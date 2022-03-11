России нужен пятиуровневый список недружественных стран

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Список недружественных России государств вполне можно разделить на пять групп по степени враждебности к ней – от более жёсткой к более мягкой. Тем самым получается пятиступенчатая «лестница», которая бы адекватно отражала степень враждебности тех или иных государств. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск №2)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Левый берег Киева остается дугой стабильности и относительного порядка, несмотря на все более активные бои в Броварском районе Киевщины. На правом берегу ситуация иная. Подробности...

Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев

Байден запретил русскую нефть

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    России нужен пятиуровневый список недружественных стран

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		11 марта 2022, 08:56

    Несмотря на то, что отношения России и Запада испортились уже давно, список недружественных стран до марта нынешнего года был весьма маленьким. И если бы не грубые откровенные действия чешского руководства по подрыву отношений в прошлом году – вовсе не факт, что он бы вообще появился на свет. Да и наличие в нём исключительно США и Чехии тоже смотрелось крайне странным. По крайней мере, напрашивался ещё десяток стран, которые не просто могли, а и должны были его пополнить.

    События на Украине и последовавшие вслед за ними «драконовские» санкции в отношении России просто не оставили нашим властям выбора. И на свет появился список из 48 государств и территорий, которые признаются недружественными. И наличие в нём почти всех стран Европы (кроме Сербии), англосаксонских держав разных континентов и примкнувших к ним союзников США из Восточной Азии и Океании кажется вполне логичным. Все они поддержали ограничительные меры в адрес нашей страны.

    Но в то же время следует признать, что в список попали государства, все последние восемь лет относившиеся к России совершенно по-разному. И санкции они поддерживали в разной степени, и Украину отнюдь не все восхваляли и, тем более, не все её вооружали. Поэтому напрашивается вариант разделения списка на несколько категорий – откровенно враждебных, скорее враждебных, недружественных, скорее недружественных и «слегка недружественных». Правда, местами его можно было и расширить.

    Начнём с более «мягкой» части списка. Вряд ли следует применять все ответные меры к Кипру, который на протяжении многих лет единственный в ЕС возражал против автоматического продления ограничительных мер. Да и сейчас киприоты думают над тем, чтобы заново открыть небо для российских самолётов. Или к Венгрии, чей премьер Виктор Орбан отказался вооружать Украину, рвать с нами энергетические контракты, и даже признавший, что к требованиям России по безопасности на Западе отнеслись без должного внимания.

    Вспомним и о странах, на которые за восемь лет не распространился запрет на ввоз сельхозпродукции, потому что они поддерживали не все антироссийские инициативы США и ЕС. Одной из них является Швейцария, тянувшаяся с введением некоторых санкций даже после того, как их вводил ЕС. Можно вспомнить о Южной Корее, которая в 2014 году к санкциям в полной мере не присоединилась, и сегодня нашла лазейку для того, чтобы не потерять российский рынок полностью. Наконец, о Сан-Марино, разрешившему у себя вакцину «Спутник V».

    Фото: Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/ТАСС

    Среди государств, которые старались не нагнетать обстановку, следует выделить также несколько стран Евросоюза. Среди них Италия, Австрия, Мальта, Греция, Болгария и Словакия. Можно вспомнить сомнения относительно санкций у всех греческих премьеров, желание словаков купить «Спутник», готовность болгар выйти из ЕС в случае запрета на российскую нефть. Итальянцы и австрийцы последовательно показывали себя сторонниками диалога с Россией. Так что их можно отнести к странам «второй степени мягкости».  

    Но кроме «мягкой» части списка должна быть и наиболее жёсткая. Разумеется, открывает её Украина. Далее идут страны, более других провоцировавшие войну в Донбассе. К их числу относятся США, Великобритания, Канада, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Хорватия, Дания, Нидерланды. Некоторые из этих стран сегодня открыто благословляют наёмников ехать на Украину. Враждебность в отношении России проявляли Австралия и Албания. То же можно сказать о таких безоговорочных союзниках США, как Тайвань и Микронезия.

    Некоторые сомнения есть по поводу включения в этот список Швеции, Румынии и Черногории. Шведы с самого начала играли активную роль в Евромайдане, но насчёт вооружения Украины колебались. Румыния стала базой для системы ПРО США, но всё же в активном вооружении Украины не замечена. Черногорские власти тоже вели себя подчёркнуто враждебно, но всё-таки тоже не зашли в поддержке Украины слишком далеко. Возможно, сюда же следует отнести Ирландию и Новую Зеландию. Получается второй уровень «жёсткости».

    Что касается большинства стран Евросоюза, то они входят в число тех, кто вводил санкции по принципу «средней температуры по больнице». Главные здесь – Германия и Франция, которые всё же не идут так далеко в разрыве всех отношений с Россией, как англосаксы или поляки. Вместе с ними сюда относятся Бельгия, Люксембург, Испания, Португалия, Финляндия, Словения. Все эти государства (по крайней мере, до последнего момента) поддерживали диалог с Россией на высшем уровне или, по крайней мере, не кричали громко о разрыве.

    Если выйти за пределы ЕС, то к этой же группе отчётливо принадлежат Норвегия, Исландия и страны-карлики вроде Монако, Лихтенштейна и Андорры, а также Северная Македония. Примерно такой же уровень готовности к разного рода антироссийским ограничениям выражали Япония и Сингапур. Тем самым получается пятиступенчатая лестница, которая бы отражала степень враждебности тех или иных государств. Причём численность «жёсткого» и «среднего» списков получается примерно одинаковой.

    В то же время можно подумать над тем, чтобы в качестве приложения к документу создать список подозрительных государств. Его открыли бы Грузия, Молдавия и Турция. Грузины и молдаване строят всю свою политику на противостоянии России – даже если они и не поддержали санкции себе в убыток. Забывать о том, как турки поставляли на Украину «байрактары», тоже не следует – тем более, что из НАТО они выходить не собираются. Потому Грузия вполне заслужила место в относительно жёстком списке, Молдавия – в среднем (в ней, в отличие от Грузии, не так выражено стремление в НАТО), а Турция – в «мягком».

    Не следует забывать и о некоторых других «протеже» США и Британии в разных частях мира. Катар – давний партнёр англичан. Ирак – фактический протекторат США. Колумбия – главный союзник американцев в Латинской Америке. Палау и Маршаллы – бывшие подмандатные территории США. Либерия – опора американцев в Чёрной Африке. А уж полупризнанное Косово и вовсе относится к образованию первой степени враждебности России, и превосходит в этом плане едва ли не все признанные государства, кроме самой Украины.

    Следует также иметь в виду, что поведение той или иной страны не всегда является постоянной величиной. Например, Чехия до 2021 года явно принадлежала бы к «средней» группе, а Дания и Хорватия – к группе «второй жёсткости». Вполне возможны и движения в более «мягкую» сторону в случае смены власти. России надо иметь достаточное понимание относительно того, какие возможности для переговоров с какой страной у нас есть. Тем не менее, лучше не питать особых иллюзий по поводу любого из государств, упомянутого в тексте. Впрочем, и не упомянутого тоже.

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