения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке сокращал добычу нефти на 400–500 тыс. баррелей в сутки, основную «нагрузку» чаще всего брала на себя Саудовская Аравия. Однако это было до того, как в США случилась сланцевая революция. И сегодня сокращение добычи на 500 тыс. может быть быстро восполнено ростом добычи нефти в США. Поэтому не исключено, что цены на нефть могут остаться в текущем коридоре в 80–90 долларов за баррель, даже в случае сокращения добычи Россией», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.  

    «Вероятнее всего, что текущее повышение цен на нефть до 86 долларов – это предел. Причина – в замедлении мировой экономики и возможности глобальной рецессии», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Однако есть факторы, которые могут поднять цены на нефть. Для этого нужен рост спроса. И он возможен со стороны Китая, а также Индии. Если спрос вырастет на дополнительные 500–600 тыс. баррелей в сутки, цены на нефть могут снова вернуться к 100 долларам за баррель и даже подняться выше, не исключает Мильчакова.

    В пользу России могут сыграть страхи на рынке. «Со временем рынок может воспринять шаги российского правительства как намек на то, что добыча может быть уменьшена и дальше, и таким образом в мировые цены на нефть может вкрасться премия за риск», – полагает Смит.

    Более того, добавляет он, может даже сократиться дисконт Urals из-за сокращения предложения российской нефти на рынке для тех, кто может и хочет ее купить. Плюс есть вероятность падения спроса на нефтяные перевозки, и это уменьшит высокие премии, которые получают сейчас перевозчики, рассуждает эксперт.

    «Это создаст ситуацию, когда клиентам как минимум будет не так выгодно торговаться с нашей страной. Покупатели по-прежнему будут требовать скидку от наших компаний, и она будет предоставляться. Но, возможно, со временем скидка все же станет меньше», – отмечает Деев.

    Чистый эффект для российских нефтяников он оценивает от нейтрального до позитивного.

    «Если ценовой эффект будет таким, как мы ожидаем, то сокращение добычи на 5%, скорее всего, будет полностью или с избытком компенсировано ростом цен реализации для российских нефтяных компаний, а налоговые поступления могут даже вырасти.

    Российское налоговое законодательство устроено таким образом, что налоговые поступления, как правило, более чувствительны к изменениям цен, чем к изменениям объемов», – ожидает Смит.

    И все же есть риск, что мировые цены на нефть не будут в этом году расти, и это будет влиять на состояние российского государственного бюджета. «Нефтегазовые доходы могут оказаться примерно на 1 трлн рублей ниже запланированных 9 трлн рублей, если сократится только объем добычи нефти, а цены останутся на текущем уровне. Если предположить, что дефицита нефти не будет, а цены соответственно упадут ниже 60 долларов за баррель, то Россия получит нефтегазовых доходов меньше на 1,5–2 трлн рублей, при этом дефицит бюджета превысит запланированные 2,9 трлн рублей», – прогнозирует Мильчакова.

    По ее оценке, нивелировать последствия эмбарго и «потолков цен» на российскую нефть России удастся только в 2024–2025 годах. То есть для полной переориентации экспортных потоков понадобится еще один-два года. Только после этого можно будет быть уверенными в том, что Россия нашла новых стабильных потребителей своих углеводородов, заключает эксперт. 

     
     
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