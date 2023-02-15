Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.

Еврокомиссия прогнозирует рост цен и не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2023-2024 годов. Такой экономический прогноз представил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Среди факторов риска ЕК называет внутренний спрос, который может оказаться сильнее, чем прогнозировалось, если недавнее снижение оптовых цен на газ отразится на потребительских ценах. Кроме того, потребление может оказаться более устойчивым, а восстановление спроса в Китае может увеличить внешний спрос больше, чем ожидалось.

Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.

Ранее такое же мнение высказывал глава МЭА Фатих Бироль, в числе факторов риска, помимо возвращения Китая на рынок в качестве импортера СПГ, он называл отсутствие российского газа и небольшой рост предложения СПГ в мире. Дефицит газа в ЕС в 2023 году МЭА оценивает на уровне 27 млрд кубометров.

Однако российские эксперты считают, что ЕК явно сгущает краски, да и делает это сознательно.

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«Теоретически проблема с дефицитом газа может возникнуть. Однако риски ее возникновения сейчас намного меньше, чем оценивались, например, нашим институтом летом и осенью прошлого года. Тогда мы предполагали, что погода в осенне-зимний сезон будет среднестатистической для Европы и опустошение подземных хранилищ газа будет происходить как в среднем за последние пять лет. Однако зима в Европе оказалась супертеплой – и подземные хранилища газа в Европе опустошены всего лишь на 20-30%. Это означает, что к концу отопительного сезона в ПХГ останется 40-60% газа, это в два-три раза больше, чем весной 2022 года, когда ПХГ были заполнены от силы на 20-25% после зимы», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Сохранение столь высоких запасов газа в ПХГ означает, что Европе нужно будет прилагать гораздо меньше усилий, чтобы наполнить свои газовые хранилища к следующему отопительному сезону.

Еще один фактор играет в пользу Евросоюза и снижает риск дефицита газа зимой 2023-2024 годов. Это серьезное изменение структуры потребления газа европейцами. Им реально стало нужно меньше газа, чем раньше.

«Мы уже почти полгода, с сентября 2022 года, поставляем в Европу минимальный объем трубопроводного газа. Невозможно было представить, что Европа сможет функционировать с таким небольшим объемом российского газа. Оказывается, может.

Свою роль сыграла теплая зима, но основной фактор – это изменение структуры потребления газа в Европе. Мы видим, что в Европе закрылись – причем, похоже, окончательно – газоемкие производства типа производства азотных удобрений, химической продукции и так далее. Часть предприятий переносится за рубеж, часть просто закрылась, и владельцы пока не приняли решение, как быть дальше. То есть европейской экономики в том виде, в котором она существовала, больше нет. Плохо это или хорошо – это другой вопрос, но она стала другой. Теперь ей нужно значительно меньше газа, чем требовалось еще два года назад», – рассуждает Громов.

В этом году трубопроводные поставки российского газа оценивает в 30 млрд кубов против 140 млрд в 2021 году. Теплая погода, снижение потребления и рост закупок СПГ позволяют экономике Европе выживать в такой ситуации.

По словам эксперта, Европа может столкнуться с дефицитом газа следующей зимой только при совпадении двух факторов. Если наступит действительно холодная зима, во что в силу климатических изменений верится пока с трудом. И если начнется жесткая конкуренция с Китаем за сжиженный природный газ.

«Мы видим постепенное раскочегаривание экономики Китая, но пока это не отражается на росте закупок сжиженного природного газ. Даже если Китай будет потреблять больше СПГ, чем в прошлом году, то Европа – это не Бангладеш или Пакистан, это богатый регион, который сможет предложить высокую цену, чтобы побороться за газ»,

– считает собеседник.

Зачем же Еврокомиссия сознательно сгущает краски там, где можно было, наоборот, вздохнуть свободней? Во-первых, для того, чтобы сохранить модель экономного спроса на газ, которая сложилась в Европе. Всем, в том числе домохозяйствам, было предписано снизить потребление газа на 15%. А то на радостях европейцы побегут открывать заводы и расходовать газ.

Вторая цель ЕК – это быстрей протолкнуть юридически механизм совместных закупок газа. Это давняя идея Еврокомиссии.

«Экстремально сложного сценария прохождения следующего отопительного сезона Европой мы не видим. Поэтому то, что сказал еврокомиссар, я оцениваю, как страшилку с целью продавить скорейшее утверждение механизма совместных закупок газа», – говорит Громов.

Как объясняет Громов, речь идет о том, что ЕК хочет собирать заявки от европейских стран на дополнительные объемы газа и от своего имени покупать этот объем газа на рынке. Инструменты закупок могут быть разные. Речь может идти о закупке этого объема на спотовом рынке или о заключении контракта от лица ЕК с конкретным поставщиком, например, с США или Катаром.

ЕК транслирует европейцам выгоды такого механизма. «Это делается для того, чтобы минимизировать конкуренцию за газ между странами Евросоюза. Когда на рынке дефицит газа, поставщик может диктовать свои условия. Еврокомиссия хочет усилить позицию покупателя за счет такой коллективной заявки», – говорит эксперт из Института энергетики и финансов.

Второе – чем больший объем хочет купить покупатель, тем он более привлекательную цену может для себя выторговать.

Однако за этими сиюминутными выгодами таится стратегический план ЕК.

«Еврокомиссия стремится укрепить свою власть над европейскими национальными правительствами. Поэтому задача нового механизма закупки газа – снизить геополитическое влияние поставщиков газа, таких как Россия, на отдельные страны Европы.

Например, Венгрия и Сербия по контрактам получают российский газ с существенным дисконтом к рыночной цене. Европейцы считают, что из-за такого выгодного коммерческого контракта эти страны относятся к России лояльно. Еврокомиссия хочет исключить двусторонние контракты из газовой торговли», – объясняет эксперт.

По его мнению, первый шаг ЕК – уговорить европейцев как можно быстрее на законодательном уровне единогласно одобрить механизм совместных закупок, воспользовавшись преувеличенным страхом роста цен. А вот следующий шаг ЕК будет в усилении власти в своих руках, когда только ЕК сможет закупать газ для европейских стран, и никакие двусторонние контракты не будут возможны в принципе.

Сейчас ЕК ничего не может сделать с действующими газовыми контрактами между двумя сторонами, но к тому моменту как их срок действия закончится, ЕК надеется кардинально изменить правила закупки газа – исключительно через ЕК. Продавить такое можно только во время кризисных времен, то есть сейчас.