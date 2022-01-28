Чёртова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

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Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
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НАТО предложило России обменять мир на войну

Российская техника и военнослкжащие на военной базе РФ в Южной Осетии Григорий Сысоев/РИА Новости
Североатлантический альянс наконец-то ответил на требование Москвы «собирать манатки» и отойти на рубежи 1997 года. Встречное условие НАТО к российским войскам – уйти на рубежи 1991 года из Грузии, Молдавии, Украины, то есть покинуть Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым. Тем самым альянс поступил в духе советских карикатур на себя же – подменил требование мира требованием войны.  Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Почему украинские силовики убивают друг друга

Этот мальчик в центре – убийца пятерых сослуживцев кадр из видео
В силовых структурах Украины царят хаос и тотальная безответственность. Именно такие выводы можно сделать по итогам трагедии, разыгравшейся на украинском ракетном заводе: солдат Нацгвардии расстрелял своих сослуживцев. Как стало возможным подобное преступление и почему украинские силовики убивают друг друга? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Чёртова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На сегодняшний день 13 стран более других засветились в накачке Украины оружием. Среди них есть государства большие, малые и средние, богатые и не очень. Подробности...

Россия стала объектом международного газлайтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
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    Вадим Трухачёв

    Чёртова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		28 января 2022, 09:04

    У каждой из стран есть свои резоны выступать в роли поджигателей войны Украины с Россией. Но все они, так или иначе, будут нести ответственность, если в Донбассе возобновится полномасштабная война. И этот список станет воистину кровавой «чёртовой дюжиной».

    Естественно, США открывают список стран, накачивающих Украину оружием. Зачем это американцам надо – ответ наиболее очевидный. Речь идёт о подталкивании украинского руководства к войне в Донбассе, и попытка показать России, что своих «клиентов» американцы в обиду не дадут, и проект «Антироссия» будут защищать до последнего. К тому же сейчас в самих США дела идут не самым лучшим образом. И для администрации Джозефа Байдена украинская эпопея – это возможность доказать свою «крутизну» прежде всего собственным гражданам.

    Второе место в нём по праву занимает Великобритания. Похоже, ей американцы доверили роль главного «смотрящего» за Украиной в то время, как сами американцы (вместе с Австралией) решили больше сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Последнее время англичане чуть ли не ежедневно совершают рейсы в Киев, куда доставляют всё новые партии оружия. А до того отметились провокациями недалеко от берегов Крыма. Да и британские инструкторы давно уже квартируют на украинских военных объектах.

    Зачем это англичанам надо? Первое, что приходит в голову – желание напомнить о себе как о важном геополитическом игроке после выхода из ЕС. Само собой – желание в новых условиях найти рынки сбыта для своей продукции (не только военной). Однако просматривается желание отвлечься от внутренних проблем. Тут и скандал с вечеринками премьера Бориса Джонсона во время карантина, и обвинения в педофилии в адрес членов королевской семьи, и новый референдум о независимости Шотландии. А вот и хороший повод отвлечь от всего этого внимание подоспел.

    Далее уже места располагаются произвольно. Но раз уж начали англосаксонский сюжет – упомянем Канаду, чьи военные тоже не первый год находятся на Украине. Её (вместе с Британией), видно, тоже попросили «присмотреть» за украинцами. Оно и понятно, поскольку каждый десятый канадец имеет украинские корни, и уже в силу этого в канадской элите нет проблем с мотивацией по отрыву Украины от России. К тому же канадцы – наши соперники в Арктике. Возможно, они хотят сделать нас «сговорчивее» ещё и по северным делам.

    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Своё место в списке подстрекателей успешно заняла и Турция. Конечно, президент Эрдоган ведёт сложную игру, и даже пытается провести у себя российско-украинские переговоры. Но «Байрактары» для Украины от этого никуда не делись. К тому же турки явно недовольны недавними действиями России в Казахстане, и хотели бы как-то «ответить». Да и свой интерес к Крыму у них остался. И не стоит забывать о достаточно тесных турецко-британских отношениях.

