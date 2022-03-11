России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Несмотря на то, что отношения России и Запада испортились уже давно, список недружественных стран до марта нынешнего года был весьма маленьким. И если бы не грубые откровенные действия чешского руководства по подрыву отношений в прошлом году – вовсе не факт, что он бы вообще появился на свет. Да и наличие в нём исключительно США и Чехии тоже смотрелось крайне странным. По крайней мере, напрашивался ещё десяток стран, которые не просто могли, а и должны были его пополнить.

События на Украине и последовавшие вслед за ними «драконовские» санкции в отношении России просто не оставили нашим властям выбора. И на свет появился список из 48 государств и территорий, которые признаются недружественными. И наличие в нём почти всех стран Европы (кроме Сербии), англосаксонских держав разных континентов и примкнувших к ним союзников США из Восточной Азии и Океании кажется вполне логичным. Все они поддержали ограничительные меры в адрес нашей страны.

Но в то же время следует признать, что в список попали государства, все последние восемь лет относившиеся к России совершенно по-разному. И санкции они поддерживали в разной степени, и Украину отнюдь не все восхваляли и, тем более, не все её вооружали. Поэтому напрашивается вариант разделения списка на несколько категорий – откровенно враждебных, скорее враждебных, недружественных, скорее недружественных и «слегка недружественных». Правда, местами его можно было и расширить.

Начнём с более «мягкой» части списка. Вряд ли следует применять все ответные меры к Кипру, который на протяжении многих лет единственный в ЕС возражал против автоматического продления ограничительных мер. Да и сейчас киприоты думают над тем, чтобы заново открыть небо для российских самолётов. Или к Венгрии, чей премьер Виктор Орбан отказался вооружать Украину, рвать с нами энергетические контракты, и даже признавший, что к требованиям России по безопасности на Западе отнеслись без должного внимания.

Вспомним и о странах, на которые за восемь лет не распространился запрет на ввоз сельхозпродукции, потому что они поддерживали не все антироссийские инициативы США и ЕС. Одной из них является Швейцария, тянувшаяся с введением некоторых санкций даже после того, как их вводил ЕС. Можно вспомнить о Южной Корее, которая в 2014 году к санкциям в полной мере не присоединилась, и сегодня нашла лазейку для того, чтобы не потерять российский рынок полностью. Наконец, о Сан-Марино, разрешившему у себя вакцину «Спутник V».

Среди государств, которые старались не нагнетать обстановку, следует выделить также несколько стран Евросоюза. Среди них Италия, Австрия, Мальта, Греция, Болгария и Словакия. Можно вспомнить сомнения относительно санкций у всех греческих премьеров, желание словаков купить «Спутник», готовность болгар выйти из ЕС в случае запрета на российскую нефть. Итальянцы и австрийцы последовательно показывали себя сторонниками диалога с Россией. Так что их можно отнести к странам «второй степени мягкости».

Но кроме «мягкой» части списка должна быть и наиболее жёсткая. Разумеется, открывает её Украина. Далее идут страны, более других провоцировавшие войну в Донбассе. К их числу относятся США, Великобритания, Канада, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Хорватия, Дания, Нидерланды. Некоторые из этих стран сегодня открыто благословляют наёмников ехать на Украину. Враждебность в отношении России проявляли Австралия и Албания. То же можно сказать о таких безоговорочных союзниках США, как Тайвань и Микронезия.

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Некоторые сомнения есть по поводу включения в этот список Швеции, Румынии и Черногории. Шведы с самого начала играли активную роль в Евромайдане, но насчёт вооружения Украины колебались. Румыния стала базой для системы ПРО США, но всё же в активном вооружении Украины не замечена. Черногорские власти тоже вели себя подчёркнуто враждебно , но всё-таки тоже не зашли в поддержке Украины слишком далеко. Возможно, сюда же следует отнести Ирландию и Новую Зеландию. Получается второй уровень «жёсткости».

Что касается большинства стран Евросоюза, то они входят в число тех, кто вводил санкции по принципу «средней температуры по больнице». Главные здесь – Германия и Франция, которые всё же не идут так далеко в разрыве всех отношений с Россией, как англосаксы или поляки. Вместе с ними сюда относятся Бельгия, Люксембург, Испания, Португалия, Финляндия, Словения. Все эти государства (по крайней мере, до последнего момента) поддерживали диалог с Россией на высшем уровне или, по крайней мере, не кричали громко о разрыве.

Если выйти за пределы ЕС, то к этой же группе отчётливо принадлежат Норвегия, Исландия и страны-карлики вроде Монако, Лихтенштейна и Андорры, а также Северная Македония. Примерно такой же уровень готовности к разного рода антироссийским ограничениям выражали Япония и Сингапур. Тем самым получается пятиступенчатая лестница, которая бы отражала степень враждебности тех или иных государств. Причём численность «жёсткого» и «среднего» списков получается примерно одинаковой.

В то же время можно подумать над тем, чтобы в качестве приложения к документу создать список подозрительных государств. Его открыли бы Грузия, Молдавия и Турция. Грузины и молдаване строят всю свою политику на противостоянии России – даже если они и не поддержали санкции себе в убыток. Забывать о том, как турки поставляли на Украину «байрактары», тоже не следует – тем более, что из НАТО они выходить не собираются. Потому Грузия вполне заслужила место в относительно жёстком списке, Молдавия – в среднем (в ней, в отличие от Грузии, не так выражено стремление в НАТО), а Турция – в «мягком».

Не следует забывать и о некоторых других «протеже» США и Британии в разных частях мира. Катар – давний партнёр англичан. Ирак – фактический протекторат США. Колумбия – главный союзник американцев в Латинской Америке. Палау и Маршаллы – бывшие подмандатные территории США. Либерия – опора американцев в Чёрной Африке. А уж полупризнанное Косово и вовсе относится к образованию первой степени враждебности России, и превосходит в этом плане едва ли не все признанные государства, кроме самой Украины.

Следует также иметь в виду, что поведение той или иной страны не всегда является постоянной величиной. Например, Чехия до 2021 года явно принадлежала бы к «средней» группе, а Дания и Хорватия – к группе «второй жёсткости». Вполне возможны и движения в более «мягкую» сторону в случае смены власти. России надо иметь достаточное понимание относительно того, какие возможности для переговоров с какой страной у нас есть. Тем не менее, лучше не питать особых иллюзий по поводу любого из государств, упомянутого в тексте. Впрочем, и не упомянутого тоже.