    Разумеется, одно из видных мест среди стран, вооружающих Украину, застолбила за собой Польша. О её особом «историческом» интересе к украинским делам и долгом противостоянии с Россией говорить излишне. Кроме того, она пытается стать главным партнёром США и Британии на востоке Европы, а участие в вооружении соседей – отличная возможность показать своё рвение. К тому же поляки видят себя центром собственной сферы влияния в треугольнике Грузия – Эстония – Словения. Где Украина оказывается наиболее «лакомой» составляющей.

    Как же тут обойтись без стран Прибалтики. Особенность Литвы, Латвии и Эстонии в том, что они готовы вооружать Украину не своим, а чужим оружием – преимущественно американским. Все они готовы разбиться в лепёшку, лишь бы показать свою преданность США. Литовцы ради них даже нажили себе приключение в виде санкций со стороны Китая. Само собой, прибалты всегда первыми готовы поддержать любую инициативу, направленную против России – даже если никакой пользы для них не будет. Просто из принципа.

    Ещё один подстрекатель – Хорватия. Сама она особо вооружить Украину не может. Зато может поделиться опытом уничтожения Сербской Краины. Опытом, на который просто молятся украинские националисты, и которым хорваты не прочь поделиться. К слову, местный премьер Андрей Пленкович уже приезжал в Киев с этой целью. Ничего удивительного здесь нет. Хорватские и украинские националисты имеют очень давние, примерно 150-летние связи. К России в Хорватии тоже относятся очень настороженно. Так что и здесь всё логично.

    Что касается Чехии, то ещё год назад она в списке главных поджигателей не значилась. Но нынешнее правительство Петра Фиалы ясно дало понять, что взяло курс на пересмотр (читай – полный разрыв) отношений с Россией. Российско-чешские отношения сейчас мертвы, а вооружение Украины – лишний раз напомнить о себе российскому руководству. Заодно можно и показать союзникам по НАТО, что чехи теперь стали другими, что они теперь всецело против России. Многие в Чехии такое рвение не оценят, однако спрашивать противников такого решения никто не будет.

    Следующие в списке – Нидерланды. Здесь мотивацией остаётся месть России и ЛНДР за (как считают власти страны) погибший по их вине самолёт МН-17. Кроме того, Голландия является давним и проверенным союзником США, и едва ли не главным недовольным Россией по части прав человека. Наконец, ввиду «пересменки» в Германии и Франции голландский премьер Марк Рютте остаётся едва ли не самым влиятельным политиком в Европе. И у него есть возможность доказать свою «крутизну» таким способом.

    Возможность помочь Украине рассматривает и Дания. Это королевство зарекомендовало себя как самая проамериканская страна Западной Европы. Датчане разрешили прокладку труб «Северного потока – 2», и теперь из кожи вон лезут, чтобы показать свой антироссийский настрой (в коем уже лет 20, после приснопамятного «чеченского конгресса» в дни трагедии с «Норд-Остом», нет никаких сомнений). Напомним также, что бывший датский премьер и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ещё недавно работал на Украине. Так что здесь есть, кому замолвить слово.

    «Чёртову дюжину» подстрекателей войны завершает ещё одно северное королевство – Швеция. Она стояла у истоков программы «Восточное партнёрство», направленной на сближение с ЕС шести постсоветских стран. Её бывший премьер Карл Бильдт был одним из главный иностранных персонажей Евромайдана. Шведские военные чуть ли не каждый месяц охотятся на российские подлодки у своих берегов. А сейчас шведы ещё и всерьёз думают войти в НАТО. Так что и её присутствие в этом списке вполне закономерно.

    Разумеется, могут и ещё найтись желающие «помочь» Украине. Но мотивация этих 13 государств наиболее очевидна, и никто из вышеупомянутых поджигателей Донбасса не попал в список случайно. Излишне говорить, чем обернётся их содействие. Потому должно быть чёткое представление, с кого и за что России за это спрашивать. И заранее продумать ответные меры, поскольку именно эти государства постараются придумать какие-либо новые санкции. Причём вне зависимости от того, будет ли сейчас новая война в Донбассе, или нет.

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